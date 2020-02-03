Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin konuşmalarıyla başlayan törende, Afrika sinemasının usta yönetmenlerinden Mahamat-Saleh Haroun ve Türkiye sinemasının güçlü seslerinden Handan İpekçi’ye Sinema Onur Ödülü, Prof. Dr. Liane Wörner’e Akademik Onur Ödülü ve Azize Tan’a Sinemaya Katkı Ödülü takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da katıldığı açılış töreni, sinema dünyasından pek çok ismi, akademisyeni, hukukçuyu ve basın mensubunu bir araya getirdi. Törenin ardından Fransız sinemasının usta isimlerinden Agnès Jaoui’nin dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan yeni filmi Kreşendo / Crescendo / L’Objet du délit gösterildi.

Adalet ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen, 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasında sinemaseverlerle buluşacak festivalde bu yıl kadınların hikâyeleri, dayanışmaları ve özgürlük mücadeleleri öne çıkıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından adaleti, temel hak ve özgürlükleri merkezine alan filmlerin gösterimlerine, “Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” başlığıyla düzenlenen Uluslararası Akademik Program ve sinema dünyasının farklı alanlarından isimleri bir araya getiren VisionIST etkinlikleri eşlik edecek.

Adem Sözüer: “Bazen sinemanın kamerası mahkemenin görmediğini de görür!”

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Martin Luther King’in “Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete yönelik bir tehdittir” sözünü ve kısa süre önce kaybettiğimiz Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin yaşama hakkına ilişkin sözlerini hatırlatarak başladığı konuşmasında, “Bir evde bir kadın öldürüldüğünde yalnızca o ev yıkılmıyor, hepimizin adaleti yaralanıyor. Bir meydanda bir yürüyüş yasaklandığında yalnızca o meydan değil, hepimizin özgürlüğü daralıyor. Bu gece bu salonda biz de aynı şeyi söylüyoruz: Adalet bölünemez. Bir yerde yaralanırsa her yerde yaralanır. İstanbul’da yaralanırsa Ağrı’da da yaralanır. Ankara’da yaralanırsa Filistin’de de yaralanır. Filistin’de yaralanırsa dünyanın çok başka yerlerinde yaralanır,” dedi.

Festivalin 16 yıl önce adaletin yalnızca mahkeme salonlarında mı konuşulacağı sorusuyla yola çıktığını hatırlatan Sözüer, “Hayır, dedik. Adalet sokakta da konuşulur, evde de okulda da ve sinema salonlarında da. Çünkü kanun akla uygun olabilir ama ya vicdan? İşte ona sinema dokunur. Kanunlarla vicdanı bir araya getirmediğimiz zaman neler olduğunu görüyoruz. Farklı dillerde konuşuyoruz ama aynı şeyi arıyoruz: Adalet. Sinemanın kamerası da buna tanıktır. Bazen mahkemenin görmediğini de görür. Bazen mahkemelerde tutanağa geçmeyeni geçirir,” dedi.

Festivalin filmleri ve akademik etkinlikleriyle düşüncesi, inancı ve tercihleri ne olursa olsun herkes için bir adalet platformu oluşturmaya çalıştığını belirten Sözüer, konuşmasını “Herkes için, her yerde adalet demeye devam ediyoruz. Bu yol çetin ama yürümeye devam edeceğiz,” sözleriyle tamamladı.

Bengi Semerci: “Adaleti sahipsiz, sinemaları da seyircisiz bırakmayalım!”

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, festival düzenlemenin zorluklarına değindiği konuşmasında, bu zorlukların festivalin varlığına inanan ve desteğini esirgemeyen insanlar sayesinde aşılabildiğini vurguladı. On yıldır festivalin açılış ve kapanış törenlerinin sunuculuğunu gönüllü olarak üstlenen Pınar Altuğ’a özel olarak teşekkür eden Semerci, festivalin destekçilerine, iş birlikçilerine, gönüllülerine ve izleyicilerine teşekkürlerini iletti. Törende festivalin destekçilerine plaketleri de takdim edildi.

Festivalin adalet gönüllülerine ve gençlere verdiği önemi de vurgulayan Semerci, konuşmasını her yıl olduğu gibi “Desteklerimizin sürmesini temenni ediyoruz ve lütfen adaleti sahipsiz, sinemaları da seyircisiz bırakmayalım,” sözleriyle tamamladı.

