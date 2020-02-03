Alina Şerban: “Bazen yetiştirme yurdunda yaşamak insana suçluluk hissettiriyor. ”Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Venedik Film Festivali’nde Seyirci Ödülü kazanan Ben Önemliyim / I Matter filminin gösteriminin ardından söyleşi gerçekleştirildi. Rumen sinemacı Alina Şerban’ın otobiyografik nitelikler taşıyan ilk uzun metrajlı filmi, yetiştirme yurdunda büyüyen Roma kökenli bir genç kadının hayallerinin peşinden giderken karşılaştığı ayrımcılığı beyazperdeye taşıyor.

Şerban, kendi yaşam deneyiminden yola çıkarak çektiği filmin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “Yaklaşık on yıl önce filmin adını koydum: Ben Önemliyim. Çünkü önemli olmadığımı hissediyordum. Üç soru sormak istedim: Kız çocuğu olmak ne demek? Roman bir kız çocuğu olmak ne demek? Yetiştirme yurdunda yaşayan Roman bir kız çocuğu olmak ne demek? Romanlar ve yetiştirme yurtları hakkında pek çok film var ama bu deneyimi bizzat yaşamış birinin gözünden anlatılan çok az film var.”

Yönetmen, ilk kez kendi hikâyesini anlatırken yaşadığı güçlükleri ve filmin farklı kültürlerde karşılık bulmasını ise şu sözlerle dile getirdi: “Uzun süre yaşadıklarımdan duyduğum utançla mücadele ettim. Bazen yetiştirme yurdunda yaşamak insana suçluluk hissettiriyor. Sanki bütün bu deneyimleri yaşamak sizin suçunuzmuş gibi hissediyorsunuz. Bu hikâyeyi anlatmanın mutluluğunu yaşarken aynı zamanda büyük bir sorumluluk da hissettim. Şimdi bir zamanlar titreyerek kâğıda döktüğüm bu hikâyeyle farklı kültürlerden, farklı kıtalardan insanların bağ kurduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Filmimizde de bu deneyimi yaşamış ya da hâlâ yaşamakta olan 18’den fazla genç yer alıyor. Onları yalnızca acıları üzerinden anlatmak istemedim. Amacım ilham vermek, insanı bütün renkleriyle göstermekti. Gençlere, bir gün kendi ekmeklerini kazanabileceklerini söyleyen bir film yapmak istedim.”

Mahnaz Mohammadi ve Melisa Sözen izleyicilerle buluştu!

İranlı yönetmen Mahnaz Mohammadi’nin, Melisa Sözen’in başrolünde yer aldığı ve dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde gerçekleştiren Rüya / Roya filminin gösteriminin ardından film ekibi sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Yönetmenin kendi deneyimlerinden de beslenen film, İran’da hapishanede uygulanan psikolojik işkenceyi ve baskı karşısında direnişi konu alıyor.

Rüya / Roya filminin gösteriminin ardından yönetmen Mahnaz Mohammadi ve filmin başrol oyuncusu Melisa Sözen, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Kendi hapishane deneyimlerinden yola çıkarak çektiği filmin ortaya çıkış sürecini anlatan Mohammadi, şunları söyledi: “Hapisten çıktıktan sonra iki yıl evden hiç çıkmadım. Korkuyordum, erkeklerden korkuyordum. Hiçbir zaman bir gün bu filmi yapacağımı düşünmemiştim. Ben hapiste bunları yaşadım, seyirci neden bunları yaşasın diye düşünüyordum. Pandemi döneminde yeniden eve kapandığımda kendimi tekrar hapiste hissettim. O zaman bunları yazmaya karar verdim. Belki bize bunları yapan sorgucular filmi izler ve bir insanın hayatına ne yaptıklarını anlarlar diye düşündüm.”

