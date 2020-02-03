16. Suç ve Ceza Film Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Onur Ödülleri ve Sinemaya Katkı Ödülü Belli Oldu!

Başkanlığını Prof. Dr. Adem Sözüer’in, direktörlüğünü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin ve program direktörlüğünü Alin Taşçıyan’ın üstlendiği festival farklı coğrafyalardan adalet temalı filmleri İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi salonlarında izleyiciyle buluşturacak. Festivalin Altın Terazi ödül heykelciğine modellik eden adalet tanrıçası Themis, geçen yıl İstiklal Caddesi’nin ikonik tramvayından Beyoğlu’na inerken, bu yıl İlke Büyükkalaycı imzalı festival afişinde Yerebatan Sarnıcı’nın tarihi sütunları arasında yükseliyor.

Bu yıl yarışma heyecanına her yıl verilen Altın Terazi ödüllerinin yanı sıra yeni ödüller de eklendi; uzun metraj film yarışması kapsamında 30.000 Euro değerindeki Eurimages Audentia Ödülü, 1.500 Euro değerindeki Masharawi Film Fonu Ödülü, 75.000 TL değerindeki Avukat Emre Özmen Ödülü verilecek. Kısa metraj filmler ise Altın Terazi ödülü dışında her biri 30.000 TL değerindeki Çavuş & Coşkunsu Hukuk Firması Özel Ödülü ve Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık Özel Ödülü ile desteklenecek.



16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yılki Sinema Onur Ödülleri, Çad asıllı Fransız yönetmen Mahamat-Saleh Haroun ile yönetmen ve senarist Handan İpekçi’ye verilecek. Akademik Onur Ödülü, Konstanz Üniversitesi’nde ceza hukuku, karşılaştırmalı ceza hukuku ve tıp ceza hukuku alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Liane Wörner’e; Sinemaya Katkı Ödülü ise film festivallerindeki uzun soluklu ve yaratıcı çalışmaları nedeniyle Azize Tan’a takdim edilecek.

Sinema Onur Ödülleri Mahamat-Saleh Haroun ve Handan İpekçi’ye Verilecek

Afrika sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Mahamat-Saleh Haroun, Çad’da doğdu. Filmlerinde Afrika toplumlarının yakın tarihini, siyasal çatışmaların gündelik yaşama etkilerini, aile ilişkilerini ve bireyin toplumsal koşullar karşısındaki mücadelesini anti-kolonyalist ve hümanist bir tavırla ele alan Haroun, çağdaş sinemanın en özgün temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Haroun, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanlığı görevini de üstlenecek.

Yönetmenin filmografisinde Bye-Bye Africa, Abouna, Daratt / Dry Season, A Screaming Man, Grigris ve Lingui, the Sacred Bonds gibi filmler yer alıyor. Daratt / Dry Season, 2006 yılında Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Haroun, 2010 yılında A Screaming Man ile Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Robert De Niro başkanlığındaki Cannes Film Festivali jürisinde görev alan Haroun, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyesi. Son filmi Soumsoum, the Night of the Stars ise Berlin Film Festivali’nde yarıştı ve FIPRESCI Ödülü’nü kazandı.

Politik filmleri aile ve insan ilişkileri üzerinden ele alan duyarlı yaklaşımıyla Türkiye sinemasında özel bir yere sahip yönetmen ve senarist Handan İpekçi, uzun ve kısa metrajlı filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazandı. 1994 tarihli Babam Askerde, 7. Uluslararası Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Yönetmen ve Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı ödüllerini aldı; Sinema Yazarları Derneği – SİYAD’ın yıllık değerlendirmesinde En İyi Senaryo Ödülü’ne ve Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü’ne değer görüldü.

2001 tarihli Büyük Adam Küçük Aşk, 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanırken uluslararası festivallerde de birçok ödüle layık görüldü. 2007 yapımı Saklı Yüzler, Osian’s-Cinefan Film Festivali’nde En İyi Film, Valencia Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve Créteil Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Seyirci Ödülü kazandı. 2020 yılında Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ne layık görülen İpekçi’nin 2022 yapımı kısa filmi Diyet de uluslararası festivallerden ödüllerle döndü.