Genç Hukukçu Emre Özmen’in Anısı Festivalde Yaşatılıyor

Açılış töreninde, henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden genç hukukçu Emre Özmen de anıldı. Bu yıl festival kapsamında düzenlenen özel gösterimler ve adına verilen ödülle anısı yaşatılan Emre Özmen’in ailesine teşekkür eden Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, festival ailesi olarak Emre Özmen’i bütün adalet gönüllüleri gibi kendi ailelerinden biri olarak gördüklerini ifade etti. Sahneye davet edilen Emre Özmen’in babası Levent Özmen, insan haklarına duyarlılığıyla genç yaşta adalet mücadelesinin bir parçası olan oğlunun anısını yaşatan festival yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mahamat-Saleh Haroun: “Ötekileştirilmiş, ezilmiş ve görünmeyen kişilere filmlerimle itibarlarını geri kazandırmaya çalışıyorum!”

Filmleriyle sömürgeciliğin mirasını, savaşların insan hayatında bıraktığı izleri ve adalet arayışını beyazperdeye taşıyan, Cannes ve Venedik film festivallerinden ödüllerle dönen, sömürgecilik karşıtı duruşu ve cesur eleştirel yaklaşımıyla Afrika sinemasının en güçlü seslerinden biri olan Çadlı yönetmen Mahamat-Saleh Haroun’a Sinema Onur Ödülü’nü yönetmen Yeşim Ustaoğlu takdim etti.

Bu yıl festivalin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını da üstlenen Haroun, konuşmasında, “Bu ödül karşısında çok duygulandığımı ve festivale minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Filmlerimde yapmaya çalıştığım şey, ötekileştirilmiş, ezilmiş ve görünmeyen kişilere itibarlarını geri kazandırmak. Bu işi de tıpkı iyi bir zanaatkâr gibi, olağan bir işmişçesine yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim,” dedi.

Handan İpekçi: “Bu ödülü adalet bekleyenler için alıyorum!”

Türkiye sinemasında bağımsız bir sinemacı olarak kendi yolunu çizen, filmleriyle toplumsal belleğe, farklı kimliklerin bir arada yaşama mücadelesine ve kadınların özgürlük arayışlarına ışık tutan, toplumsal meseleleri cesur ve eleştirel bir sinema diliyle beyazperdeye taşıyan yönetmen, senarist ve yapımcı Handan İpekçi’ye Sinema Onur Ödülü’nü Prof. Dr. Adem Sözüer takdim etti.

İpekçi, “Öncelikle bu güzel festivali gerçekleştiren festival yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödül benim için çok anlamlı. Motive oldum. İnşallah on beş yıllık bir aranın ardından yeniden film çekebilirim diye umuyorum. Adalete çok ihtiyacımız var, hiç olmadığı kadar. Bu ödülü tüm dünyada ve ülkemizde adalet bekleyenler için alıyorum,” dedi. İpekçi, ödülünü eril bir piyasada sinema yapmaya çalışan kadın sinemacılara da adadı.

Prof. Dr. Liane Wörner: “Hikâyeler olmadan hukuk kör, hukuk olmadan hikâyeler güçsüz kalır!”

Ceza hukuku, karşılaştırmalı hukuk ve kadın hakları alanındaki akademik çalışmalarıyla uluslararası hukuk tartışmalarına katkı sunan, festivalin bu yılki Uluslararası Akademik Programı’nın açılış konferansını da verecek olan Prof. Dr. Liane Wörner’e Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. Yakın Ertürk tarafından takdim edildi.

On altı yıldır herkes için adaletin yanında duran bir festivalde bu ödülü almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Wörner, kadınların haklarına erişimde karşılaştıkları engellere dikkat çekerek, “Pek çok ülkede yasa kâğıt üzerinde bir şeye izin verebilir ama klinik yoktur, doktor yoktur, danışmanlık yoktur, yolculuk için para yoktur. O zaman hak yalnızca kâğıt üzerinde var olur. Ulaşamadığınız bir hak, hiç hak değildir. Bu, tüm toplumlarımızda böyledir,” dedi.