Çiğdem Mater’in desteğiyle İstanbul’a geldiğini ve filmin senaryosunu burada kaleme aldığını anlatan Mohammadi, filmin burada seyirciyle buluşmasının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi. Gösterime katılan Mater’in ailesine ve dostlarına da teşekkür etti.

Filmin başrol oyuncusu Melisa Sözen ise filmin, içinde yaşadığımız dünyaya söylemek istediklerini anlatan bir hikâye olduğunu belirterek, “Biz hiç prova yapmadık, oyunculuk çalışmadık. Kadın olmaktan, sinema yapmaktan, baskıdan, korkudan, özgürlükten, inattan bahsettik. Konuştukça aynı dili konuştuğumuzu, aynı yerlerden geçtiğimizi fark ettik. Bu film bana korkularımla da içinden geçtiğim dönemle de yalnız olmadığımı hissettirdi” dedi.

Çekilen sahnelerin bütün ekip için duygusal açıdan çok ağır olduğunu, zaman zaman yönetmenin daha ilk sahnenin ardından çekimleri sonlandırdığını anlatan Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana en çok ilham veren şey, bu kadar acıyla, bu kadar kötülükle baş edip hâlâ insan sevebilmek ve yaşama inadında olmak. Sorgucularının yaptıklarını anlama ihtimali için bir film yapmak çok büyük bir cesaret istiyor. Yine bir köprü kurmayı seçiyor. Çok gurur duyuyorum.”

Tüm maddi imkânsızlıklara rağmen filmi 26 günde çektiklerini belirten Mohammadi, Melisa Sözen’in desteği ve oyunculuğu olmasaydı bu filmin ortaya çıkamayacağını ifade etti. Yeni belgesel projesinden de söz eden Mohammadi, pandemi döneminde yıllardır kayıp olan arşivinin bir bölümüne ulaştığını anlattı. Yönetmen, İranlı kadınların 25 yıllık mücadelesini konu alan, kendi kamerasıyla kaydettiği bu görüntülerden yola çıkarak yeni bir belgesel hazırladığını açıkladı.

Canavar’ın yönetmeni ve oyuncuları sinemaseverlerle buluştu

Canavar’ın gösteriminin ardından SİYAD işbirliğiyle düzenlenen söyleşilerde İBB Beyoğlu Sineması’nda Janet Barış ile filmin yönetmeni Tunç Şahin, oyuncuları Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal filmi konuştu. İki günlük provanın ardından dört günde çekilen filmin tiyatro oyununda göremediği pek çok ayrıntıyı keşfetmesine olanak sağladığını belirten Tunç Şahin, “Acaba bu metne gerçekten var olduğu hâliyle sinema araçlarıyla yaklaşırsam ne olur diye düşündüm. Benim oyun içinde gördüğüm, izlediğim şeyin ötesinde merak ettiğim şeyler vardı. Oyunu yöneten, her temsilini seyretmiş bir insan olmama rağmen hiç bilmediğim anlar varmış. Bunları yakalama fırsatı verdiği için beni çok eğlendirdi” dedi.

Yaklaşık yüz kez sahnede canlandırdığı karakteri kamera karşısında oynamanın beklediğinden çok daha farklı bir deneyime dönüştüğünü anlatan Gülçin Kültür Şahin, “Çok iyi tanıdığımı düşündüğüm bir karakteri, çok büyük bir rahatlıkla oynadığım bir set sürecinden bahsedebilirim. Ama asıl değişik tecrübeyi izlerken yaşadım. Bu kadar iyi bildiğim bir işi gözümü ayıramadan, çok şaşırarak izledim. Çünkü ben hep Hakan Emre ile Tülin’i izlediğim için artık kendimi de izliyordum orada” dedi. Hakan Emre Ünal ise filmi ilk izlediğinde yaşadığı yabancılaşma hissini, “İlk başta ikisi oynuyorlar ya, benim kalkıp girmem lazım gibi bir his geliyordu. Bir de bizim de kadrajımız değişti” sözleriyle anlattı.

