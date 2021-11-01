Bir Portre: Hülya Koçyiğit

1947 yılında dünyaya gelen Hülya Koçyiğit müzik öğretmeninin henüz ilkokulda keşfetmesiyle kendisini sahnede bulan ve bir ömrünü verdiği oyunculuğa tutkuyla bağlı biridir. Sanat yaşamı büyük ödüllerle başlamış ve kariyerinin çeşitli noktalarında aldığı ödüllerle her zaman zirvede kalmayı başarmıştır. Sinemanın dört yapraklı yoncası olarak nitelendirilen Yeşilçam’ın en güzide oyuncuları arasında yer alan Koçyiğit, sinemaya Metin Erksan ile adım atar ve onunla perdeden iner. Kariyeri hep zirvedeki oyuncu ve yönetmenlerle geçmiştir. Ayhan Işık’tan mesai kavramı ile çalışmayı, Sadri Alışık’tan oyunculuğun püf noktalarını öğrenmiştir. Dönemin doğrularını kayıtsız kabul etmek yerine kendi doğruları ile hareket etmeyi seçen oyuncu, yaptığı öneri ve değişikliklerle bir dönemin sinemasına da yön vermeyi başarmıştır.

İlk rolleri toplumsal gerçeklikler üzerine kurulmuş olsa da aşk filmlerinin unutulmaz isimlerinden olmayı başarmış ve seyircinin gönlüne taht kurmuştur. Romanlardan uyarlanan filmlere ve edebiyata önem vermesi ile bir dönem roman uyarlaması filmlere öncülük etmiştir. Oynadığı güçlü kadın rolleriyle Anadolu’nun ezilmiş kadınlarına iyi bir örnek olmayı seçmiştir. Kimi zaman alışılagelmişin dışında rollerde oynayarak oyunculuğunda farklı tatlar denemek istese de seyircinin ona biçtiği rolün dışındaki filmleri pek başarılı olmaz. Çünkü o her zaman güçlü ve zorlukları aşarak başarılı olmuş kadın figürüdür seyircinin gözünde. Yeşilçam sineması seyircinin gözüyle çekilir o dönemde. Hangi yakışıklı hangi güzel ile olacak buna seyirci karar verir. O yüzden özenle seçtiği filmler yılda en fazla 6 film çekmesine yetecektir. Yılda ondan fazla film çeken diğer aktrisler gibi değildir. Seslendirmeden, çalışma şekillerine kadar sinemanın her yönüyle ilgilenmiştir. Çocukluktan gelen güzel sesi ile bir dönem sahnelerde de boy gösterse de sinemaya olan tutkusu onun beyaz perdede mutlu olmasını sağlamıştır. Kariyerinin son dönemlerine doğru televizyonda bazı işlerle seyirci karşısına çıksa da halk onu Kınalı Yapıncak olarak hatırlayacak ve Kezban’ın seyahatleri ile anacaktır. Aldığı yurt içi ve yurt dışı ödüllerle bir döneme damgasını vuran Koçyiğit her daim sinemanın nevi şahsına münhasır oyuncularından biridir.