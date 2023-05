The Pope’s Exorcist: Şeytan Çıkaran Süper Kahraman

Daha filmin adını okurken “yine mi şeytan çıkarma” dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu kez şeytanları dize getiren rahip olarak karşımızda Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe var. Üstelik filmin yönetmeni Julius Avery hikâyeyi 2016’da hayatını kaybeden Vatikan’ın baş şeytan kovucusu Gabriel Amorth’un gerçek anılarından uyarlamış.

İspanya’da kendisine miras kalan eski bir kilisenin tadilatıyla ilgilenebilmek için geçici bir süre buraya yerleşmek zorunda kalan bekar bir anne ve iki çocuğunun güçlü bir şeytanın hedefi olmasıyla başlayan film, Vatikan’ın şeytan çıkarma görevi için tecrübeli rahip Gabriel Amorth’u görevlendirmesiyle 1987 yılında açılıyor. Doğruyu söylemek gerekirse Amorth’un anılarına uygun olmanın yanı sıra filmin tarihinin henüz internetin ve cep telefonlarının olmadığı bir dönemden seçilmesi hikâyenin inandırıcılığını epey güçlendiriyor.

Ele geçirmeye ailenin en küçük üyesinden başlayan şeytanın aileye yaptığı zulüm, ele geçirilen çocuğun başka seslerle konuşması, haçlar, kutsal sular ve başarısız şeytan çıkarma girişimleri; alışık olduğumuz egzorsizm filmlerine paralel gidiyor. Ancak hikâyenin geçtiği mekânın gizemli geçmişi ve Vatikan’ın olaydaki rolü filmi sıradanlıktan uzaklaştırıyor.

Bu noktada kısa bir mola verip filmin sürprizini pek bozmadan Uluslararası Şeytan Çıkarma Derneği’nin (evet böyle bir dernek var) filmi kınamasından bahsetmek gerekiyor. Filmin yapımcısı Michael Patrick Kaczmarek, her ne kadar Gabriel Amorth’un iki anı kitabının (An Exorcist Tells His Story ve An Exorcist: More Stories) haklarını rahibin ölümünden önce almış olsa da Amorth’un da kurucuları arasında bulunduğu dernek, filmi tarihsel gerçekliğe aykırı olduğu ve gerçek düşmanın şeytan mı yoksa kilise mi olduğu konusunda kabul edilemez bir şüphe yarattığı gerekçesiyle kınadı. İşte filmi diğer egzorsizm temalı filmlerden ayıran nokta da tam burası. Zira Şeytanın Düşmanı / The Pope’s Exorcist, dahiyane bir hamleyle yüzyıllar öncesine giderek sırtını İspanyol engizisyonuna dayıyor.

Kastilya Kraliçesi I. Isabella’nın isteği ile 1483’te başlayan İspanyol engizisyonu, sapkın ya da dinden çıkmış kabul edilen kişilere uyguladığı akıl almaz işkenceler ile tarihe geçmiş bir dönem. İşte şeytanı ve kiliseyi bu dönemde iç içe geçiren film, bu noktada Uluslararası Şeytan Çıkarma Derneği’nin tepkisini çekti. Zira film Salman Rüşdi’nin yasaklı kitabı Şeytan Ayetleri kadar radikal bir fikir öne sürüyor. Gelgelelim filme Hristiyan dünyasının dışından bakıldığında da şeytanla kilisenin ilişkisini 1483’e tarihleyerek 600 yıl boyunca kilise tarafından işlenen bütün suçların aklandığını da söylemek mümkün.

Russell Crowe, aldığı kilolara çok da yakışan Vatikan’ın baş şeytan kovucusu rolünde oldukça güçlü ve muzip bir karakter ortaya çıkarmış. Filmde ona destek olan acemi rahip Esquibel’i ise Kosta Rikalı genç oyuncu Daniel Zovatto canlandırıyor. Zovatto’nun, Crowe’un yanında şimdilik biraz sönük kaldığını söylemek mümkün ancak serinin sonraki filmlerinde rahip Esquibel’i daha renkli bir karakter olarak göreceğimizi tahmin etmek zor değil. Evet yanlış okumadınız, düşmüş 200 meleğin izinin sürüleceği film serisi ile nur topu gibi yeni bir süper kahramanımız var artık: The Pope’s Exorcist!