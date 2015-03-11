İspanya ve Türkiye Arasında Yeni Bir Kültürel Köprü

“İspanya ve Türkiye Kültür Derneği Faaliyete Geçti”

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulan İspanya ve Türkiye Kültür Derneği (ACET), kültür-sanat ve gastronomi odağında hayata geçireceği projelerle iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Sergiler, festivaller, konserler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları, mutfak atölyeleri ve tadım etkinliklerinden oluşan çok disiplinli programıyla İspanya ve Türkiye’nin zengin kültürel birikimini aynı platformda buluşturmayı ve kalıcı kültürel bağlar oluşturmayı amaçlıyor.

Kültürlerarası İş Birliğine Yeni Bir Platform

İspanya ve Türkiye Kültür Derneği; iki ülke arasında sürdürülebilir kültürel iş birlikleri geliştirmeyi, sanatçılar ve yaratıcı endüstriler için yeni üretim ve buluşma alanları oluşturmayı amaçlıyor. Kültür, sanat ve gastronomi aracılığıyla ortak hikayelerin ve deneyimlerin paylaşılabileceği bir platform kurmayı hedefleyen dernek, kapsayıcı yaklaşımı ve uluslararası perspektifiyle hem profesyonelleri hem de kültür-sanat meraklılarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Derneğin kuruluşu, uzun yıllara yayılan uluslararası kültür-sanat ve medya deneyiminin bir sonucu olarak şekillendi. Batuhan Zümrüt ve Berk Şenöz, hem ZB Medya İletişim’in hem de İspanya merkezli Sezen Entertainment’ın kurucu ortakları olarak kültür-sanat alanında farklı çalışmaları bir araya getiren projelere imza attı.

2015 yılında kurulan ZB Medya İletişim, kültür-sanat alanında yürüttüğü projelerle yaratıcı isimleri buluşturan çalışmalar gerçekleştirdi. Bu deneyimin uluslararası ölçekte genişlemesiyle birlikte 2022 yılında İspanya’da Sezen Entertainment kuruldu.

İspanya ve Türkiye Kültür Derneği ise bu birikimin devamı niteliğinde, iki ülke arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan yeni bir girişim olarak Berk Şenöz, Batuhan Zümrüt ve Selen Özveren tarafından hayata geçirildi.