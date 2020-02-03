I Swear: Ağzımdan Kaçtı

Sadece eleştirmenlerden tam not almakla kalmayıp ödül sezonuna da damgasını vuran Ağzımdan Kaçtı / I Swear, Tourette Sendromu ile yaşayan gerçek bir figür olan John Davidson’ın hayatını merkezine alıyor. Sinemanın sıklıkla bir komedi unsuru olarak yüzeyselleştirdiği bu sendromu, alışılagelmişin dışında empatik ve gerçekçi bir çerçevede ele alan yönetmen Kirk Jones, bu biyografik dramda izleyiciyi pasif bir gözlemci konumundan çıkarıyor. Seyirciyi John’un (Robert Aramayo) deneyimlediği toplumsal dışlanmanın ve içsel huzursuzluğun doğrudan bir parçası haline getiriyor.

Başrolde yer alan Robert Aramayo’nun kusursuz performansı, şüphesiz filmin omurgasını oluşturuyor. BAFTA başta olmak üzere pek çok prestijli ödülü kucaklayan Aramayo; Tourette Sendromu’nun yol açtığı kontrol edilemeyen küfürlü patlamaları ve istemsiz fiziksel tikleri sadece teknik bir başarıyla taklit etmekle kalmıyor, bu krizlerin John’un ruhunda yarattığı yıkımı da tüm derinliğiyle hissettiriyor. Film, bu duygusal geçişleri o kadar keskin bir kurguyla sunuyor ki izleyici, John’un dünyasındaki o yoğun gerilimi adeta kendi damarlarında duyumsuyor. Yönetmenin bu bilinçli tercihi, seyirciyi kolaycı bir duygusal manipülasyona sürüklemek yerine, rahatsız edici gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Filmin anlatısı, sadece John’un bireysel mücadelesine odaklanmıyor; aynı zamanda çevresindeki insanların bu durumla nasıl başa çıktığını, daha doğrusu nasıl başa çıkamadığını da ortaya koyuyor. Film, fiziksel şiddetten ziyade toplumun dışlayıcı, alaycı ve görmezden gelen tavrını eleştirel bir perspektifle işliyor. Stres ve kaygının tikleri tetiklediği, artan tiklerin ise daha fazla strese yol açtığı o bitmek bilmeyen kısırdöngü, görsel anlatımın olanaklarıyla etkili biçimde aktarılıyor.

Maxine Peake tarafından canlandırılan Dottie karakteri ise hikâyede umudun ve vicdanın sesi olarak konumlanıyor. Dottie, toplumun geri kalanının aksine John’un sendromuna acıma duygusuyla ya da dehşetle yaklaşmak yerine, onu tüm varlığıyla kabul eden destek figürünü temsil ediyor. Özellikle John’un en yoğun atakları sırasında Dottie’nin sergilediği sakinleştirici duruş, filmin kaotik anlarına soluk aldırırken, sevginin aslında en karmaşık tıbbi durumlarda bile ne kadar güçlü bir sağaltıcı olduğunu fısıldıyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, ses tasarımı filmin en güçlü bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Karakterin içsel karmaşasını ve dış dünyanın baskılayıcı gürültüsünü vurgulayan ses miksajı, izleyici ile anlatı arasındaki empatik bağı perçinliyor. Senaryo yer yer “ilham verici başarı hikâyesi” formülüne fazla yaslansa da dürüstlüğünden ve özündeki meseleden ödün vermiyor.

Sonuç olarak I Swear, yalnızca Tourette Sendromu hakkında bilgi veren didaktik bir biyografi değil; insan olmanın, kabul görme arzusunun ve kendi vücudunun içinde mahsur kalmanın ne anlama geldiğine dair sarsıcı, samimi ve uzun süre zihinlerden çıkmayacak bir manifesto.