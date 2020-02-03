Suç ve Ceza Film Festivali Jürileri Belli Oldu!

Festivalin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 450.000 TL para ödülü ve Altın Terazi heykelciği için yarışacak filmler, Afrika sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Mahamat-Saleh Haroun başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride İsviçreli festival yöneticisi Margherita Cascio, yönetmen ve senarist Tolga Karaçelik, Bulgar yapımcı Rossitsa Valkanova ve Ukraynalı yapımcı Olena Yershova yer alıyor. 30.000 Euro değerindeki Eurimages Audentia Ödülü’nün sahibini, Eurimages temsilcisi Anne Christine Knoth ile uzun metraj yarışması jüri üyeleri Tolga Karaçelik ve Olena Yershova belirleyecek.

Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda 60.000 TL para ödülü ve Altın Terazi heykelciğinin sahibini ise yönetmen ve yapımcı Serpil Altın, oyuncu Erdem Şenocak ile sinema yazarı ve festival programcısı Maria Giovanna Vagenas’tan oluşan jüri belirleyecek.

Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi

Bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen Mahamat-Saleh Haroun, Abouna, Daratt, Grigris ve Lingui, the Sacred Bonds gibi filmleriyle tanınıyor. Daratt ile 2006 Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, A Screaming Man ile 2010 Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü kazandı. 2011 yılında Cannes Film Festivali’nin jüri üyeleri arasında yer alan yönetmenin son filmi Soumsoum, Yıldızlı Gece / Soumsoum, the Night of the Stars, Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü ve festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

İsviçreli festival yöneticisi Margherita Cascio, felsefe eğitiminin ardından Cenevre’de sinema yönetmenliği okudu. Kültür kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Cascio, 2020 yılında program ve iletişim koordinatörü olarak katıldığı Lugano İnsan Hakları Film Festivali’nin bugün eş direktörlüğünü yürütüyor. Cascio, 2023 yılından bu yana belgesel sinemaya odaklanan Let’s Doc! etkinliğinin de program koordinatörlüğünü üstleniyor.

Yönetmen ve senarist Tolga Karaçelik, ilk uzun metraj filmi Gişe Memuru ile dikkat çekti. Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan Sarmaşık uluslararası festivallerde gösterilirken, üçüncü filmi Kelebekler aynı festivalde Büyük Jüri Ödülü’nü kazandı. Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower’ın rol aldığı son filmi Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi, Tribeca Film Festivali’nde Seyirci Ödülü’ne layık görüldü.

Bulgaristan sinemasının önemli yapımcılarından Rossitsa Valkanova, 1995 yılında kurduğu KLAS Film aracılığıyla çağdaş Bulgar sinemasının uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulundu. Iglika Triffonova, Dragomir Sholev ve Ralitza Petrova gibi yönetmenlerle çalışan Valkanova, Radu Jude’nin Aferim! ve I Don’t Care If We Go Down in History as Barbarians, Zeki Demirkubuz’un Hayat ve Konstantin Bojanov’un The Shameless filmlerinin de ortak yapımcılığını üstlendi.

Ukrayna, Türkiye ve Gürcistan’da çalışmalarını sürdüren yapımcı Olena Yershova, uluslararası ortak yapımlar ve auteur sineması alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Sergei Loznitsa’nın Cannes Film Festivali’nde yarışan My Joy filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenen Yershova, kurduğu TatoFilm çatısı altında Ana Yurdu, Anadolu Leoparı ve Brighton 4th gibi ödüllü filmlere imza attı. Son yapımı Levan Koguashvili’nin yönettiği Guria, Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yaptı.

Eurimages Audentia Ödülü Jürisi

Avrupa Konseyi’nin sinema destek fonu Eurimages tarafından kadın yönetmenlerin sinemadaki başarılarını desteklemek ve görünürlüklerini artırmak amacıyla 2016 yılından bu yana verilen Audentia Ödülü’nün jürisinde, aynı zamanda Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde de yer alan yönetmen Tolga Karaçelik ve yapımcı Olena Yershova ile Eurimages proje yöneticisi Anne Christine Knoth bulunuyor.

Eurimages bünyesinde uzun metraj film projelerinden sorumlu olan Anne Christine Knoth, fonun toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisinin uygulanması üzerine de çalışıyor. Daha önce Avrupa’daki genç sinema profesyonellerine yönelik Atelier Ludwigsburg-Paris programının koordinatörlüğünü üstlenen Knoth, 2019–2021 yılları arasında Filmakademie Baden-Württemberg’de fırsat eşitliği sorumlusu olarak görev yaptı.

Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi

Yönetmen, yapımcı ve senarist Serpil Altın, kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazandı. İlk uzun metraj filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121, Türkiye’de bir kadın yönetmen tarafından çekilen ilk uzun metraj bilimkurgu filmi olarak dikkat çekti ve uluslararası festivallerde 15 ödül kazandı. Avrupa Film Akademisi ve Avrupa Kadın Görsel-İşitsel Ağı üyesi olan Altın, toplumsal meseleleri tür sineması aracılığıyla ele alan projeler üretmeyi sürdürüyor.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erdem Şenocak, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldığı yıllarda oyunculuğa başladı. Tehlikeli Oyunlar ve Ben, Pierre Riviere gibi tiyatro yapımlarında rol alan Şenocak, sinemada Anons, Görülmüştür, İki Şafak Arasında, Kurak Günler, Kuru Otlar Üstüne, Tereddüt Çizgisi ve Ölü Mevsim gibi filmlerdeki performanslarıyla pek çok ödüle layık görüldü.

Sinema yazarı, programcı ve küratör Maria Giovanna Vagenas, 2009 yılından bu yana Viennale’ye program danışmanlığı yapıyor. Berlin, Rotterdam, Bologna ve Marsilya gibi uluslararası film festivalleriyle çalışan Vagenas, 2018 yılından beri Lugano İnsan Hakları Film Festivali’nin programcıları arasında yer alıyor. South China Morning Post, Locarno Daily ve Senses of Cinema gibi yayınlarda sinema yazıları yayımlanan Vagenas, pek çok uluslararası festivalde jüri üyeliği de üstlendi.

Yarışma filmleri önümüzdeki günlerde açıklanacak

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığını, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin festival direktörlüğünü ve Alin Taşçıyan’ın program direktörlüğünü üstlendiği 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde, Altın Terazi ödülleri için yarışacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından adaletin farklı yüzlerini beyazperdeye taşıyan yapımları bir araya getirecek festival, İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde gerçekleşecek film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve etkinliklerle 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.