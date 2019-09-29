26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Günlükleri -3

Savaş mağduru bir çiftin, bilmedikleri bir coğrafyada, tanımadıkları iki kardeşin evine sığınmaları ve onların iktidar savaşının orta yerinde hayatta kalma mücadelesini konu alan Aden, muhalif kimliğiyle tanınan yönetmen Barış Atay’ın ikinci uzun metrajlı filmi. Post-apokaliptik bir gelecekte geçen film, kaynağını Eski Ahit’ten alıyor. İsimleri tersten söylenen karakterler dışında film, hangi zamanda veya hangi ülkede geçtiğine dair bize bir referans vermiyor. Savaştan ve kıtlıktan kaçan çiftin, cennet bahçesi anlamına gelen Aden’e ulaşmak isterken içine düştükleri iktidar mücadelesini grotesk bir dille anlatan film, görüntü ve sanat yönetimiyle dikkat çekiyor. Aden, gösterildiği Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde Funda Eryiğit’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü getirirken, En İyi Sanat Yönetimi Ödülünü de kucakladı.

Nuh Tepesi / Noah Land

Aldığı En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülleri ile Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivaline damgasını vuran Nuh Tepesi’nin başrollerini Haluk Bilginer ve Ali Atay paylaşıyor. Öldüğünde, kırk yıl önce diktiği ağacın altına gömülmek isteyen bir babanın ve yıllar önce terk edip gittiği oğlunun ona bu mücadelede verdiği desteğin hikayesini anlatan film, Türkiye’de günden güne artan din bezirganlığına dair de söz söylüyor. Genç yönetmen Cenk Ertürk’ün ilk filmi olan Nuh Tepesi, bir ilk film için oldukça yetkin bir sinema diline sahip. 18. Tribeca Film Festivali‘nde de En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu Ödüllerine layık görülen filmi, vizyona girdiğinde kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Acı ve Zafer / Pain and Glory

Gösterildiği Cannes Film Festivali’nde hem eleştirmenler hem de izleyici tarafından övgüye boğulan usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın son filmi Pain and Glory, Filmekimi’nden önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde izleyiciyle buluştu. Hem oyunculukların hem de renkli görüntü yönetiminin öne çıktığı film, dokunaklı bir aile ve aşk hikayesi anlatıyor. Almodovar’ın fetiş oyuncusu Banderas’ın filmde yönetmenin kendisini canlandırması filmin dikkat çeken özelliklerinden biri. Almodovar hayranları yine aradıklarını bulsalar da Pain and Glory’nin yönetmenin filmografisinin en güçlü parçalarından biri olduğunu söylemek güç.

Kraliçe Lear / Queen Lear

Pelin Esmer’in kurmaca belgesel türündeki filmi Kraliçe Lear, Toroslar’da bir avuç köylü kadının, 2000’li yılların başında bir araya gelerek kurdukları tiyatro topluluğu ile değişen hayatlarını konu alıyor. Shakespeare‘in Kral Lear oyununu ücra dağ köylerinde sahnelemeyi planlayan kadınların dünyası bu süreçte Kral Lear‘ın dünyası ile iç içe geçiyor. Film Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Müzik Ödülünün yanı sıra SİYAD “Cüneyt Cebenoyan” En İyi Film Ödülüne de layık görüldü.

Güney İstasyonunda Randevu / The Wild Goose Lake

Cannes Film Festivali ana yarışma programında yer alan tek Çin filmi olan Güney İstasyonunda Randevu da Filmekimi’nden önce Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde gösterilen filmlerden oldu. Neonlar, parlak renkler ve görsel tasarımıyla dikkat çeken film, peşinde hem rakip çetelerin hem de polisin olduğu bir gangsterin kaçış öyküsünü konu alıyor. Önceki filmi İnce Buz, Kara Kömür ile Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülünü kazanan yönetmen Diao Yi’nan’ın yeni filmi görsel olarak göz doldursa da izlediğimiz klişe suç filmlerinden ayırıcı bir özelliğe sahip değil.