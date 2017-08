İşkolik bir çalışanı kalp krizi geçirince büyük bir şirketin yönetim kurulu üyesi Pembroke, İsviçre Alplerinde bir sağlık merkezine yerleşmeye karar verir. Geride bıraktığı işyeri zor duruma düşünce diğer yöneticiler yükselme hırsı olan çalışanları Lockhart’ı, adamı geri getirmesi için peşinden yollar. Yaşlı ve zengin insanlarla dolu dinlenme tesisine vardığı anda bir şeylerin ters gittiğini anlayan Lockhart’ın vereceği mücadele, basit bir ikna çabasından çok daha fazlasına dönüşecektir.

Karakterleri geçmişleri ve başka dertleriyle, mekanları tarihleri ve çevreleriyle, insanları ait oldukları topluluklar ve kültür kodlarıyla beraber anlatan zengin, çok katmanlı ve işe yarar bir senaryo ile yola çıkan başarılı yönetmen Gore Verbinski; Yaşam Kürü’nün her karesine ayrı özenmiş, yönetmen olarak başyapıtını ortaya çıkarmış. Mousehunt (1997), The Mexican (2001), Pirates of the Caribbean serisi (2003-2007) gibi eğlenceli işler ve The Ring (2002) ya da Rango (2011) gibi hedef kitleye yönelik filmler yaptığından ismi A sınıfı yıldız Hollywood yönetmenleri sayılırken zaman zaman unutulsa da; her daim işini birinci sınıf kotaran Verbinski’nin bir yandan da ciddiye alınma filmi Yaşam Kürü. Ne var ki değeri bilinmedi ancak DVD’de keşfedilmeyi bekliyor. Saniyelik estetik görüntülerle hazırlanmış hızlı kurgu, her biri birbirinden büyüleyici kadrajlar, asla unutulmayacak film müziği, renk paleti, göz alıcı set tasarımları ya da sadece çekilmiş en iyi geyik çarpması sahnelerinden birini görmek için bile izlemelisiniz.

Özel Seçenekler: Silinmiş Sahne “It’s Wonderful Here” (4’37”) hızlı kurguyla hazırlanmış bir klip. Meditasyonlar başlığı altında ise üç video var. “Water is the Cure” (2’51”), “Air is the cure” (2’38”) ve “Earth is the Cure” (2’36”). Üç video da hipnotize edici kısa meditasyon seansları vadediyor. Filmin Müzikleri (3’58”) isminden anlaşıldığı üzere besteleme sürecine odaklanıyor. Ayrıca üç adet fragman, Türkçe Dolby Digital 5.1 dublaj ve altyazı seçenekleri mevcut.

Yaşam Kürü (A Cure For Wellness)

Yönetmen: Gore Verbinski

Senaryo: Justin Haythe, Gore Verbinski

Oyuncular: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth

2016 / ABD – Almanya / 140 dk.

Şirket: Bir Film (Twentieth Century Fox)