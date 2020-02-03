Adalet ve Sinema Derneği tarafından “Herkes İçin Adalet” ilkesiyle düzenlenen 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım Perşembe akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenen Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

Pınar Altuğ’un sunacağı açılış töreni festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin konuşmalarıyla başlayacak. Festivalin destekçileri adalet dostlarına teşekkür belgelerinin sunulacağı festivalin açılış gecesinde, sinema ve hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan dört isme ödül takdim edilecek.

Adalet ve insan hakları savunuculuğunu sinemalarının odak noktası yapan iki yönetmen Mahamat Saleh Haroun ve Handan İpekçi, Sinema Onur Ödülleri’nin sahibi olacak. Akademik Onur Ödülü, ceza hukuku ve üreme hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Liane Wörner’e; Sinemaya Katkı Ödülü ise Türkiye’de bağımsız sinemanın ve festival kültürünün gelişiminde önemli rol oynayan Azize Tan’a verilecek.

Ödül takdiminin ardından Fransız sinemasının usta isimlerinden Agnès Jaoui’nin yeni filmi Kreşendo / L’Objet du délit gösterimiyle Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 16. kez başlayacak. Jaoui’nin yazıp yönettiği ve Daniel Auteuil ile başrolünü paylaştığı film, Mozart’ın Figaro’nun Düğünü operasının sahne arkasında yaşananları günümüzün toplumsal tartışmalarıyla buluşturuyor. Ataerkil düzenin sağladığı ayrıcalıkları ve konforu sorgularken bu düzene karşı yükselen itirazların kendi içindeki çelişkilerini de görünür kılan film, günümüzde yeni boyutlar kazanan adalet mücadelesini bütün karmaşıklığıyla ele alıyor.

27 Kasım’dan itibaren de Şili’nin askeri darbe günlerinden Arjantin’in diktatörlükle hesaplaşmasına, Bolivya’da Che Guevara’nın ardından hayatta kalmaya çalışan devrimcilerden Fransa’da siyasi geçmişiyle yüzleşen bir anneye uzanan hikâyeler beyazperdeye olacak. İran’da yasaklara rağmen kamerasından vazgeçmeyen kadınlar, Suriye’de savaşın ortasında iki gazetecinin arasında filizlenen aşk, Avrupa’da dişini tırnağına takarak çalışan göçmenler ve ataerkil düzenin köhneliğine meydan okuyan kadınlar da seçkinin farklı hikâyelerini oluşturuyor. Kimi zaman geçmişin karanlık sayfalarını aralayan, kimi zaman bugünün eşitsizliklerine ayna tutan filmler, insanların her yerde ve her daim adalet, özgürlük ve vicdan arayışlarını anlatırken adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, insanın hafızasında, vicdanında ve gündelik hayatın en kişisel anlarında da arandığını hatırlatacak.

31 filmin Türkiye prömiyeri yapılacak

27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, 23 uzun ve 12 kısa metrajlı olmak üzere toplam 35 film gösterilecek. Tamamı İstanbul’da, 31 tanesi Türkiye’de prömiyer yapacak olan filmler, İBB Beyoğlu Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi ve Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Festival programı, Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj ve Kısa Film Yarışmaları, Adalet Terazisi, İoanna Kuçuradi Anısına – İnsanın İnsan Olma Hakkı ve Avukat Emre Özmen Anısına bölümlerinden oluşuyor.

Cannes, Berlin, Venedik, Toronto, Sundance, New York Tribeca ve San Sebastián gibi uluslararası film festivallerinde gösterilen ve ödüller kazanan yapımların gösterileceği festival programında, Fas (Çilekler), Şili (Çöküş) Kuzey Makedonya (Kızlar Kaykay Yapmaz) ve Çad’ın (Soumsoum, Yıldızlı Gece) 2027 Oscar Ödülleri için resmî başvuruda bulunduğu filmler de yer alıyor.

Dünyadan ve Türkiye’den 40’tan fazla konuk katılacak

16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, film gösterimlerinin ardından gerçekleştirilecek söyleşilerde çok sayıda yönetmen ve oyuncuyu izleyicilerle bir araya getirecek. Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında, Başa Baş / Sar beh Sar filminin yönetmeni Ghasideh Golmakani, Ben Önemliyim / Eu Contez filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Alina Şerban, İbrahim’in Kızları / Les filles d’Abraham filminin yönetmeni Hanaël El Yousfi, Kızkardeşler / Hermanas filminin yönetmeni Ione Hernández Sáenz, Kızlar Kaykay Yapmaz / Skejtanjeto ne e za Devojchinja filminin yönetmeni Dina Duma, Rüya / Roya filminin yönetmeni Mahnaz Mohammadi ve başrol oyuncusu Melisa Sözen, Son Sığınak / Paradis filminin yönetmeni Maria Sødahl festivale konuk olacak. Altın Terazi Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında ise yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcı Mehmet Bahadır Er (Rotasyon / Rotatsiya), Ecre Begüm Bayrak ve ekibi (İstiğfar ya da Kar / Repentance or Snow), Yasmin Najjar (Şafak 28 / tj28), Antanas Skucas (Kondüktör / Dirigentas), Sergios DeLaurentis (Ölüm Sessizliği / Crimson Silence), Ferdi Ayaz ve ekibi (O / It) gösterimlerin ardından izleyicilerle söyleşecek. Adalet Terazisi bölümünden Canavar / Monster filminin yönetmeni Tunç Şahin ve Soumsoum, Yıldızlı Gece / Soumsoum, la nuit des astres filminin yönetmeni, festivalin Sinema Onur Ödülü sahibi ve jüri başkanı Mahamat-Saleh Haroun; İoanna Kuçuradi Anısına – İnsanın İnsan Olma Hakkı bölümünde İyi Tatiller Dileriz / Enjoy Your Stay filminin yönetmeni Dominik Locher, Avukat Emre Özmen Anısına bölümünde ise Bir Türk Meselesi / Une affaire turque filminin yönetmeni Hüseyin Aydın Gürsoy filmleri hakkındaki soruları yanıtlayacak.