Sinema alanındaki üretiminin yanı sıra farklı üniversite ve kurumlarda senaryo ve yönetmenlik dersleri veren Handan İpekçi, kişisel senaryo atölyeleri düzenliyor ve yeni projeleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. Liane Wörner’e Takdim Edilecek

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Onur Ödülü, ceza hukuku, ceza muhakemesi, karşılaştırmalı ceza hukuku, tıp ceza hukuku ve hukuk teorisi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Liane Wörner’e verilecek.

2019 yılından bu yana Konstanz Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Wörner, 2022’den beri aynı üniversitedeki Center for HUMAN | DATA | SOCIETY’nin direktörlüğünü de yürütüyor. Akademik çalışmalarını ceza hukuku, yaşam hakkının korunması, tıp ceza hukuku, toplumsal cinsiyet, üreme hakları ve dijitalleşmenin hukuk üzerindeki etkileri gibi alanlarda sürdüren Wörner, çok sayıda uluslararası akademik ağ ve kuruluşta görev aldı.

Türkiye ile uzun yıllara dayanan akademik ilişkileri bulunan Wörner, 2008-2014 yılları arasında Alman ve Türk hukuk sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen araştırmalar yürüttü; İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi ile çalışmalar yaptı.

Wörner, 2023 yılında Almanya’da Üreme Alanında Öz-Belirlenim ve Üreme Tıbbı Komisyonu’na atandı ve yeni bir kürtaj yasası önerisi üzerinde çalışan grubun başkanlığını üstlendi. 2025 yılında Alman Kadın Hukukçular Birliği bünyesinde kurulan Üreme Adaleti Komisyonu’nun başkanı seçildi.

Sinemaya Katkı Ödülü Azize Tan’a Verilecek

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Sinemaya Katkı Ödülü, Türkiye’de sinema kültürünün gelişimine, film festivallerine ve bağımsız sinemaya yönelik yaratıcı çalışmaları nedeniyle Azize Tan’a takdim edilecek.

Notre Dame de Sion Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gören Tan, 1992 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda çalışmaya başladı. İstanbul Film Festivali’nde 2003-2006 yılları arasında yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra 2006 yılında Festivalin direktörlüğünü üstlendi ve bu görevi on yıl sürdürdü. 2005 yılında Türkiye’den film projelerini uluslararası sinema dünyasıyla buluşturan Köprüde Buluşmalar platformunu kurdu.

2017-2022 yılları arasında Başka Sinema ile çalışan Tan, 2018 yılında Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin kurucu direktörü oldu. 2022 yılında Seyir Derneği’ni kurdu; halen derneğin yönetim kurulu başkanlığını ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin direktörlüğünü yürütüyor. Uluslararası festivallerde jüri üyeliği yapan Tan, Asya Pasifik Film Akademisi ve Avrupa Film Akademisi üyesi.

16. Festival’e Eurimages katkısı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl uzun ve kısa metraj yarışmalarında yer alan filmler, farklı kurum ve destekçilerin katkılarıyla toplam yedi ödül için yarışacak. 450.000 TL değerindeki Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Ödülü ve 60.000 TL değerindeki Altın Terazi Kısa Film Ödülü önümüzdeki günlerde açıklanacak jüri üyeleri tarafından seçilecek filmlerin yönetmenlerine verilecek.

Bu yıla mahsus USCFF kapsamında verilecek olan Eurimages Audentia Ödülü, bir kadın yönetmene yeni filminde kullanılmak üzere 30.000 Euro destek sağlayacak. Geçen yıl Festivalde jüri üyeliği yapan Rashid Masharawi’nin festivalin adalet mücadelesinden etkilenerek koyduğu Masharawi Film Fonu Ödülü, insan haklarını en güçlü biçimde anlatan ve destekleyen filme 1.500 Euro para ödülü sağlayacak.

Hayatını adalete adayan, ancak çok genç yaşta aramızdan ayrılan avukat Emre Özmen, festivalde özel bir yere sahip olacak. Özmen’in ailesi Öğrenci Jürisi’nin seçtiği filmin yönetmenine Avukat Emre Özmen Ödülü ve 75.000 TL para ödülü verecek. Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nda jüri tarafından seçilecek filmlerin yönetmenlerine ayrıca Çavuş & Coşkunsu Hukuk Firması ve Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık tarafından 30.000’er TL değerinde iki özel ödül verilecek.