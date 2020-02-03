Adalet ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen ve 2 Aralık’a kadar devam edecek 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ilk gününde film gösterimlerinin yanı sıra VisionIST etkinlikleri ve Akademik Program da başladı.

Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi Akademik Programın odağında

Festivalin dün (27 Kasım) İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde “Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” başlığıyla düzenlenen Akademik Programı, festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı ve Rektör Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı moderatörlüğünde Prof. Dr. Liane Wörner’in gerçekleştirdiği açılış konferansının ardından Prof. Dr. Adem Sözüer moderatörlüğünde düzenlenen açılış panelinde Prof. Dr. Feride Acar Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının verdiği mesajı, Prof. Dr. Yakın Ertürk küresel ve ulusal ölçekte kadın hakları alanındaki kazanımları ve gerilemeleri, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aslan ise sözleşmenin feshinin hukuki geçerliliğini ele aldı. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, Bosna-Hersek, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Macaristan ve Yunanistan’ın İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin ülke raporları sunulurken günün son oturumunda Türkiye raporu değerlendirildi.

Dokuz yaşında başlayan sinema aşkı

Festivalin Sinema Onur Ödülü sahibi ve Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Mahamat-Saleh Haroun, festivalin program direktörü Alin Taşçıyan moderatörlüğünde İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen ustalık sınıfında sinema yolculuğunu, filmlerini besleyen kişisel deneyimlerini ve sanatın toplumsal sorumluluğunu anlattı.

Sinemayla ilk kez dokuz yaşında tanıştığını anlatan Haroun, izlediği bir Bollywood filminde kameraya bakarak gülümseyen güzel bir kadının kendisine gülümsediğini düşündüğünü söyledi. O görüntüye âşık olduğunu belirten yönetmen, bu anın sinemaya duyduğu sevginin temelini oluşturduğunu ifade etti.

1979 yılında Çad’da başlayan iç savaş sırasında yaralandığını, ailesiyle birlikte ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Haroun, ailesiyle bir ağacın altında bulunduğu sırada cebinde Paris’teki bir sinema okulunun adresini bulduğunu, iyileştikten sonra önce Çin’e, ardından sinema eğitimi almak üzere Fransa’ya gittiğini söyledi. Daha sonra gazetecilik eğitimi de alan yönetmen, genç sinemacılara gazetecilik okumalarını tavsiye etti.

“Sessizlik, başkalarına yer açmamızı sağlıyor”

Haroun, yeni teknolojiler ve sosyal medya nedeniyle sürekli bir gürültünün içinde yaşadığımızı belirterek sessizliğin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. “Sessizlik, başkalarına yer açmamızı ve onlara dikkatimizi vermemizi sağlıyor” diyen yönetmen, sinemada sessizliğin seyirciye gördüklerini kendi yorumuyla tamamlama olanağı sunduğunu, bunun da seyirciyle anlatılan hikâye arasındaki ilişki açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Filmlerinin seyirciden gerçek bir dikkat talep ettiğini belirten Haroun, insanların sinemada sessizlikten korktuğunu, günümüzde birer görüntü tüketicisine dönüştüğünü söyleyerek hızlı kurgunun tek başına bir zekâ göstergesi olmadığını vurguladı.

“Şiir, bir direniş alanıdır”

Sinema yapan ya da yapmayan herkesin kendine özgü bir sesi olduğunu belirten Haroun, bu sesin insanın kendi şiiri olduğunu söyledi. “Şiir, bir direniş alanıdır” diyen Haroun, yapay zekâ çağında insanın özgün sesinin önemine de dikkat çekti.

Afrika toplumunda neşenin ve güler yüzün başkalarına sunulan bir nezaket olduğunu söyleyen Haroun, bu toplumsal görünümün ardında yatan acıyı filmlerinde sorguladığını belirtti.