Seyirciyle dijital etkileşim

Festival bu yıl, dijital seyirci etkileşimi ortağı Enki iş birliğiyle festival deneyimini gösterim salonlarının ötesine taşıyor. Enki tarafından hazırlanan internet sitesi aracılığıyla izleyiciler festival filmlerini keşfedebiliyor, yorumlarını paylaşabiliyor, diğer seyircilerin görüşlerini okuyabiliyor ve Seyirci Ödülü için oy kullanabiliyor. Festivalin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve gösterimlerde kullanılan QR kodlar üzerinden erişilebilecek filme özel sayfalarda, yönetmenlerin izleyicilere yönelik yazılı veya videolu mesajlarına da yer verilecek. Yönetmenlerin filmlerine ilişkin düşüncelerini paylaşmalarına ve izleyicilerle etkileşim kurmalarına olanak tanıyan bu platformla, gösterimlerin ardından da filmler üzerine tartışmaların sürdürülmesi amaçlanıyor. Enki ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi yönetmen söyleşilerinin düzenlenmesine de destek sağlayacak.

Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi akademik programın odağında

Festivalin 27–28 Kasım tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecek Akademik Programı, bu yıl “Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” başlığıyla kadına yönelik şiddet suçlarını, yargılama süreçlerini ve İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini tartışmaya açacak. Sözleşmenin 20 farklı ülkedeki uygulamasını inceleyen ülke raporlarının sunulacağı programda, Türkiye raporu da akademisyenler ve öğrencilerin katkılarıyla ele alınacak. Program kapsamında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin hukuki sonuçları, kadın hakları alanındaki kazanımlar ve gerilemeler ile sözleşmenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar değerlendirilecek.

Prof. Dr. Liane Wörner’in açılış konferansını gerçekleştireceği programda, Prof. Dr. Feride Acar ve Prof. Dr. Yakın Ertürk de konuşmacılar arasında yer alacak. Akademik Programın ikinci gününde Türkiye, Almanya, Gürcistan ve Macaristan’dan hukukçuların katılımıyla düzenlenecek ceza hukuku kolokyumunda ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsel suçlarda rıza, kadın cinayetleri, ısrarlı takip, doğumda şiddet, psikolojik şiddet, mağdurların korunması ve ceza yargılamasında karşılaşılan sorunlar İstanbul Sözleşmesi perspektifinden değerlendirilecek.

VisionIST’te sinema, insan hakları ve vicdan tartışılacak

Festivalin VisionIST programı, 27 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sinema profesyonellerini ve farklı disiplinlerden uzmanları izleyicilerle bir araya getirecek programda bir ustalık sınıfı, üç panel ve bir film gösteriminin ardından söyleşi düzenlenecek.

VisionIST, 27 Kasım Cuma günü festivalin Sinema Onur Ödülü sahibi ve Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Mahamat-Saleh Haroun’un, Alin Taşçıyan moderatörlüğünde gerçekleştireceği ustalık sınıfıyla başlayacak. 28 Kasım Cumartesi günü Prof. Dr. Bengi Semerci moderatörlüğünde düzenlenecek “Festival Yapmak Kolay mı?” panelinde Azize Tan ve Margherita Cascio festival düzenleme deneyimlerini paylaşacak.

29 Kasım Pazar günü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına gerçekleştirilecek “İnsanın İnsan Olma Hakkı” panelinde Emine Emel Balcı ve Erdem Tepegöz, Zeynep İspir moderatörlüğünde insan hakları, çalışma yaşamı ve insan onuru üzerine konuşacak. 30 Kasım Pazartesi günü ise “Vicdan Bazen Sızlar” başlıklı panelde vicdan kavramı psikoloji, hukuk ve toplumsal cinsiyet açısından tartışılacak.

Programın son etkinliği Emre Özmen’in hukuk ve gazetecilik alanında iz bırakan hayatını konu alan 27 belgeselinin 1 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek gösteriminin ardından düzenlene söyleşi olacak. Prof. Dr. Adem Sözüer moderatörlüğünde filmin yönetmeni Barış Pehlivan, senaristi Barış Terkoğlu ve Av. Hüseyin Ersöz filmi ve Özmen’in idealizmini konuşacaklar.

Festival biletleri Passo’da

Festival biletleri Passo üzerinden satışta. Hafta içi 14.00 ve 16.30 seanslarında tam biletler 100 TL, hafta içi 19.00 ve 21.00 seansları ile hafta sonu tüm seanslarda 150 TL olacak. Öğrenci biletleri tüm seanslarda 50 TL olarak belirlendi. Kısa film seçkileri ise ücretsiz izlenebilecek.