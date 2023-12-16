Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Başladı

12 Aralık saat 18.00’da Uşak Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde, başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Holland’ın canlandırdığı ve yönetmenliğini Harry Holland’ın yaptığı Last Call ile yönetmenliğini Onur Yağız’ın gerçekleştirdiği Fatih the Conqueror filmlerinin gösterimleriyle başlayacak festival, yarışma ve yarışma dışı seçkilerinde toplam 123 eseri sinemaseverlerle buluşturacak.

2’si Dünya, 9’u Asya, 37’si Türkiye olmak üzere toplam 48 filmin prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Uşak Kısa Film Festivali’nin tamamı yabancı sinema sanatçılarından oluşan ana jürisinde Bogdan Mureşanu, Bruno Carnide, Diogo Hayashi, Maartje Alders, Marija Sevic ve Rita Capucho yer alıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı ulusal ve uluslararası sinema yarışmalarına ev sahipliği yapan Uşak Kısa Film Festivali’nin toplam 25 dalda takdim edeceği Kanatlı Denizatı Ödülleri için yarışacak finalist filmleri ve yarışacakları kategoriler ise şu şekilde;

Ulusal Kısa Film Yarışması

En iyi film

Birlikte, Yalnız – Yön: Kasım Ördek / Yapımcı: Hayet Benkara & Kasım Ördek

Dinamo Mesken – Yön: Ahmet Karanfil & Yusuf Anavatan / Yapımcı: Ahmet Karanfil

Kurdun Kutusu – Yön: Uğur Savaş / Yapımcı: Emir Küllal Haznevi

Onun Kalesinde – Yön: Yasemin Demirci / Yapımcı: Yasemin Demirci

Tarihte Yaşanmamış Olaylar – Yön: Ramazan Kılıç / Yapımcı: Ramazan Kılıç

En iyi yönetmen

Birlikte, Yalnız – Yönetmen: Kasım Ördek

Evcil – Yönetmen: Deniz Uymaz

Herkesin Yapabileceği Bir Şey – Yönetmen: Selen Örcan

Onun Kalesinde – Yönetmen: Yasemin Demirci

Tarihte Yaşanmamış Olaylar – Yönetmen: Ramazan Kılıç

En iyi görüntü yönetmeni

Birlikte, Yalnız – Barış Aygen / Yön: Kasım Ördek

Elma – İlker Berke / Yön: Mehmet Acaruk

Farklı Bir Yas – Ece Latifaoğlu / Yön: Beril Tan

Soğuk, Uzak ve Kirli – Orçun Özkılıç / Yön: Halime Usta Tarihte

Yaşanmamış Olaylar – Sebastian David Weber / Yön: Ramazan Kılıç

En iyi sanat yönetmeni

Kurdun Kutusu – Uğur Savaş / Yön: Uğur Savaş

Oyunbozan – Beyhan T.E. ve Dorukhan Aydın / Yön: İlayda İşeri

Yavru Karınca – Mehmet Hanifi Altıntaş / Yön: Derya Uygurlar Yağız

En iyi senaryo

Birlikte, Yalnız – Kasım Ördek / Yön: Kasım Ördek

Cevizin Altında – Begüm Aksoy / Yön: Begüm Aksoy & Deya Ar

Farklı Bir Yas – Beril Tan / Yön: Beril Tan

Onun Kalesinde – Yasemin Demirci / Yön: Yasemin Demirci

Tarihte Yaşanmamış Olaylar – Ramazan Kılıç / Yön: Ramazan Kılıç

En iyi kurgu

Bakırköy Underground – Berkay Şatır / Yön: Berkay şatır

Birlikte, Yalnız – Emrullah Erbay / Yön: Kasım Ördek

Cevizin Altında – DB Media Plus / Yön: Begüm Aksoy & Deya Ar

Dinamo Mesken – Ahmet Karanfil / Yön: Ahmet Karanfil & Yusuf Anavatan

Her Şey Sinirimi Bozuyor – Hazal Bayar / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar

En iyi ses tasarımı

Ben Sen O Biz Siz Onlar – Dorukhan Yaldız, Hasan Dinç & Erdem Güdemez / Yön: Sevin Yaman

