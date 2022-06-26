Poetic Justice

Gecenin kalbini hançer gibi deşti sirenlerin ışıkları. Ağaçların arasına gizlenmiş metruk evin önünde durdu polis arabaları ve ambulanslar. Polisler zaman kaybetmeden evin içine girdiler ve kısa bir süre içinde sağlık görevlilerini içeri çağırdılar. Sağlık görevlileri dışarı çıktıklarında iki sedye taşıyorlardı. Ambulanslar az sonra hızla olay yerinden ayrılacaklardı.

Ertesi gün soracak bir sürü sorusu olan polisler hastaneye geldiler. İsimsiz bir telefon dün geceki evin adresini vermiş ve burada günlerdir iki gencin tutsak tutulduğunu ihbar etmişti. Söz konusu gençler yakın zamanda kayıp şahıslar listesine girmiş olduğu için polis elini çabuk tuttu ve ihbarın asılsız olmadığı ortaya çıktı.

Kapıdaki komser ve memur doktorun içerdeki muayenesinin bitmesini bekliyordu.

– Ne biliyoruz?

– İki genç geçen ay kaçırılıp bu eve getirilmişler, komserim. Evin sahibi Almanya’da yaşıyor, yıllardır gelmemiş.

– Derdi neymiş kaçıranın?

– Şüpheler var ama emin değiliz. İlk günler hiçbir açıklama yapmamış adam. Sadece su ve köpek maması vermiş tutsaklarına.

– Köpek maması mı?

– Evet, komserim.

– Vay manyak.

– Sonra adam konuşmuş. Ordan çıkmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek bir şey olduğunu söylemiş.

-Neymiş?

– Şey, komserim…

– Söylesene oğlum.

– Birbirinizi şapacaksınız demiş.

– Eeee?

– Epey bir direnmişler gençler. Ama sonra dayanamışlar çıkmak istemişler ordan.

– Hasiktir, olaya bak.

– Sapık mıymış yani.

– Olmayabilir, komserim.

– Nasıl yani?

– Bu iki gençle ilgili şöyle bir durum var. Bunlar bir video çekip internete koymuşlar…

YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE

– Oğlum, şöyle fırlama bir video çekelim diyorum. Çok izlenirse müthiş havamız olur. Kızların dibi düşer.

– İyi de ne çekicez?

– Bilmem, matrak bir şey işte.

O sırada gözü mahallenin emektarı, sokağın gülü olan Mestan!’a takılır. Mestan kimseye zararı olamayan, insanlara sonsuz güven ve sevgi duyan bir sokak köpeğidir.

– Buldum, lan. Sen git Tekel’e şimdi içki al.

– Napçaz ol’m içkiyi?

– Mestan’a içirip videosunu çekecez.

– Isırır falan ol’m bizi.

– Yok be hiçbir şey yapmaz.

SON