“Şefkatin şiddeti yenebileceğine inanıyorum”

Filmlerinde şiddete karşı sevgiyi ve umudu öne çıkaran Haroun, “Biraz naif görünebilir ama şiddetin karşısına koyabileceğimiz ve şiddeti yenebilecek şeyin şefkat olduğuna inanıyorum” dedi. Şiddete şiddetle karşılık vermenin yalnızca şiddeti artıracağını belirten yönetmen, Afrika’nın bazı bölgelerinde kadınların şiddete karşı uzun yıllardır farklı direniş biçimleri geliştirdiklerini hatırlattı. Filmlerindeki kadın karakterlerin de şiddet uygulayan insanların peşinden gitmek yerine onları başka bir yöne götürmeye çalıştıklarını söyleyen Haroun, bu yaklaşımı “ışığa giden yol” olarak tanımladı. “Ataerkil toplumlarda bir kadın biraz bağımsız olduğunda, alışılmışın dışında ya da düzeni sorgulayan bir şey yaptığında ona hep deli deniliyor” diyen Haroun, kadınlara yönelik bu yaklaşımın sinemasını besleyen düşüncelerden biri olduğunu ifade etti.

Haroun, sinemada toplumsal normları sarsmaktan ziyade sorgulamakla ilgilendiğini söyledi. “Bir seyirci filmden zihninde yanan bir mumla çıkıyorsa, bu bile harika bir şeydir” diyen Haroun, seyircinin kendi cevaplarını bulabilmesine olanak tanıyan bir sinema yapmaya çalıştığını belirtti.

Çad’da bir sinema endüstrisi bulunmadığını ancak anlattığı hikâyelerin farklı ülkelerde ilgi görmesi sayesinde filmlerini gerçekleştirebildiğini ifade eden yönetmen, ülkesine dönerek film çekmeyi sürdürmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı: “Eğer filmlerimi Çad’da çekmeseydim artık Çad’a ait görüntüler göremezdiniz. Bu ülke perdede yok olup giderdi.”

“Sinema, insanlığın albümüdür”

Sinema sayesinde dünyanın hiçbir zaman gitme olanağı bulamayacağı pek çok yerini tanıdığını söyleyen Haroun, sinemayı insanlığın albümü ve kolektif belleğimizin sürekli oluşan arşivi olarak tanımladı. “Sinema adaletsizliği durduramasa bile insanların maruz kaldığı adaletsizliklerin gerçekliğiyle dünyayı yüzleştirebilir” diyen yönetmen, sinemanın yaşanan haksızlıklar konusunda dünyayı bilinçlendirme arzusunu taşıdığını ifade etti.

Mahamat-Saleh Haroun, Soumsoum, Yıldızlı Gece ile festival seyircisinin karşısında

Gündüz gerçekleştirilen ustalık sınıfında sinema yolculuğunu ve filmlerini besleyen düşünceleri anlatan Mahamat-Saleh Haroun, akşam ise festivalde gösterilen son filmi Soumsoum, Yıldızlı Gece / Soumsoum, The Night of the Stars ile festival seyircisinin karşısına çıktı.

“İnsan kendisini doğanın üzerinde görmüyor”

Önceki filmlerinde ağırlıklı olarak toplumsal gerçekçiliğe yer veren Haroun, büyülü gerçekçiliğe yönelmesinin Soumsoum’a özgü bir tercih olduğunu belirtti. Çad’da pek çok insanın büyülü gerçekçilikle iç içe yaşadığını söyleyen yönetmen, filmin çekildiği Ennedi bölgesindeki insanların doğayla kurdukları ilişkiyi inançlar üzerinden keşfetmek istediğini dile getirdi: “Bu bölgede insan, kendisini doğanın üzerinde görmüyor; yaşayan bütün varlıklarla eşit hissediyor.”