Her Şey Sinirimi Bozuyor – Çağıl Saydam & Oğuzhan Karagöz / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar

Kurdun Kutusu – Deniz Balım / Yön: Uğur Savaş

Oyunbozan – Tuğrul Gültepe / Yön: İlayda İşeri

Soğuk, Uzak ve Kirli – Usal Onan Karagözoğlu / Yön: Halime Usta

En iyi özel efekt

Ben Sen O Biz Siz Onlar – Yetkin Yazıcı / Yön: Sevin Yaman

Her Şey Sinirimi Bozuyor – Hazal Tanrıverdi / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar

Oyunbozan – Cem Erdoğan / Yön: İlayda İşeri

En iyi film müziği

Elma – BAJAR / Yön: Mehmet Acaruk

Kurdun Kutusu – Deniz Balım / Yön: Uğur Savaş

Onun Kalesinde – Ahmet K. Bilgiç / Yön: Yasemin Demirci

En iyi makyaj

Elma – Elçin Akpınar & Yasemin Demirel / Yön: Mehmet Acaruk

Her Şey Sinirimi Bozuyor – Hazal Tanrıverdi / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar

Maşallah – Elif Yetgin / Yön: Ezgi Ay

En iyi başrol oyuncusu

Birlikte, Yalnız – Mert Doğan / Yön: Kasım Ördek

Evcil – Deniz Ekinci / Yön: Deniz Uymaz

Onun Kalesinde – Nezaket Erden / Yön: Yasemin Demirci

Satışçının Bir Günü – Melis Ulaş / Yön: Erinç Durlanık

Tarihte Yaşanmamış Olaylar – Elanur Kılıç / Yön: Ramazan Kılıç

En iyi yardımcı oyuncu

Defineciler – Yücel Yüksel / Yön: Mehmet Fatih Destegüloğlu & Ozan Muhammed Talay

Herkesin Yapabileceği Bir Şey – Zeynep Kızıltan / Yön: Selen Örcan

Onun Kalesinde – Doğu Can / Yön: Yasemin Demirci

Satışçının Bir Günü – Emrah Özdemir / Yön: Erinç Durlanık

Yavru Karınca – Melek Ceylan / Yön: Derya Uygurlar Yağız

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Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

Belgesel

Kennedy’nin Doğuşu – Yön: Gülben Arıcı

Onlar İçin İmroz – Yön: Deniz Devrez

Zeryam – Yön: Selin Kara

Deneysel/Video

Ben, Ben ve Ben – Yön: Nevra Ayan

Geriye Sarılmış Kasetler – Yön: Miray Kavas

Pamuk Prenses ve Cüce – Yön: Bora Yavuz Subaşı

Kurmaca

Aile Fotoğrafı – Yön: Kaan Tığlı

Apartman Boşluğu – Yön: Can Baran

Cenk – Yön: Can Gülenay

Sonsuza Dek Birlikte? – Yön: Zeynep Sude Karabulut

***

Uluslararası Kısa Film Yarışması

9th floor to the right – Yön: Andrea Romano

A Bird Called Memory – Yön: Leonardo Martinelli

Armat – Yön: Elodie Dermange

An Avocado Pit – Yön: Ary Zara

Auxiliaire – Yön: Lucas Bacle

Bark! – Yön: Janne Hansberg

Crack of dawn – Yön: Anna Llargués

Fairplay – Yön: Zoel Aeschbacher

Fatih the Conqueror – Yön: Onur Yağız

Les chenilles – Yön: Michelle Keserwany & Noel Keserwany

Oasis – Yön: Justine Martin

Poor Antonio – Yön: Mariana Ferreira & Eudald Rojas

The Birthday Party – Yön: Francesco Sossai

Tria – Yön: Giulia Grandinetti Tits – Yön: Eivind Landsvik

Güncel programa buradan ulaşabilirsiniz.

Festival biletleri burada.

Festival, devam edebilmek için desteğinize ihtiyaç duyuyor. Fongogo üzerinden destek vermek için detaylar burada.