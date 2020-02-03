Basın Bülteni

Ayvalık Uluslararası Film Festivali 5 Yaşında

2022 yılında Ayvalık’ta kültür sanat hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan Seyir Derneği, düzenlediği festival ve etkinliklerde dört yılda 45 bini aşkın izleyici ağırladı. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Açık Hava Film Geceleri beşinci yıllarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Genç Sinema için Başvurularınızı Bekliyoruz!

Açık havada, denize nazır film izleme keyfini yaşatan Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 11-19 Temmuz tarihleri arasında Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda yine Ayvalık Belediyesi bahçesinde yapılacak. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kahve ikramı her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel filmlere eşlik edecek.

Sinema dünyasını Ayvalık’ta buluşturan Ayvalık Uluslararası Film Festivali ise 14–20 Eylül tarihlerinde beşinci kez gerçekleşecek. Yılın merakla beklenen filmleri farklı mekânlarda izleyicilerle buluşurken, festival programı çerçevesinde düzenlenen panel ve söyleşilerde sinema farklı yönleriyle tartışılacak. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin en heyecan verici projelerinden biri olan Genç Sinema programı için de başvurular açıldı. Başvurular festivalin web sitesinde yer alan form üzerinden 30 Haziran’a kadar yapılabilir.

“Genç Sinema” da 5. Yılında!

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Genç Sinema programı ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerini ağırlamaya bu yıl da devam ediyor. 2022 yılında gençlerin eğitimi ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ve bugüne dek 150’yi aşkın öğrenciyi festivalde ağırlayan program, bu yıl 5. yaşını kutlarken sinema öğrencilerine bir kez daha profesyonel dünyanın kapılarını aralıyor.

30 Öğrenci Ayvalık’ta Buluşacak

Genç Sinema programı için her yıl yapılan açık çağrıya; başta sinema bölümü öğrencileri ve üniversitelerin sinema kulübü üyeleri olmak üzere, bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor. Gelen başvurular arasından seçilen 30 öğrencinin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları festival tarafından karşılanacak. 

Sektör Profesyonelleriyle Atölye Çalışmaları

Katılımcılar, festival boyunca sadece izleyici olarak değil, aktif birer katılımcı olarak programda yer alacak. Yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu ve post-prodüksiyon gibi sinemanın farklı disiplinlerinde, yerli ve yabancı eğitmenler tarafından verilecek özel atölye çalışmalarına katılma şansı bulacak.

Mutfaktan Üretime: Festivalin Bir Parçası Olmak

Program kapsamında Ayvalık’a gelen öğrenciler, festival organizasyonunun farklı alanlarında görev alarak bir festivalin nasıl hayata geçtiğini yerinde deneyimleyecek. Bu süreçte gruplara ayrılacak katılımcılar sadece gözlem yapmakla kalmayıp kısa filmler üreterek teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı bulacak, sinema yazarlığına odaklanan bir festival dergisi hazırlayacak ve güncel medya pratikleriyle festivali dijital dünyaya taşıyan yaratıcı sosyal medya projeleri geliştirecekler. Genç Sinema öğrencileri ayrıca yılın en çok beklenen filmlerini izleme, panel ve konuşmaları takip etme ve usta isimlerle birebir tanışma imkânı bularak sektörel ağlarını genişletme şansını yakalayacak.

Başvurular Web Sitesi Üzerinden Yapılıyor

Eğitim hayatı devam ederken profesyonel bir tecrübe edinmek isteyen tüm öğrenciler, başvuru formuna festivalin resmî web sitesi üzerinden ulaşabilir. Seyir Derneği, Genç Sinema’nın 5. yılında da geleceğin sinemacılarına alan açmaya ve onlara ilham vermeye devam edecek. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

