Kadınların belleği ve direnişi Uçan Süpürge’de 

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2 – 7 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çankaya Belediyesi, Etimesgut ve Mamak Belediyeleri destekleriyle / katkılarıyla gerçekleşecek. Sinemaseverler altı gün boyunca bellek ve direniş temalarının öne çıktığı, 9 bölümde toplanan 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara prömiyerlerini izleme ve çeşitli yan etkinliklere katılma olanağına sahip olacak. Festivalin uluslararası yarışma seçkisi Her Biri Ayrı Renk’i değerlendirecek Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu – FIPRESCI jürisi, Türkiye’den Ece Vitrinel, Fransa’dan Nadia Meflah ve Mısır’dan Omnia Adel’den oluşuyor.

Festivalin açılış töreni 2 Haziran akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesinde yapılacak. Şenay Gürler ile Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstleneceği törende, tiyatro sahnelerinin, film ve dizi setlerinin usta oyuncusu Emel Göksu’ya Onur Ödülü takdim edilecek. 1971 yılında Şerif Gören’in yönettiği, başrolünü Yılmaz Güney’in üstlendiği Kaçaklar filmiyle sinemaya adım atan Göksu, Abdullah Oğuz’un Mutluluk, Kutluğ Ataman’ın Kuzu, Erkan Tahhuşoğlu’nun Koridor ve Döngü filmlerinde ustalığın sergilediği unutulmaz performanslar sergiledi. Festivalin bu yılki Bilge Olgaç Başarı Ödülleri Brezilya sinemasının feminist direnişçisi Lucia Murat’a, sinemamızın genç ve dinamik yapımcı kuşağının önde gelen temsilcilerinden Dilde Mahalli’ye ve birbirinden incelikli performansları sayesinde yeteneği Türkiye sınırlarını aşan ve uluslararası yapımlara yayılan oyuncu Melisa Sözen’e veriliyor. Uçan Süpürge’nin Genç Cadı Ödülü’nün bu yılki sahibi Ece Bağcı oldu.

Festivalde üç filmlik bir toplu gösterisi yapılacak olan Lucia Murat ilk kez Türkiye’de bir festivale konuk olmak üzere Ankara’ya gelecek ve 3 Haziran’da Kült Kavaklıdere’de bir ustalık dersi verecek. Dilde Mahalli son yıllarda Pelin Esmer ve Emine Yıldırım, bu yılda Pınar Yorgancıoğlu’nun filmlerinin yapımcılığını üstlenerek sinemamızda kadınların üretiminin önemli bir temsilcisi oldu. Geçen yıl Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin FIPRESCI Ödülü’nü de “Gündüz Apollon Gece Athena” (yönetmen Emine Yıldırım) adlı filmiyle kazandı. Birbiri ardına rol aldığı dizi ve filmlerle 2000’li yıllara damgasını vuran oyunculardan biri olan Melisa Sözen, Derviş Zaim’in Cenneti Beklerken ve Yavuz Turgul’un Av Mevsimi’nin ardından Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filmindeki performansıyla uluslararası alanda ün kazandı. Bu yıl da Berlin Film Festivali Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan, Mahnaz Mohammedi imzalı “Roya”daki performansıyla takdir topladı. Nuri Bilge Ceylan’ın 2023 yılında Cannes Film Festivali’nde yarışan “Kuru Otlar Üstüne” filmiyle yıldızı parlayan ve Chicago Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü kazanan 19 yaşındaki Ece Bağcı sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürütüyor.

Festival bölümleri birbirinden çarpıcı

29. Uçan Süpürge KFF bu yıl yine birbirinden çarpıcı dokuz bölümden oluşuyor: FIPRESCI Ödülünün verileceği uluslararası yarışma seçkisi Her Biri Ayrı Renk. Türkiye’den kadın sinemacıların üretimlerini buluşturan Yakın Plan. Sinemada yenilikçi bir yaklaşımı başkente taşıyan Dünyadan Kısa Yansımalar ve Kanada Büyükelçiliği desteğiyle gösterilecek olan beş kısa filmden oluşan Odak: Kanada. Festivalin geleneksel bölümlerinden, kimlik sorgulamalarını odağına alan Pembesiz Mavisiz. Biçim ve / veya içerik bakımından kalıpları ters yüz eden filmlerin yer aldığı Oyunbozanlar. Brezilya Büyükelçiliği desteğiyle hazırlanan Lúcia Murat’a Saygı. 1 Ekim 2025 tarihinde kaybettiğimiz Macar ustanın restore edilmiş üç klasiğinin gösterileceği Judit Elek Anısına.

Her Biri Ayrı Renk’te bu yıl yarışan sekiz film, kadınların farklı coğrafyalardaki direniş ve varoluş hikayelerini bir araya getiriyor. Yeşim Ustaoğlu ve Selen Heinz imzalı Kuru Taşın Başı, Yusufeli Barajı’nın inşasıyla sular altında kalan köylerin ve göç etmek zorunda kalanları konu alıyor. Gözde Kural’ın Karlovy Vary Film Festivali’nde Ekümenik Jüri ödülü kazanan Cinema Jazireh filmi, Afganistan’daki trajedinin ortasında kayıp oğlunu arayan bir kadına odaklı. Aldira Akay, Beka Munduruku ve Rilcélia Akay tarafından yönetilen Mundurukuyü – Balık Kadınların Ormanı / Mundurukuyü – A Floresta Das Mulheres Peixe, Amazon’daki Munduruku kültürünü ve kadınların ekolojik yıkıma karşı yürüttüğü direnişi mitolojik efsanelerle harmanlıyor. Seemab Gul’ün yönettiği Hayalet Okul / Ghost School, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun eğitim hakkı için batıl inançlara ve yozlaşmış bir düzene karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Faslı yönetmen Maryam Touzani imzalı Malaga Sokağı / Calle Malaga, bir kadının evini ve bağımsızlığını koruma çabasını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyor.