Filmin geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma meselesine de değinen Tunç Şahin, “Ölüm her şeyin üzerine bir perde çekiyor. Ama ölse bile affedilmeyecek kişiler var ya da işler var. Onlarla da ilgili bir şey söylemek gerekiyor galiba. Orası bana daha çok kanayan bir yer gibi geldi, o yüzden oradan yazdım” dedi. Üç karakterin de yaşadıkları travmalara rağmen güçlü insanlar olduklarının altını çizen yönetmen, karakterlerin yaralarıyla birlikte hayatlarını sürdürebilmelerine dikkat çekti. Yönetmen, tiyatronun biçimsel özelliklerini sinemada da korumayı özellikle tercih ettiğini söyleyen ve Brechtyen yabancılaştırma unsurlarının filme kattığı katmanlara dikkat çeken yönetmen, “Çok duygusal bir şeyi aslında sana yabancılaştırarak çift katmanlı bir izleme hâli veriyor. Bunu bu şekilde denemek beni çok heyecanlandırdı” dedi.

Akdemik Program’da 18 tebliğ sunuldu

16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programının ikinci günü, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde yapıldı. “İstanbul Sözleşmesi Perspektifinden Kadına Yönelik Şiddet Suçlarına İlişkin Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Sorunları” başlığı altında 18 tebliğ sunuldu.

Macaristan’dan Prof. Dr. Krisztina Karsai, siyasi iktidarın değişmesinin ardından Macaristan’ın İstanbul Sözleşmesi’ne katılması için önemli adımlar attığını söyledi.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise kadına yönelik şiddet konusunda topluma verilen mesajların önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin şiddetle mücadelede çok yanlış bir mesaj verdiğini vurguladı. Sözüer, Türkiye’de yapılan ceza hukuku reformuyla kadın-erkek eşitliği bakımından çok büyük adımlar atıldığını; tecavüzcüyle evlendirmeye cezasızlık getiren düzenlemenin kaldırılması, kadına yönelik yaralama suçunun şikâyete bağlı suç olmaktan çıkarılması gibi pek çok önemli değişiklik yapıldığını hatırlattı. Ancak özellikle son yıllarda bu reformlardan geri adımlar atıldığına dikkat çekti.

Akademik programda Hazal Algan Canseven kadına yönelik şiddette ikincil mağduriyetin önlenmesini İstanbul Sözleşmesi perspektifinden değerlendirirken, Liane Wörner doğum sırasında şiddeti (obstetrik şiddet) Alman hukukundaki cezai sorumluluk riskleri ve koruma boşlukları açısından inceledi. Halil Kaan Canan, annenin yeni doğmuş çocuğunu öldürmesinden doğan ceza sorumluluğunu kusur ilkesi açısından ele aldı ve bu konudaki Yargıtay kararlarında annenin ruhsal durumunun yeterince göz önünde tutulmadığını ifade etti. Arzu Aşçı, İstanbul Sözleşmesi’nin 55. maddesi ışığında Türk ceza hukukunda evlilik içi cinsel şiddetin şikâyete bağlı suç olmaktan çıkarılarak re’sen takip edilen bir suç hâline getirilmesi gerekip gerekmediğini sorguladı. Reşit Karaaslan kadına yönelik şiddette şikâyetten vazgeçmeyi, mağdurun özerkliği ve devletin etkili soruşturma yükümlülüğü ekseninde tartıştı. Lena Gmelin yakın sosyal ilişkilerde işlenen öldürme suçlarını irdelerken, İzzet Özgenç ve Muhammed Emre Tulay Yargıtay’ın töre saikiyle öldürmeye ilişkin kararlarını analiz etti.

