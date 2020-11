En son ne zaman eğlenceli ve sürükleyici bir yerli polisiye izlediniz? Yersiz uzun yerli dizilerin reklamlarla birlikte 2-3 saati geçen süreleri sizi de küstürdüyse, dijital platformların tüm sezonu bizimkilerin bir bölüm süresine denk işleri dışında dizi izlemeye tahammülünüz kalmadıysa ya da üstün sanatsal başarısına hayran kaldığınız ciddi yapımlarla, ütü yaparken açık bıraktığınız çöp işler arasında bir diziye hasret kaldıysanız, ilacınız BluTV’de.

Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran ve Ezel Akay’ın rol aldığı; genel izleyiciye hitap edebilecek hikayesiyle ilk bölümden saran, seyir zevki yüksek bir polisiye Yarım Kalan Aşklar. Dizinin belki de tek sorunu, rengini doğru yansıtmayan ismi. Yakışıklı/güzel iki başrol oyuncusu ve afişi nedeniyle aşk/ilişki konulu olarak algılanması muhtemel dizide gelin görün ki yarım kalan aşklar da ancak yan hikayelerde! O yüzden varsa mevcut önyargınızı bir kenara bırakıp son yılların en başarılı ana akım yerli eğlencelik dizisine şans verin.

Araştırdığı haberin peşini bırakmayan gazeteci Ozan öldürülür ve aynı saatlerde uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden yolsuz bir polisin bedeninde canlanır. Baş komiser Kadir Bilmez; Ozan’ın aksine ahlaksız, düzenbaz, hırsız ve katildir. Mafyayla iş yapar, karısı ve çocuğuyla ilgilenmez, önüne gelenle yatar ve uçan kuşa borcu vardır. Dolayısıyla peşinde de ondan hırsını almak isteyen sürüyle insan. Kadir olarak hayata dönen Ozan kendisini kimin öldürdüğünü bulmaya çalışırken bir yandan da Kadir gibi göründüğü için ayağına dolanıp duran pislikleri temizlemek zorundadır.

Eğlenceli, akıcı, ilişki ve olay yumağı sürekli zekice dolanıp çözülen başarılı senaryo için öncelikle senaristler Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’u kutlamak gerek. Bugün İngilizceye çevrilip yabancı platformlarda yeniden çekilebilecek kadar evrensel bir iş çıkarmışlar. Kamera arkasında Umur Turagay’ın bol mekânlı dinamik hikâyeyi yansıtma konusunda verdiği çaba ve ortaya çıkardığı sonuca da şapka çıkartıyoruz. Burak Deniz yakışıklı yeni nesil oyuncular arasından her hücresini role emanet ettiği performansıyla sıyrılıp, kuşağının en başarılı ismi olduğunu ilan ediyor. Jön yok diyenler bir baksın. Cem Davran her zamanki gibi harika, Ezel Akay dış görünüşüyle karakteri için biçilmiş kaftan. Kadın yan karakterlerde Saadet rolündeki Esra Ruşan şov yapıyor, Nazlı Bulum ve Gizem Ünsal da her sahnelerinde parlıyor. Sadece Dilan Çiçek Deniz’in performansını beğenmediğimi, elinden geleni yaptığı görünse de kadronun tek zayıf halkası olduğunu söylemem gerek.

Final biraz apar topar bağlanmış ve bir iki mantık hatasına göz yummak gerekiyor fakat o da nazar boncuğu olsun diyelim ve kaliteli eğlencelik arayanlara tek sezon sekiz bölümlük canavar gibi bir yerli dizimiz olduğunun müjdesini verelim.