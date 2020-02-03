Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali hazırlıklarını sürdürüyor!

Festival seçkisi, uzun ve kısa metrajlı iki uluslararası yarışmanın yanı sıra önemli meseleleri yetkin sinema diliyle anlatan bölümlerden oluşuyor. Festivalde her yıl verilen Altın Terazi ödüllerine bu yıl Eurimages’ın bir kadın yönetmene 30 bin Euro tutarında para ödülü verdiği Audentia Ödülü de ekleniyor. Ödülün sahibi USCFF jürisi tarafından belirlenecek. Panel ve ustalık dersi gibi gündemin önemli meseleleriyle sinemayı harmanlayan VisionIst etkinlikleri de Beyoğlu Sineması ve Sinematek/Sinema Evi salonlarında düzenlenecek.

Akademik Program İstanbul Sözleşmesi’nin izini sürecek

Çeşitli üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin katkısı ve katılımı ile, Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında gerçekleşecek festivalin akademik programı; bu yıl sadece kadınları konuşmuyor, kadınların elinden alınan veya yönü değiştirilen hakların peşine düşüyor. Şehrimizin adıyla anılan ve uluslararası hukukta bir milat kabul edilen metne atıfla “Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” sorusunu sorarak İstanbul Sözleşmesi’nin akıbetini ve adaletin gidişatını sorguluyor. Bu vesileyle tüm taraf ülkelerden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili raporlar gönderilecek. Türkiye’nin ülke raporunu ise akademisyenler, öğrencileriyle birlikte hazırlayacak.

Themis, Yerebatan Sarnıcı’nda

Festivalin Altın Terazi ödül heykelciğine modellik eden adalet tanrıçası Themis bu yıl da İstanbul’u gezmeye devam ediyor. Geçen yıl festival afişinde İstiklal Caddesi’nin ikonik tramvayından Beyoğlu’na inmişti. Bu yıl da Yerebatan Sarnıcı’nın tarihi sütunları arasından yükseliyor. Festivalin afiş tasarımı İlke Büyükkalaycı imzası taşıyor.