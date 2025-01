Ayvalık’ta Kış Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Kış Festivali’nde Hangi Filmler Var?

Kış Festivali’nde yerli ve yabancı 19 uzun metraj film Ayvalık’ta ilk kez gösterilecek. Ayrıca ödüllü yerli kısa filmlerden oluşan bir program da festivalde yer alacak. Etkileyici biyografik filmler, dostluk, aile ve kendini var etme üzerine güçlü mesajlar içeren yapımlar festival programını oluşturuyor.

Pablo Larraín’in Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’i başrollerde buluşturan son film Maria festivalde izleyiciyle buluşacak. Film izleyiciye 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı büyük diva Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini yeniden yaşatıyor.

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden, Nicole Kidman’ın etkileyici performansıyla Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı Babygirl, Kış Festivali ile Ayvalık izleyicisi ile buluşacak. Halina Reijn’in yazıp yönettiği, prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nden beri dikkatleri üzerine çeken film, stajyeri ile yasak ilişki yaşayan güçlü bir CEO’nun hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Başrollerde Kidman’a Antonio Banderas ve Harris Dickinson eşlik ediyor.

Başrolündeki Kate Winslet’a Altın Küre adaylığı getiren, ünlü fotoğraf sanatçısı Lee Miller’in gerçek hikâyesini anlatan Lee, Ellen Kurras imzası taşıyor. Film, aşkının peşinden Londra’ya gittiğinde 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kadınların maruz kaldığı baskı ve önyargılara fotoğraflarıyla savaş açan bir kadının portresini etkileyici bir dille gözler önüne seriyor.

Sinemaseverlerin Petrov Grip Oldu ve Çaykovski’nin Karısı filmleri ile hatırlayacağı yönetmen Kirill Serebrennikov’un yeni filmi Limonov festivalde izleyiciyle buluşacak bir başka biyografik yapım. Yönetmenin Emmanuel Carrère’in çoksatan Limonov biyografisinden Ben Hopkins ve Pawel Pawlikowski ile birlikte uyarladığı filmde Limonov’u Ben Whishaw canlandırıyor. Rus yazar, aktivist Eduard Limonov’un çalkantılı hayatını anlatan film, Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.

Jessica Palud’nun Maria Schneider’in trajik kariyerini #MeToo ışığında yeniden gözler önüne serdiği Maria Olmak / Being Maria festivalde izleyiciyle buluşacak biyografik yapımlardan bir diğeri. Maria Schneider’in henüz 19 yaşındayken rol aldığı Bertolucci imzalı Paris’te Son Tango’nun çekimleri sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan filmin başrollerini Anamaria Vartolomei ve Matt Dillon paylaşıyor.

Pedro Almodóvar’ın prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan filmi Yandaki Oda / The Room Next Door, Kış Festivali’nde kaçırılmayacak yapımlardan. Almodóvar İngilizce çektiği ilk uzun metraj filmi olan Yandaki Oda ile yıllar önce aynı dergide çalışan ve yakın arkadaş olan savaş muhabiri Martha ve ünlü romancı Ingrid’i yıllar sonra hastalık sebebiyle bir araya getiriyor. Filmin başrollerinde Tilda Swinton ve Juliane Moore yer alıyor.

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan, Oscar ödüllü Cillian Murphy ve 3 kez Oscar’a aday gösterilen Emily Watson’ı başrollerde buluşturan Böyle Küçük Şeyler / Small Things Like These festival kapsamında beyazperdede olacak. Claire Keegan’ın aynı isimli çoksatan romanından uyarlanan film 80’ler İrlanda’sında bir aile babasının yerel manastırın karanlık sırlarını keşfetmesiyle yaşananları konu alıyor.

Jacques Audiard’ın, Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nün yanı sıra 4 kadın oyuncusuna birden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren filmi Emilia Pérez de festival kapsamında gösterilecek. Altın Küre’de 4 ödüle layık görülen ve Oscar’a da pek çok dalda aday olması beklenen müzikal, bir türlü takdir göremeyen avukat Rita’nın bir uyuşturucu karteli lideri için çalışmaya başlamasından sonra gelişen olayları anlatıyor. Filmde Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez ve Adriana Paz başrollerde. Zoe Saldaña filmdeki rolüyle Cannes’dan sonra geçen hafta düzenlenen Altın Küre’de de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Danimarka’nın en tartışmalı cinayet davasından ilham alan Şişli Kız / The Girl with the Needle da festivalde izleyiciyle buluşacak. I. Dünya Savaşı sonrası Kopenhag’da hayatta kalma mücadelesi veren, işsiz kalmış hamile genç Karoline gizlice bir evlat edindirme operasyonu yürüten bir kadının yanında işe girer. İkili arasında beklenmedik bir bağ oluşsa da işler uzun süre yolunda gitmeyecektir. Magnus von Horn’un Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan siyah beyaz filmi, Danimarka’nın Uluslararası Film dalında Oscar adayı olarak şansını korumaya devam ediyor. Filmin başrolündeki Vic Carmen Sonne performansıyla dikkat çekiyor.

Robert Eggers, ünlü sinemacı F. W. Murnau’nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarladığı Nosferatu ile bildiğimiz bir hikâyeyi özgün bir yorumla bir kez daha beyazperdeye taşıyor. Bir genç kadın ile korkunç vampir arasındaki bu gotik hikâyede Kont Orlok’u Bill Skarsgård canlandırırken Ellen Hutter’a ise Lily-Rose Depp hayat veriyor.