Etkinlikte ayrıca kadın cinayetleri bağlamında Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik indiriminin uygulanmasındaki sorunlar, ısrarlı takip suçu ve dijital boyutu, ceza adaletinde yapay zekâ kullanımından kaynaklanan cinsiyete dayalı ayrımcılık riskleri, psikolojik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayılı Kanun bağlamında Türkiye’de elektronik izleme tedbirlerinin uygulanması konuları ele alındı.

VisionIST’te festival deneyimleri konuşuldu

Festivalin sinema profesyonellerini ve farklı disiplinlerden uzmanları sinemaseverlerle bir araya getiren VisionIST programı kapsamında dün “Festival Yapmak Kolay mı?” başlıklı panel düzenlendi. Festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, festivalin bu yılki Sinemaya Katkı Ödülü sahibi, Ayvalık Uluslararası Film Festivali Direktörü Azize Tan ve Lugano İnsan Hakları Film Festivali Eş Direktörü ve festivalin jüri üyesi Margherita Cascio, festivallerin toplumsal işlevini, festival yapmanın zorluklarını ve geleceğini konuştular. Sinema aracılığıyla insan hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Cascio, okullarda ve cezaevlerinde yürüttükleri çalışmalardan söz ederek özellikle genç izleyicilerden gelen “Ben ne yapabilirim?” sorusuna dikkat çekti. Festivallerin insanların soru sorabildiği ve bu sorulara yanıt arayabildiği alanlar olmasının önemini vurguladı. Sinemanın insana bu dünyada yalnız olmadığını hissettirdiğini söyleyen Tan ise “Sizinle aynı duyguları, aynı problemleri yaşayan insanların dünyanın her yerinde var olduğunu hissediyorsunuz ve birden dünya küçülüyor, o kadar da büyük ve korkutucu bir yer olmaktan çıkıyor” dedi. Pandeminin ardından festivallerin yeniden canlanmasını insanların bir araya gelme ihtiyacının bir göstergesi olarak değerlendiren Tan, giderek yalnızlaştırıldığımız dünyada bu ihtiyacın hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını ifade etti.

Kültür sanata ayrılan kaynakların azalmasının ve artan film gösterim bedellerinin de gündeme geldiği panelde Cascio, İsviçre’de kültürel ve sosyal alanlara ayrılan bütçelerde yüzde 3 oranında kesintiye gidildiğini, bu oranın festivaller açısından ciddi bir kaynak kaybı anlamına geldiğini belirtti. Tan ise kültür sanatın lüks bir harcama olarak görüldüğüne ve ekonomik kriz dönemlerinde ilk bütçe kesintilerinin bu alanda yapıldığına dikkat çekti. Özellikle adalet ve insan hakları temalı festivallerin destek bulmakta yaşadığı güçlüklere değinen Semerci ise “Bazen adalet olduğunu sandığımız şeyler, adaletsizliğin tam kendisi olabiliyor” sözleriyle adaleti tartışmanın ve gündemde tutmanın gerekliliğine dikkat çekerken tüm zorluklara rağmen festivalin içerik bağımsızlığını korumasının öneminin altını çizdi.

FESTİVALDE BUGÜN (29 KASIM)

VisionIST’te İoanna Kuçuradi anısına “İnsanın İnsan Olma Hakkı”

Festivalin VisionIST programı kapsamında bugün saat 12.00’de İBB Beyoğlu Sineması’nda, insan hakları felsefesi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına “İnsanın İnsan Olma Hakkı” başlıklı panel gerçekleştirilecek. Zeynep İspir moderatörlüğünde düzenlenecek panelde yönetmenler Emine Emel Balcı ve Erdem Tepegöz, insan hakları, çalışma yaşamı ve insan onuru üzerine konuşacaklar.

