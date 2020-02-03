Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali hazırlıklarını sürdürüyor!

Adalet ve Sinema Derneği tarafından Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin on altıncısı 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Film programı, Akademik Program ve VisionIst ana bölümlerinden oluşan festivalin adalet temalı filmleri İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi salonlarında gösterime sunulacak. 

Festival seçkisi, uzun ve kısa metrajlı iki uluslararası yarışmanın yanı sıra önemli meseleleri yetkin sinema diliyle anlatan bölümlerden oluşuyor. Festivalde her yıl verilen Altın Terazi ödüllerine bu yıl Eurimages’ın bir kadın yönetmene 30 bin Euro tutarında para ödülü verdiği Audentia Ödülü de ekleniyor. Ödülün sahibi USCFF jürisi tarafından belirlenecek. Panel ve ustalık dersi gibi gündemin önemli meseleleriyle sinemayı harmanlayan VisionIst etkinlikleri de Beyoğlu Sineması ve Sinematek/Sinema Evi salonlarında düzenlenecek.

Akademik Program İstanbul Sözleşmesi’nin izini sürecek

Çeşitli üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin katkısı ve katılımı ile, Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında gerçekleşecek festivalin akademik programı; bu yıl sadece kadınları konuşmuyor, kadınların elinden alınan veya yönü değiştirilen hakların peşine düşüyor. Şehrimizin adıyla anılan ve uluslararası hukukta bir milat kabul edilen metne atıfla “Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” sorusunu sorarak İstanbul Sözleşmesi’nin akıbetini ve adaletin gidişatını sorguluyor. Bu vesileyle tüm taraf ülkelerden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili raporlar gönderilecek. Türkiye’nin ülke raporunu ise akademisyenler, öğrencileriyle birlikte hazırlayacak.

Themis, Yerebatan Sarnıcı’nda

Festivalin Altın Terazi ödül heykelciğine modellik eden adalet tanrıçası Themis bu yıl da İstanbul’u gezmeye devam ediyor. Geçen yıl festival afişinde İstiklal Caddesi’nin ikonik tramvayından Beyoğlu’na inmişti. Bu yıl da Yerebatan Sarnıcı’nın tarihi sütunları arasından yükseliyor. Festivalin afiş tasarımı İlke Büyükkalaycı imzası taşıyor. 

Bunları da beğenebilirsiniz...

Gezdim, Gördüm, Doydum

Şef Restoranında Kahvaltı: Gasto Street & Local Food

Topağacı’nda yeni yapılan bir apartmanın altına, tam olarak MOC’un sağına konumlanan Gasto Street & Local Food adından da anlaşılacağı gibi yerel sokak lezzetlerini şık...

03 Şubat 2020

Liste

80’lerin En Güzel 100 şarkısı

80'ler dendiğinde akla ilk gelen şey o dönemin şarkıları olsa gerek. O dönemin bir başka alameti farikası da tüm yurdu saran Betamax, sonrasında da...

11 Mart 2015

Bana Onun Portre-sini Getirin

Bir film artisti vuruldu: Uğur Güçlü’nün kısa ve hazin Yeşilçam macerası

Tarık Akan’ın, Ediz Hun’un, Hülya Koçyiğit’in, Necla Nazır’ın, Oya Aydoğan’ın, Selda Alkor’un, Tamer Yiğit’in, Süleyman Turan’ın, Gülşen Bubikoğlu’nun, Ajda Pekkan’nın… Bu isimler ilk kez...

25 Nisan 2012

Liste

Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı

Sırf o güzel şarkıları bir kez daha anmak adına yaptığımız Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı araştırmasının bir parçası oldular.

15 Haziran 2015