Belçikalı oyuncu Bérangère McNeese’in ilk yönetmenlik deneyimi olan Gökteki Kızlar / Les filles du ciel bir toplu konut dairesini paylaşan kadınların dayanışmasını ve özgürleşme arzularını işliyor. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan Yulia Lokshina imzalı Cennetin Yakınında / Around Paradise, Paraguay’da bir Neo-Nazi ütopyası kurmaya çalışan “yerleşimci”lerin yolsuzluklarını ironik bir dille belgeliyor. Anna Fitch’in on yılda tamamladığı ve kukla animasyon tekniğine yer verdiği, Berlin Film Festivali’nde Sanatsal Katkı Ödülü kazanan Yo, Aşk Asi Bir Kuştur / Yo, Love Is a Rebellious Bird toplumsal kalıpları reddeden başına buyruk bir kadının sıra dışı portresini çiziyor.

Bu yılki filmleri değerlendirecek Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu – FIPRESCI jürisi Türkiye’den Ece Vitrinel, Fransa’dan Nadia Meflah ve Mısır’dan Omnia Adel’den oluşuyor. Eleştirmenliğin yanı sıra festival küratörü olarak da görev yapan bu deneyimli isimlerin seçtiği film 7 Haziran akşamı Kült Kavaklıdere’de düzenlenecek kapanış töreninin ardından gösterime sunulacak.

Bu yıl festivalde bir de FIPRESCI Özel Gösterimi yapılacak. Venedik Film Festivali’nde yarışan ve FIPRESCI Ödülü kazanan Sessiz Dost / Silent Friend’in Ankara prömiyeri gerçekleştirilecek. 2025 Kahire Film Festivali’nde FIPRESCI’nin 100. Yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görülen Macar yönetmen Ildiko Enyedi imzalı Sessiz Dost, başrolüne bir ginkgo biloba ağacını yerleştirerek sinemada alışılagelmiş insan merkezli anlatıyı tersyüz ediyor. Almanya’da bir botanik bahçesinde yaşayan bu ağacın 1908, 1972 ve 2020 yıllarında üç farklı insanla kurduğu bağı konu alan film, bilimsel ve spiritüel katmanlarıyla hayranlık uyandırıyor. Başrolünde usta oyuncu Tony Leung’un yer aldığı yapım, pandemi dönemindeki küresel kapanma sırasında bir nöroloğun araştırmalarıyla sürprizli bir finale uzanıyor.

İlham veren ustaların toplu gösterileri

29. Uçan Süpürge KFF, bu yıl kadınlara yaşamöyküleri ve filmleriyle ilham ve güç veren iki usta sinemacının, Lucia Murat ve Judit Elek’in toplu gösterilerini yapıyor. Judit Elek Anısına: Macar Sinemasının Özgür Ruhu bölümünde 1 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybeden Macar sinemasının efsanevi ismi Judit Elek’i, Macaristan Ulusal Film Enstitüsü işbirliğiyle anacağız. Enstitünün Arşiv ve Araştırma bölümü yöneticisi Janka Barkóczi, Elek’in restore edilmiş üç filmi 1969 yapımı Karadaki Ada / Sziget a szárazföldön, 1984 yapımı Maria’nın Günü / Mária-nap ve 1980 yapımı Belki Yarın / Majd’ın sunumlarını yapmak üzere festivale katılacak. Holokosttan sağ kurtulan ve modern Macar sinemasının öncü kadın sanatçıları arasında yer alan Elek, ham gerçekliği şiirsel bir düzeye taşıyan özgün diliyle yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca toplumsal tabuları yıkan eserlere imza attı. Kariyeri boyunca Cannes, Locarno ve Berlin gibi prestijli festivallerde takdir toplayan yönetmen, biçim ve içerik seçimindeki cesaretiyle bir simge haline geldi.

Lúcia Murat’a Saygı: Direnişin ve Belleğin Sineması toplu gösterisi Brezilya Büyükelçiliği desteğiyle yapılacak. Festivale gelişi heyecanla beklenen Lúcia Murat’ın toplu gösterimi, yönetmenin askeri diktatörlük, bellek ve travma üzerine yoğunlaşan filmografisinin üç önemli yapımını sunuyor. Seçkide, işkenceye maruz kalmış kadınların tanıklıkları üzerinden kolektif unutma arzusuna karşı duran 1989 yapımı Sizi Yaşarken Görmek Ne Güzel /Que Bom Te Ver Viva; diktatörlüğe direnen bir grup arkadaşın geçmişin ütopyalarıyla bugünün gerçekliği arasındaki çatışmasını konu alan, Moskova Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü kazanan 2012 yapımı Bana Anlatılan Anılar / A Memória Que Me Contam ve 2025 Berlin Film Festivali Generation 14+ bölümünde mansiyon alan gençlerin perspektifinden belgesel ile kurmacayı harmanlayan en yeni filmi Oyun Vakti / Hora do Recreio yer alıyor.

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin biletleri 11 Mayıs tarihinde saat 12’de Biletinial’dan satışa sunulacak. Festival boyunca da Kült Kavaklıdere gişelerinden temin edilecek. Biletler geçen yılki fiyattan, tam 100, öğrenci ve emekli 50 liradan satılacak. Askıda bilet uygulamasına bu yıl da bütün seanslarda devam edilecek. Etimesgut gösterimleri ücretsiz olacak.