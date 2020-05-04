22 Mart 2016’da YouTube’da yayınlanıp şu ana kadar 6 milyondan fazla görüntülenen Code 8 adlı 10 dakikalık kısa filmin 2019 yapımı uzun metraj versiyonu aynı adla Netflix’te yerini aldı. Lincoln City adlı bir şehirde ve belirsiz bir gelecekte özel güçleri olan insanların toplumun geri kalanıyla çatışmasını anlatan film, ilk bakışta X-Men serisini ve Heroes adlı diziyi anımsatıyor.

Distopyasını açılış jeneriğinde kuran filmlerden Code 8. Toplumdaki yıllara yayılmış değişimi sözde arşiv görüntüleriyle kısa sürede hap gibi yutturuyor. Sonra, ilk sahnede, üniformasıyla uyuyakalmış fakir bir anne ve sevgi dolu oğluyla tanışıyoruz. Sorunlarla boğuşan insanlarla dolu bu gelecek tasvirinde özel güçleriyle inşaat işi yapmak zorunda kalan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Alet edevat yerine yeteneklerini kullanarak çalışan bu insanlar hem halktan hem de polisten uzak durmaya uğraşıyor çünkü özel güçlerini kullanmaları yasaklanmış. O yüzden düşük ücretle, itilip kakılarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Code 8’in ana çatışması Connor’ın hasta annesinin tedavisi için para bulmaya çabalarken hırsızlık ve uyuşturucu suçları işleyen bir çeteyle tanışması üzerine kurulu. İyi adam kötü şeyler yapıyor ve bildik hikâye hiçbir klişeyi atlamadan bir daha yazılıyor. Çıkış noktası tanıdık olsa da ait olduğu alt türde kendine yer açacak hamleler yapmasını beklediğimiz Code 8 ne yazık ki ağır aksak temposu ve kendini gereğinden fazla ciddiye alır haliyle bunaltıcı bir deneyime dönüşüyor. Christopher Nolan, özellikle de Inception ciddiyetinden etkilenmiş görünen yönetmen Jeff Chan atmosfer yaratma konusunda sıkıntı çekmese de elindeki senaryo görselliğin altında eziliyor. Code 8’in atmosferiyle yapabildiklerini karşılaştırmak için bir benzetme yapmam gerekse; çok kaslı, duruşu güçlü ancak fonksiyonel antrenman yaparken nefes nefes kalan bir sporcuyu örnek verirdim. Kareler tek başına karizmatik ancak aksiyon hantal. Bakması ve ne olacak diye beklemesi güzel ancak sonuç hüsran.