Yerli Polisiye: Mezarlık

Mezarlık, Netflix’te yayınlanan 4 bölümlük yeni bir dizi. Başrolünde baş komiser olarak karşımıza çıkan Birce Akalay var. Dizinin yönetmeni Abdullah Oğuz, onlarca popüler dizi ve sinema filmi olan deneyimli bir isim ve polisiyeye de yabancı değil. 2010 – 2013 yılları arasında yaklaşık 100 bölümlük bir cinayet serisi olan Kanıt ve yine devamı niteliğindeki 2016 yapımı Kanıt: Ateş Üstünde dizileri onun projeleriydi.

Kanıt dizisinin nerdeyse tamamını izlemiş biri olarak Mezarlık’a büyük umutlarla başladım ve ilk bölümdeki yanmış ceset tasviri başta olmak üzere prodüksiyondaki titiz çalışma yanılmadığımı hissettirdi. Ancak karakterlerin dizi içerisindeki inandırıcılığı zedeleyen hızlı dönüşümü ve olayların çok da zor olmayan ani çözümleriyle biraz hayal kırıklığı yaşadım.

Ekibin diğer elemanlarının da her bölümde kendi hikayelerini anlattığı yapım, belki geleneksel bir TV projesi olarak daha başarılı olabilecek ve daha uzun süre ekranlarda kalabilecekken, neden 4 bölümle sınırlı tutulduğunu anlamak mümkün değil. Muhtemelen Netflix’e satabilmek için kısa tutulmuş.

Dizinin ilginç olma çabasındaki ana karakterleri, yanıltıcı yan karakterler ve geçmişin izleriyle farklı bir anlatım oluşturulmaya çalışılmış olsa da sonuçta yaratıcı yönetmenliğini yaptığı Kanıt’tan pek farkı olmayan dört bölümlük bir dizi yapmış Abdullah Oğuz. Her bölümde üstünden bir süre geçtiğini öğrendiğimiz cinayetleri çözmeye çalışan ekip, emniyet ve hukuk düzenini -miş gibi yaparak, suya sabuna dokunmadan eleştirme çabasına da girmiş. Aslında daha iyi bir danışmanlıkla daha pürüzsüz hikayeler ortaya koyacakken Kanıt, döneminden olduğunu düşündüğüm alışkanlıklarla olayları biraz daha magazinsel anlatmayı yeğlemiş. En azından ülke gerçeklerini anlatırken karakterlerin ülke gerçeklerinden uzak yaşantıları değiştirilebilirdi. Hikayesi yarım kalanlar ve geçmişine sıkı sıkıya bağlı ama birden dönüşüme uğrayarak ters köşe yapan karakterlerle izleyiciye kısa sürede her şeyi birden anlatma çabasına girilmiş.

Oyuncuların özverili performansları ve aşina yüzleri olmasaydı belki de seyirci tarafından pek tercih edilmeyecek olan yapım, şu sıralar hak ettiğinden fazla ilgiye mazhar olarak Türkiye Top 10 listesinde bir numarada yer alıyor.