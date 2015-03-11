45. İstanbul Film Festivali Gala Filmleri Açıklandı

Festivalin Belgesel Kuşağı, Genç Ustalar, Heyula ve Dünden Bugüne Klasikler bölümlerinin ardından, sezonun merakla beklenen yıldızlarla dolu filmlerini festival izleyicisiyle buluşturan N Kolay Galaları ve dünya sinemasının en yeni ve nitelikli örneklerini bir araya getiren Devriâlem bölümünde yer alan filmler de açıklandı.

Festivalin yıldızları N Kolay Galaları’nda buluşuyor

N Kolay Galaları filmleri arasında başrollerinde Paul Dano, Jude Law ve Alicia Vikander’in yer aldığı siyasi gerilim Kremlin’in Büyücüsü, festivalin açılışında da gösterilecek olan, Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı Üç Veda; Tony Leung Chiu-Wai, Enzo Brumm, Léa Seydoux gibi yıldızların yer aldığı Sessiz Dost; Anne Hathaway ile Michaela Coel’un ABD vizyonuyla eş zamanlı festivalde gösterilecek olan gerilim filmi Mother Mary, Altın Lale Yarışması jüri başkanı David Mackenzie’nin Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Gala bölümünde dünya prömiyerini yapan, Aaron Taylor-Johnson ile Theo James’in başrollerini paylaştığı Fuze: Fünye, festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan İtalyan belgesel ustası Gianfranco Rosi’nin Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan filmi Pompei: Bulutların Altında, Steven Soderbergh’in Ian McKellen ve Michaela Coel’in başrollerinde olduğu son filmi The Christophers, Gore Verbinski’nin oyuncu kadrosunda Sam Rockwell, Juno Temple’ın yer aldığı komedi aksiyon filmi İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme; Angelina Jolie ve Louis Garrell’li Alice Winocour filmi Moda bu bölümün öne çıkan filmlerinden.

N KOLAY GALALARI

Kremlin’in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin – Yön: Olivier Assayas

3. Katta Cinayet / Murder in the Building – Yön: Rémi Bezançon

Üç Veda / Three Goodbyes – Yön: Isabel Coixet

Sessiz Dost / Silent Friend – Yön: Ildiko Enyedi

Nirvanna The Band The Show The Movie – Yön: Matt Johnson

Mother Mary – Yön: David Lowery

Fuze: Fünye / Fuze – Yön: David Mackenzie

Pompei: Bulutların Altında / Pompei: Below the Clouds – Yön: Gianfranco Rosi

The Christophers – Yön: Steven Soderbergh

İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme / Good Luck, Have Fun, Don’t Die – Yön: Gore Verbinski

Normal – Yön: Ben Wheatley

Moda / Couture – Yön: Alice Winocour

Festivalle on bir günde Devriâlem

Devriâlem bölümünde ise 2025 Karlovy Vary Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü’nü kazanan, Soheil Beiraghi imzalı Feryat, 2026 Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle dönen Savaş Zamanı Boşanmak, Claire Denis’nin yönettiği Bekçilerin Çığlığı, 2025 Venedik Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi İş Başında, bu yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Nina Roza ve En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan, başrolünde Anders Danielsen Lie’nin olduğu Everybody Digs Bill Evans, başrolünü Isabelle Huppert’in üstlendiği Dünyanın En Zengin Kadını, Anders Thomas Jensen’in yönettiği, Mads Mikkelsen’in başrolünde olduğu Son Viking, Kent Jones imzalı, Willem Dafoe’nun başrolü üstlendiği Geç Gelen Şöhret, 2026 Berlinale açılış filmi İyi Erkek Yok, 2025 Venedik Film Festivali İzleyici Ödülü sahibi Malaga Sokağı ile 2025 Locarno Film Festivali Bağımsız Eleştirmenler Jürisi’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve aynı yıl Saraybosna’da En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülen Sorella Di Clausura öne çıkıyor.

DEVRİÂLEM

Amir’in Kararı / Inside Amir – Yön: Amir Azizi

Boşluğa Hitap / Sermon to the Void – Yön: Hilal Baydarov

Feryat / Bidad – Yön: Soheil Beiraghi

Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War – Yön: Andrius Blazevicius

Alter Ego – Yön: Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

Şehrin En Yalnız Adamı / The Loneliest Man in Town – Yön: Tizza Covi, Rainer Frimmel

İki Laborantın Yorgun Saatleri / The Weary Hours of Two Lab Assistants – Yön: Burak Çevik

Comédie-Française / De la Comédie-Française – Yön: Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Bekçilerin Çığlığı / The Fence – Yön: Claire Denis

İş Başında / At Work – Yön: Valérie Donzelli

Nina Roza – Yön: Geneviève Dulude-De Celles

Arkadaşım Eva / My Friend Eva – Yön: Cesc Gay

Mahi – Yön: Elias Giannakakis

Everybody Digs Bill Evans – Yön: Grant Gee

Dört Eksi Üç / Four Minus Three – Yön: Adrian Goiginger

Son Viking / The Last Viking – Yön: Anders Thomas Jensen

Geç Gelen Şöhret / Late Fame – Yön: Kent Jones

Dünyanın En Zengin Kadını / The Richest Woman in the World – Yön: Thierry Klifa

Made in EU – Yön: Stephan Komandarev

Baharda Altı Gün / Six Days in Spring – Yön: Joachim Lafosse

Connemara – Yön: Alex Lutz

Yeryüzü Şarkısı / Earth Song – Yön: Erol Mintaş

Sorella Di Clausura – Yön: Ivana Mladenovic

İyi Erkek Yok / No Good Men – Yön: Shahrbanoo Sadat

Malaga Sokağı / Calle Málaga – Yön: Maryam Touzani

Zafere Doğru / To The Victory! – Yön: Valentyn Vasyanovych

Kurt, Tilki ve Leopar / The Wolf, The Fox and The Leopard – Yön: David Verbeek

Festivalin açılış filmi belirlendi: Three Goodbyes / Üç Veda

İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında Katalan yönetmen Isabel Coixet’in Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi Three Goodbyes / Tre ciotole / Üç Veda gösterilecek. Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı Üç Veda, yönetmen Coixet’e göre “geride bıraktığımız tatlı, insanca şeyleri” konu alan duygusal bir dram.

Festival programının tamamı 23 Mart Pazartesi günü yapılacak basın toplantısının ardından film.iksv.org adresinde yayımlanacak.