5 Oscar ödüllü Artist filminin yönetmeni Michel Hazanavicius’un dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan filmi En Değerli Hediye / The Most Precious of Cargoes, festivalde gösterilecek tek animasyon yapım. Film, zorlu savaş şartlarında hayatta kalmaya çalışan bir oduncu ve eşinin hayatını anlatıyor.

Geçen yıl prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden Altın Kamera En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan, tansiyonun hiç düşmediği, şüphe dolu olaylar arasında gerçeğin arandığı psikolojik dram Armand, Halfdan Ullmann Tøndel imzası taşıyor. Filmin başrolünde ise sinemaseverlerin Dünyanın En Kötü İnsanı filminden hatırlayacakları Renate Reinsve yine unutulmaz bir performansla karşımıza çıkıyor. Film aynı zamanda Norveç’in Uluslararası Film dalında adayı olarak Oscar Ödülleri’nin kısa listesindeki varlığını koruyor.

Geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan Altın Küre Ödül Töreni’nde En iyi Senaryo Ödülü’ne layık görülen, Oscar Ödülleri için pek çok dalda aday olması beklenen Edward Berger imzalı Konsey / Conclave festivalde yer alan bir başka yapım. Toronto, San Sebastian başta olmak üzere pek çok festivalde gösterilen film, yeni Papa’yı seçmek zorunda olan dedikoducu ve entrikacı bir kardinal grubunun hikâyesini anlatıyor. Robert Harris’in 2016 tarihli romanından uyarlanan filmin başrollerinde Ralph Fiennes, Stanley Tucci ve Isabella Rossellini yer alıyor.

Sean Baker‘ın Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönen, Altın Küre Ödülleri’nde 5 dalda aday gösterilen ve pek çok dalda Oscar’a aday olması beklenen filmi Anora, festivalde izleyiciyle buluşacak. Modern zamanlardaki bir Külkedisi hikâyesinin cesur, heyecanlı ve komik bir versiyonu olan filmde başroldeki Mikey Madison büyüleyici bir performans sergiliyor.

Stephen Fry ve Lena Dunham’ın kültür çatışması yaşayan bir dargın bir barışık baba-kızı canlandırdığı filmi Hazine / Treasure festivalin İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesini hissettiren bir başka yapımı. Julia von Heinz imzalı 1990’ların Polonya’sında geçen filmde, Amerikalı bir gazeteci olan Ruth ile 2. Dünya Savaşı’ndaki soykırımdan kurtulan eksantrik babası Edek’in anavatanlarına yaptıkları yolculuk anlatıyor.

Festivalde Türkiye’den dört uzun metraj film izleyiciyle buluşacak. Ümit Ünal’ın yeni filmi Evcilik’in başrollerinde Nejat İşler, Deniz Işın, Öykü Karayel ve Fatih Artman’ın yer alıyor. Ege’de küçük bir otelde zengin şehirli bir çift ile köylü yoksul bir çiftin arasında geçenler gerilim, kara mizah ve dram ustaca harmanlanarak anlatılıyor. Prömiyerini yaptığı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görülen film, Nejat İşler’e de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi.

Murat Fıratoğlu’nun dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan, Türkiye’de ilk kez gösterildiği Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü’nü kazanan filmi Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri festivalde gösterilecek bir diğer yerli yapım. Film, borçlarını ödemek için çalıştığı domates hasadında parasını alamadığı için kavga ettiği ustabaşı Hemme’den intikam almak isteyen Eyüp’ün hikâyesini anlatıyor. Bir intikam hikâyesinden absürd bir komedi yaratan, aynı zamanda filmin başrolünde yer alan yönetmen Fıratoğlu bu ilk filmiyle büyük övgüler aldı.

Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği Bergüzar Korel ve Bige Önal’ın başrolleri paylaştığı tek mekânda geçen On Saniye, gerilim dozu hiç düşmeyen temposu, sanat yönetimi ve ses tasarımı ile de dikkat çekiyor. Türkiye prömiyerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde, dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali’nde yapan On Saniye, prestijli bir kolejde buluşturduğu bir anne ve rehber öğretmen ile izleyiciye kutsallarını ve değer yargılarını sorgulatıyor. Ceylan Özgün Özçelik filmin gösteriminde Ayvalıklılarla buluşacak.



Erkan Tahhuşoğlu’nun prömiyerini yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali’nde Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ve En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldüğü filmi Döngü, ev içi emek üzerine bir hikâye anlatıyor. İstanbul’un yoksul bir semtinde yaşayan Sevim, uzun yıllardır Ayten adlı zengin bir kadının evinde gündelikçi olarak çalışmaktadır. Bir gün Ayten’in Kosovalı bakıcısı Lena, evde bir kaza geçirir ve bu olay taraflar arasında hukuksal boyutlara varan sorunları tetikler. Ayten ve oğlunun baskılarıyla Lena’yı davadan vazgeçmesi için ikna etmeye zorlanan Sevim, sınıfsal, ahlaki ve vicdani çelişkiler arasında sıkışıp kalır.

Biletler için ön satış 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Ön satış süresince biletler 250 TL’den, 29 Ocak’tan itibaren de 275 TL’den satılacak.