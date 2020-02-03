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Ata Yurdu / Fatherland: Enkazın Hafızası

Pawlikowski’nin sinemasında tarih bir kez daha geçmişte kalmış bir dekor değil, karakterlerin taşıdığı bir hafıza olarak karşımıza çıkıyor.

Paweł Pawlikowski sineması denince akla hep o belirgin stil geliyor: Keskin siyah-beyaz tonlar, minimalist kurgu dili ve savaşın gölgesinde savrulan kırık insan hikâyeleri. Ida ve Cold War ile tarihsel üçlemesinin ilk iki halkasını oluşturan Polonyalı yönetmen, 2026 yapımı Fatherland ile kendine özgü sinemasını Ingmar Bergman’ın içe dönük ve varoluşçu dünyasıyla buluşturarak bir adım öteye taşıyor.

Film, 1949 yazında, II. Dünya Savaşı’nın ardından harabeye dönmüş ve ikiye bölünmekte olan Almanya’da geçiyor. Sürgündeki 16 yılın ardından Goethe Ödülü’nü almak üzere memleketine dönen Nobel ödüllü yazar Thomas Mann (Hanns Zischler) ve ona bu zorlu seyahatte eşlik eden kızı Erika Mann (Sandra Hüller) siyah bir Buick’in içinde, Amerikan işgalindeki Frankfurt’tan Sovyet denetimindeki Weimar’a uzanan kasvetli bir yolculuğa çıkıyor.

Takip ettiğimiz yolculuk, Ingmar Bergman’ın Yaban Çilekleri (Wild Strawberries) filmindeki Profesör Isak Borg’un felsefi yolculuğunu hatırlatıyor. Tıpkı Isak Borg’un hayatının son günlerinde çıktığı araba yolculuğunda geçmişiyle, pişmanlıklarıyla ve soğuk egoizmiyle yüzleşmesi gibi; Thomas Mann da yıkılmış vatanının viranelerinde kendi vicdani enkazıyla karşılaşıyor. Arabadaki gelin-kayınpeder geriliminin yerini burada Erika ve Thomas Mann arasındaki soğuk baba-kız çatışması alırken, yoldaki her durak Mann’ın entelektüel kibrine inen birer darbeye dönüşüyor.

Pawlikowski’nin kamera arkasındaki değişmez ortağı Lukasz Zal’ın büyüleyici kadrajları, harap olmuş balo salonlarını ve bombalanmış malikaneleri adeta görkemli birer yas alanına dönüştürüyor. Sandra Hüller ise soğukkanlı ama içten içe patlamaya hazır Erika rolünde filmin adeta duygusal pusulası. Thomas Mann’ın egosuyla ve ülkesinin yıkıntısıyla yüzleştiği anlarda Hüller’in tek bir mimiği, en çarpıcı diyaloğun sunabileceğinden daha fazlasını anlatıyor.

Film, Pawlikowski’nin önceki yapımlarına kıyasla “daha mesafeli ve entelektüel” bulunsa da Fatherland gücünü tam olarak bu mesafeden alıyor. Bergman’ın bireysel hesaplaşmalarını tarihsel bir yıkımla buluşturan yapım; sanatın çaresizliğini bir babanın kızına ve bir aydının yıkılmış vatanına ulaşma çabası üzerinden aktarırken asla duygusal kolaycılığa kaçmıyor. Film, 82 dakikalık makul süresiyle, seyirciye uzun uzun nutuklar çekmek yerine yıkıntılar arasında duyulan tek bir org sesiyle hedefini tam kalbinden vuruyor.

Fatherland, yalnızca tarihsel bir dönemi değil; aidiyetini kaybetmiş insanların içsel enkazını, bir Bergman klasiğinin zarafetine yaklaşan dinginlikle izleyiciye sunuyor. Pawlikowski’nin sinemasında tarih bir kez daha geçmişte kalmış bir dekor değil, karakterlerin taşıdığı bir hafıza olarak karşımıza çıkıyor.

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