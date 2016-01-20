Error 404!

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19 Yıllık Sinema Dergisi neden kapandı?*
Ercan Dalkılıç: “Sinema yazarlığı kimsenin tekelinde olmamalı!”*
“Son Kale” Bekir Coşkun ile mazideki bir sohbetimiz: “Türkiye’deki demokrasi soytarılıktır!” *
Film Arası dergisi yayın yönetmeni Suat Köçer: “Sinema genelde eğlenceden ibaret görülüyor.”
Fatih the Kandırır’ı bilir misiniz?
İlk Kez Ters Ninja’da: Martıların Cenazesi
Ters Ninja Pazar Öyküleri’nde Cinbaz kitabından bir öykü: Bruno artık yok!
Aslı Tohumcu’nun Cinbaz yazısı*: İnsan doğasındaki karanlık yan
Küçük İskender’den Cinbaz üstüne: “Her suçlu mutlaka bir roman yazmalı!”*
Ters Ninja Pazar Öyküleri’ne Cinbaz’dan devam: Küçük Kırmızı Balık
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