Filmin çekimleri için Çad’ın başkentinden iki gün süren bir yolculuk yaptıklarını ve ekip olarak çölün ortasında çadırlarda konakladıklarını anlatan Haroun, “Olağanüstü bir deneyimdi. Film çekimleri sırasında insani açıdan çok şey öğreniyorum. Belki de beni filmin kendisini yapmaktan daha fazla ilgilendiren şey bu” dedi.

“Bir eserin dünyanın dört bir yanına dağılmış bir aile için yaratıldığına inanıyorum”

Filmlerini yaparken kendisini tamamen özgür hissettiğini belirten Haroun, Jean-Paul Sartre’ın Edebiyat Nedir? adlı kitabına atıfta bulunarak bir eserin dünyanın dört bir yanına dağılmış bir aile için yaratıldığı görüşüne katıldığını söyledi. “Beni ilgilendiren, bütün toplumları ilgilendiren insani ve varoluşsal sorular sormak. Elbette bunları Çadlı bir bakış açısıyla anlatmak” dedi.

Tunç Şahin: “Yakın olmak ne demek ve ne pahasına yakın oluyoruz?”

Festivalin ilk gününde Sinematek/Sinema Evi’nde gösterilen Canavar / Monster filminin ardından yönetmen Tunç Şahin, sinema yazarı Olkan Özyurt moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtladı.

Yazıp yönettiği tiyatro oyununu sinemaya taşıyan Şahin, bu deneyimin “Bir şeyi film yapan nedir?” sorusundan hareketle ortaya çıktığını söyledi. Oyunun sahne performansını kaydetmek yerine sinemanın anlatım olanaklarıyla yeniden yorumlamayı tercih eden yönetmen, tiyatroda seyircinin nereye bakacağına kendisinin, sinemada ise kamera ve kurgu aracılığıyla yönetmenin karar verdiğini belirtti. Filmin biçimine ilişkin tartışmaları da değerli bulduğunu ifade eden Şahin, oyuncuların metne hâkimiyeti sayesinde gerçekleştirdikleri dört günlük çekim sürecinin kendisi için son derece öğretici olduğunu anlattı.

Bir yazar olarak temel meselelerinden birinin aile ve yakınlık olduğunu söyleyen Şahin, “Yakın olmak ne demek ve ne pahasına yakın oluyoruz? Gerçekten yakın mıyız?” sorularının peşinden gittiğini belirtti ve filmde cinsel istismarın yanı sıra ekonomik istismarın ve sınıfsal meselelerin de iç içe geçtiğine dikkat çekti. Travmayla nasıl başa çıkılacağına ilişkin kesin cevapları olmadığını belirten Şahin, “Travma, Yunanca yara demek. Yara geçen bir şey değil. Ama yetişkin olarak yarayla ne yapacağımıza, yaralı bacağımızla nasıl devam edebileceğimize karar verebiliriz” dedi.

Peter Brunner: “Herkesin duyulabilecek bir sesi vardır”

Festivalin ilk gününde gösterilen İnayet / Down the Arm of God filminin yönetmeni Peter Brunner, festival seyircisine gönderdiği video mesajda, “Bir yuvaya sahip olmak ne anlama gelir?” sorusunu yönelterek seyircileri, son derece savunmasız durumda olan ve evi olmayan insanlara karşı toplumsal sorumluluklarımız üzerine düşünmeye davet etti.

Filmi, evsizliği ve toplumun kıyısında kalmayı deneyimleyen insanlarla eşitlik temelinde, ortak bir yaratım süreciyle gerçekleştirdiklerini anlatan Brunner, senaryoyu birlikte yazdığı Caleb Landry Jones ile bu kişilerin yalnızca kendilerini canlandırmalarını değil, filmin yaratıcı sürecine ortak olmalarını istediklerini belirtti.

Evsiz insanlarla film yapmanın imkânsız olduğunu söyleyenlere rağmen bu kalıp yargıları yıkmayı amaçladıklarını ifade eden Brunner, damgalanan insanları gözden çıkarmamanın ve herkesin potansiyeline inanmanın önemini vurgulayarak “Herkesin duyulabilecek bir sesi vardır ve bence eğer seslerini duyurmak istiyorlarsa duyulmalıdır da” dedi.

