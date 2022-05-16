Erşan Kuneri, G.O.R.A. (2004) filmindeki efsane sahnesiyle bizlere oldukça lezzetli bir tadım yaptırmıştı ve yıllardır bir devam filminin ya da dizisinin gelmesini bekliyorduk. Ancak daha ilk sahnede yapılan “boyna dolamak” esprisiyle dizinin nasıl bir seviyede olacağını anladık.

Dizinin içinde onlarca mantık hatası bulmak mümkün. Cem Yılmaz, kendi yarattığı karakter evreninin ipuçlarını daha evvel de bazı yerlerde ve spin-off işlerde göstermişti. Arif v 216 (2018) filminde Arif Işık gibi bir starı müzik piyasasına sunan yapımcı, her ne hikmetse birkaç plak göstermek dışında bunun lafını bile etmiyor. Ahben karakteri ile Pek Yakında (2014) filmine selam çakarken, yine ortaya dişe dokunur bir hikâye çıkaramıyor.

Siyasi bir durumla ortaya çıkan karakter aynı siyasi ortamın gerekliliğiyle devam etmiyor diziye. 1981 yılında başlayan dizimiz ne hikmetse tamamının askerler tarafından yönetildiği kurumların yardım teklifiyle mantığımızı zorluyor. Hiçbir siyasi sorunla karşılaşmıyor. Hatta Topkapı Sarayı’nda bile sorunsuzca film çekilebildiğini iddia ediyor. Yıllarca eleştirilerin odağındaki toplumsal sorunlara değinme meselesini öyle bir noktada dalga konusu yapıyor ki, ister istemez izleyici ile papaz olmayı da göze almış oluyor. Öğretici olma ve politik mizah eleştirilerine kulak asmadığını belirtse de bu eleştirilerin etkilediği bir karakter yaratıyor Cem Yılmaz.

2004 yılındaki Erşan Kuneri de filmdeki Cem Yılmaz gibi yaşlanmış vaziyette. Diamond Elite Platinum Plusperformansında sık sık yaşadığını fark ettiğim nefes sorunu filmde de yer yer kendini gösteriyor. Aynı ekiple devam etme konusundaki eleştiriler yakında aynı karakterlerin filmlerini / dizilerini yapmak olarak değişeceğe benziyor. Devam filmleri dışında spin-off işlerle de aynı karakterlerle yola çıkma konusunda devamının geleceğini öngörmek pek zor değil. Oyunculukları ile parlayan ve ekibe sonradan dahil olduğu için seyirci tarafından tüm ekipten ayrı tutulacağını düşündüğüm ikili Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya oyunculuk kariyerlerine sağlam bir basamak daha eklemiş görünüyor.

18 yıllık bir bekleyişin sonunda izlediğimiz, yaşlanmış bir Erşan Kuneri. Onun karakterinin ipuçlarını verdiği G.O.R.A.filmiyle başlayan serüven Netflix okyanusunda son buldu. Devamının gelip gelmeyeceği henüz belli değil ama Yılmaz’ın “cepten yeme işleri” olarak hafızalara kazınabilecek bir döneme girdiğini söyleyebiliriz.