Hukuk ve sinemanın adalet mücadelesindeki birbirini tamamlayan rollerine de vurgu yapan Wörner, “Hukuk kurallarla konuşur. Sinema ise yüzlerle, seslerle ve hikâyelerle konuşur. İstatistiklerin gizlediğini siz gösterirsiniz. Çok uzun süre bekleyen kadını, ‘hayır’ diyen doktoru, anlatacak kimsesi olmayan genç kızı… Siz adaletsizliği görünür kılarsınız. Ve görünür olan artık görmezden gelinemez,” dedi.

Kadınların ve her insanın kendi hayatı ve bedeni hakkında karar verme hakkını güvence altına alan yasalar hazırlamaları için hukukçulara, duyulmak istenmeyen hikâyeleri anlatmaya devam etmeleri için de sanatçılara çağrıda bulunan Wörner, “İkisine de ihtiyacımız var. Hikâyeler olmadan hukuk kör kalır. Hukuk olmadan hikâyeler güçsüz kalır. Bu ödülü yalnızca kendim için kabul etmiyorum. Üreme ve yaşam süreçleri başkaları tarafından kararlaştırılan herkes için kabul ediyorum,” dedi.

Azize Tan: “Böyle bir takdir görmek insana devam etme gücü veriyor!”

Uzun yıllardır Türkiye’de sinema kültürünün gelişmesi, bağımsız sinemanın desteklenmesi ve dünya sinemasının izleyiciyle buluşması için emek veren, İstanbul Film Festivali’ndeki çalışmalarının ardından Ayvalık’ta bir festival inşa ederek sinema kültürünün büyük kentlerin sınırlarını aşmasına ve bir kentin kültürel yaşamının ayrılmaz parçası olmasına katkı sunan Azize Tan’a Sinemaya Katkı Ödülü’nü oyuncu Berkay Ateş takdim etti.

Yıllardır bu tür etkinlikleri düzenleyen biri olarak ödül almanın kendisine farklı hissettirdiğini söyleyen Tan, kendisini çocuk yaşta sinemayla ve festivallerle tanıştıran annesine, teyzesine ve amcasına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “İKSV’de, Başka Sinema’da çalıştım. En sonunda da Ayvalık’ta gerçekten çok başka bir şeye imza atmaya başladık hep beraber. Anneannem küçükken bana hep ‘İyi insanlarla karşılaş’ diye dua ederdi. Ben çok şanslı insanlardan bir tanesiyim. Hep çok iyi insanlarla karşılaştım. Çok kıymetli insanlarla çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Onlarla birlikte çok güzel şeyler yaptık,” dedi.

Sinema ve kültür-sanat alanında emek verenlerin yaşadığı zorluklara da değinen Tan, “Az önce burada Yeşim Ustaoğlu’yla yan yana otururken kendimizi ne kadar değersiz hissetmeye başladığımızdan konuşuyorduk. Bana kendimi değerli hissettirdiğiniz için Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’ne çok teşekkür ediyorum. Adem Sözüer, Bengi Semerci, Alin Taşçıyan, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yapılan bu işler zorluklarla yapılıyor. O yüzden böyle bir takdir görmek insana devam etme gücü veriyor,” dedi.

Festivalde Film Gösterimleri Bugün Başlıyor!

Festival bugün İBB Beyoğlu Sineması ve Sinematek/Sinema Evi’ndeki gösterimlerle izleyiciyle buluşmaya başlayacak. Festivalin 27–28 Kasım tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Akademik Programı da bugün açılış konuşmaları ve ilk oturumlarla başlayacak. “Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” başlığıyla kadına yönelik şiddet suçlarını, yargılama süreçlerini ve İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini tartışmaya açacak programda, 20 farklı ülke raporunun yanı sıra Türkiye raporu da akademisyenler ve öğrencilerin katkılarıyla ele alınacak.

Festivalde gün, İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda saat 12.00’de VisionIST kapsamında gerçekleştirilecek “Jüri Başkanı ile Söyleşi” başlıklı ustalık sınıfıyla başlayacak. Festivalin Sinema Onur Ödülü sahibi ve Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Mahamat-Saleh Haroun, Festival Program Direktörü Alin Taşçıyan’ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide sinema yolculuğu, yönetmenlik deneyimi ve filmleri üzerine sinemaseverlerle bir araya gelecek.