FESTİVALDE BUGÜN (28 KASIM)

VisionIST’te “Festival Yapmak Kolay mı?”

VisionIST programı bugün saat 12.00’de İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek “Festival Yapmak Kolay mı?” başlıklı panelle devam edecek. Festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci moderatörlüğünde düzenlenecek panelde Azize Tan ve Margherita Cascio festival düzenleme deneyimlerini paylaşacaklar.

Film ekipleri seyircilerle buluşacak

İBB Beyoğlu Sineması’nda bugün saat 14.00’te Hanaël El Yousfi’nin iki genç kadının ataerkil baskıya karşı özgürleşme mücadelesini anlatan İbrahim’in Kızları / The Daughters of Abraham, saat 16.30’da Alina Şerban’ın Roma kökenli genç bir kadının yaşadığı ayrımcılığı konu alan Ben Önemliyim / I Matter filmi gösterilecek. Saat 19.00’da Mahnaz Mohammadi’nin, Melisa Sözen’in başrolünde yer aldığı, İran’da hapishanede yaşanan psikolojik işkenceyi ve direnişi konu alan Rüya / Roya, saat 21.00’de ise Tunç Şahin’in aile bağları ve geçmişle yüzleşme üzerine kurulu filmi Canavar / Monster sinemaseverlerle buluşacak.

Ben Önemliyim, Rüya ve Canavar filmlerinin gösterimlerinin ardından film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.

Sinematek/Sinema Evi’nde ise saat 14.00’te Ione Hernández Sáenz’in aile içinde sevgi, sadakat ve adalet arasındaki çatışmayı ele alan Kızkardeşler / Sisters, saat 16.30’da Laïla Marrakchi’nin göçmen kadın işçilerin yaşadığı emek sömürüsünü konu alan Çilekler / Strawberries, saat 19.00’da Nicole Garcia’nın geçmişiyle hesaplaşan bir annenin hikâyesi üzerinden toplumsal eşitsizliği sorgulayan filmi Milo gösterilecek.

FESTİVALDE YARIN (29 KASIM)

İoanna Kuçuradi anısına “İnsanın İnsan Olma Hakkı”

VisionIST kapsamında yarın saat 12.00’de İBB Beyoğlu Sineması’nda Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına “İnsanın İnsan Olma Hakkı” başlıklı panel gerçekleştirilecek. Zeynep İspir moderatörlüğündeki panelde yönetmenler Emine Emel Balcı ve Erdem Tepegöz insan hakları, çalışma yaşamı ve insan onuru üzerine konuşacaklar.

İBB Beyoğlu Sineması’nda saat 14.00’te Çilekler / Strawberries, 16.30’da Milo, 19.00’da Çöküş / The Meltdown ve 21.00’de Che Guevara: Son Yoldaşları / Che Guevara: The Last Companions gösterilecek. Sinematek/Sinema Evi’nde ise saat 14.00’te film ekibinin katılımıyla gerçekleştirilecek Rüya / Roya gösteriminin ardından 16.30’da Çöküş / The Meltdown, 19.00’da Ben Önemliyim / I Matter sinemaseverlerle buluşacak.

Festival biletleri Passo’da

Festival biletleri Passo üzerinden satışta. Hafta içi 14.00 ve 16.30 seanslarında tam biletler 100 TL; hafta içi 19.00 ve 21.00 seansları ile hafta sonu tüm seanslarda 150 TL. Öğrenci biletleri tüm seanslarda 50 TL. Kısa film seçkileri ve VisionIST etkinlikleri ise ücretsiz olarak takip edilebilecek. Kısa film gösterimlerine girişler rezervasyonla gerçekleştirilecek.