Dünyanın farklı coğrafyalarından adalet mücadeleleri beyazperdede

İBB Beyoğlu Sineması’nda bugün saat 14.00’te Faslı yönetmen Laïla Marrakchi’nin, İspanya’ya mevsimlik işçi olarak çilek toplamaya giden göçmen kadınların maruz kaldığı emek sömürüsünü ve toplumsal eşitsizlikleri konu alan Çilekler / Strawberries filmi gösterilecek. Saat 16.30’da Fransız sinemasının önemli isimlerinden Nicole Garcia’nın geçmişiyle hesaplaşan bir annenin hikâyesi üzerinden toplumsal eşitsizliği sorgulayan filmi Milo sinemaseverlerle buluşacak.

Saat 19.00’da Şilili yönetmen Manuela Martelli’nin, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve Şili’nin Oscar adayı olarak belirlenen filmi Çöküş / The Meltdown gösterilecek. Diktatörlük sonrası Şili’de geçen film, dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden bir ülkenin geçmişiyle yüzleşmesini ele alıyor. Günün son gösteriminde saat 21.00’de Fransız yönetmen Christophe Dimitri Réveille’in, Che Guevara’nın 1967’de öldürülmesinin ardından hayatta kalan yoldaşlarının hikâyesini anlatan Che Guevara: Son Yoldaşları / Che Guevara: The Last Companions adlı belgeseli seyirciyle buluşacak.

Sinematek/Sinema Evi’nde Mahnaz Mohammadi, Melisa Sözen ve Alina Şerban seyircilerle buluşacak

Sinematek/Sinema Evi’nde bugün saat 14.00’te İranlı yönetmen Mahnaz Mohammadi’nin, Melisa Sözen’in başrolünde yer aldığı Rüya / Roya filmi gösterilecek. Gösterimin ardından yönetmen Mohammadi ve Sözen, sinemaseverlerle bir araya gelerek izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar.

Saat 16.30’da Manuela Martelli’nin Çöküş / The Meltdown filmi, saat 19.00’da ise Alina Şerban’ın Venedik Film Festivali’nden Seyirci Ödülü ile dönen, yetiştirme yurdunda büyüyen Roma kökenli genç bir kadının oyuncu olma mücadelesini ve hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcılığı konu alan Ben Önemliyim / I Matter filmi gösterilecek. Gösterimin ardından Alina Şerban’ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE YARIN (30 KASIM)

VisionIST’te vicdan kavramı farklı disiplinler ışığında tartışılacak

VisionIST kapsamında yarın saat 12.00’de İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek “Vicdan Bazen Sızlar” başlıklı panelde, festivalin Adalet Terazisi bölümünde yer alan İnayet / Down the Arm of God filmi bağlamında vicdan kavramı farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alınacak. M. Emin Önder moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde Doğan Şahin, Halil Sözmen, Diana Güler ve Helin Ay konuşmacı olarak yer alacak.

Festivalde beş yönetmen seyircilerle buluşacak

İBB Beyoğlu Sineması’nda yarın saat 14.00’te Norveçli yönetmen Maria Sødahl’ın Son Sığınak / The Last Resort, saat 16.30’da Kuzey Makedonyalı yönetmen Dina Duma’nın Kızlar Kaykay Yapmaz / Skateboarding Is Not for Girls, saat 19.00’da İranlı yönetmen Ghasideh Golmakani’nin Başa Baş / Head to Head ve saat 21.00’de Hüseyin Aydın Gürsoy’un Bir Türk Meselesi / A Turkish Case filmleri gösterilecek. Dört filmin de gösteriminin ardından yönetmenler sinemaseverlerle bir araya gelerek izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar.

Sinematek/Sinema Evi’nde ise yarın saat 14.00’te Hanaël El Yousfi’nin İbrahim’in Kızları / The Daughters of Abraham, saat 16.30’da Üç Yakın Arkadaş / Sisters in Arms ve saat 19.00’da Buenos Aires’e Dönüş / Back to Buenos Aires filmleri sinemaseverlerle buluşacak. İbrahim’in Kızları / The Daughters of Abraham filminin gösteriminin ardından yönetmen Hanaël El Yousfi, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.