İBB Beyoğlu Sineması’nda saat 14.00’te, Adalet Terazisi bölümü filmlerinden Peter Brunner’ın yönettiği İnayet / Down the Arm of God gösterilecek. Gerçek olaylardan esinlenen, Luc Besson’ın yapımcılığını üstlendiği ve Caleb Landry Jones’un başrolünde yer aldığı psikolojik dram, ölümcül bir kış fırtınasında evsizlere kilisenin kapılarını açan genç bir papazın, kasabanın kökleşmiş önyargılarıyla karşı karşıya kalmasını anlatıyor. İnanç, vicdan ve toplumsal ikiyüzlülük arasındaki ilişkiyi sorgulayan film, sarsıcı bir soruyu gündeme getiriyor: Bir toplum, korumakla yükümlü olduğu insanları dışarıda bırakmak için ne kadar ileri gidebilir?

Saat 16.30’da Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Juan Pablo Sallato’nun yönetmenliğini üstlendiği Kırmızı Hangar / The Red Hangar / Hangar Rojo beyazperdede olacak. 1973 Şili askerî darbesi sırasında inandığı değerler ile askeri görevleri arasında kalan bir subayın hikâyesini anlatan film, siyah beyaz görüntüleriyle kahramanının ahlaki ikilemini derinleştirirken en karanlık dönemlerde dahi tek bir insanın vicdani direnişinin önemini hatırlatıyor.

19.00’da, Sundance Film Festivali’nde başlayan festival yolculuğunda pek çok ödül kazanan, Janay Boulos ve Abd Alkader Habak’ın yönettiği Savaş Kuşları / Birds of War gösterilecek. Suriye savaşının ortasında yolları kesişen iki gazetecinin aşk hikâyesinden yola çıkan belgesel, savaşın yıkıcılığını, gazetecilik etiğini ve tüm imkânsızlıklara rağmen hayata tutunmanın yollarını etkileyici bir anlatıyla bir araya getiriyor.

Günün son gösteriminde saat 21.00’de, Mahamat-Saleh Haroun’un Berlin Film Festivali Ana Yarışması’nda dünya prömiyerini yapan ve FIPRESCI Ödülü’nü kazanan yeni filmi Soumsoum, Yıldızlı Gece / Soumsoum, The Night of the Stars / Soumsoum, la nuit des astres izleyiciyle buluşacak. Sahra Çölü’nün büyüleyici manzaralarında mitolojiyle kadınların özgürlük mücadelesini buluşturan Haroun, çocukluğunun efsanelerinden ve Çad’ın kadim sözlü anlatı geleneğinden beslenerek kadın dayanışmasını, toplumsal önyargıları ve kuşaklar boyunca aktarılan travmaları şiirsel bir sinema diliyle anlatıyor. Gösterim, yönetmen Mahamat-Saleh Haroun’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sinematek/Sinema Evi’nde ise gün saat 14.00’te Janay Boulos ve Abd Alkader Habak’ın yönettiği Savaş Kuşları / Birds of War filminin gösterimiyle başlayacak.

Saat 16.30’da, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması ve Eurimages Audentia Ödülü adaylarından, Norveçli yönetmen Maria Sødahl’ın Son Sığınak / The Last Resort / Paradis filmi gösterilecek. Kanarya Adaları’nda çocuklarıyla tatil yapan Danimarkalı bir çiftin, otomobilleriyle çarparak yaraladıkları Afgan bir mülteciyle kurdukları ilişki üzerinden Avrupa’da yükselen ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve göçmen karşıtlığını ele alan film, izleyicisini de kahramanlarının yaşadığı ahlaki ikilemlerle baş başa bırakıyor.

Saat 19.00’da Adalet Terazisi bölümü filmlerinden, Tunç Şahin’in dünya prömiyerini yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali’nde İzleyici Ödülü kazanan filmi Canavar / Monster gösterilecek. Yönetmenin kendi tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın performanslarıyla güç kazanan film, uzun zaman sonra bir araya gelen kuzenlerin aile bağlarını yeniden hatırlamaya çalışırken geçmişin hayaletleriyle yüzleşmelerini anlatıyor. Gösterimin ardından yönetmen Tunç Şahin izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.