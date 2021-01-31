Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir‘in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak‘ın kaleme aldığı 50M2 geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayınlandı. Sekiz bölümlük dizi, şehrin karanlık yüzünün, nam-ı diğer Gölge’nin kayıp geçmişini ararken kendini bir kenar mahalledeki 50M2’lik terzi dükkanının varisi olarak bulmasını konu ediyor.

Kısmen kara komedi kısmen dram türündeki yapım, hikayesinden çok oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Başrolde, ilk kez Fatmagül’ün Suçu Ne dizisiyle ekranlara merhaba diyen Engin Öztürk var. Oyuncu şu sıralar TV8’deki Doğduğun Ev Kaderindir adlı içler acısı dizinin de yakışıklı ve karizmatik avukatı rolünde ve bu talihsiz rol seçimlerinin ardından söylemeliyiz ki 50M2 ile ilk kez vasatın üstü bir işte yer almış.

Gölge, suçun içinde büyümüş olsa da iyiliğini kaybetmemiş, gözünü budaktan sakınmayan muzip bir karakter. Onun bu renkli kişiliğini öne çıkaran yan karakterler de en az kendisi kadar eğlenceli. Kültleşmiş Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal bakkalı, 50M2’de muhtar olarak karşımıza çıkıyor. Kardeş Payı dizisinden tanıdığımız ve Cengiz Bozkurt’a muhtarın ekürisi rolüyle eşlik eden Tuncay Beyazıt ise patavatsız ve yer yer aşırıya kaçan dürüstlüğüyle dizinin bir diğer neşe unsuru.

50M2 naif kenar mahalle insanları kadar kötü adamlarıyla da dikkat çekiyor. Tolga Tekin’in ustalıkla canlandırdığı tefeci esnaf karakteri her gün sokakta rastlayabileceğimiz kadar gerçek biri. En az Tekin’inki kadar güçlü bir diğer kötü ise Özgür Emre Yıldırım’ın hayat verdiği Civan. Civan belki de dizinin en incelikle yazılmış karakteri. İlk gençlik yıllarında geçirdiği bir futbol kazası sonucu sakat kalarak hayallerine veda etmiş genç bir adamı canlandıran Yıldırım, yerli işlerde görmeye pek alışık olmadığımız çarpıcı bir dönüşüm performansı sergiliyor. Dizinin belki de yerine oturmayan tek kötü adamı ise Kürşat Alnıaçık’ın canlandırdığı Servet. Zira Servet, oyuncunun tüm çabasına rağmen plastiklikten kurtulamıyor.

Beklentinizi yüksek tutmazsanız keyifle izleyebileceğiniz 50M2’nin bir sıkıntısı da haddinden fazla sosyal mesaj kaygısı gütmesi. Sevimli bir kenar mahallenin kentsel dönüşüm rantına kurban edilmek istenmesi dizinin belkemiğini oluşturmak için son derece yeterliyken, bu trajik durum senaristi kesmemiş olacak ki mahalleye dadanan uyuşturucu çetelerinden girip, insan kaçakçılığından çıkmışlar. Bu mesaj bombardımanı biraz yorucu olsa da genel olarak diziye iyi yedirildiği için görmezden gelmek de mümkün.

Özetle söylemek gerekirse, ucu açık finaliyle ikinci sezona göz kırpan 50M2 sıkıntılarına rağmen bir şansı hak ediyor. İzlemek için tıklayın.