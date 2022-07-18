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“Zeytin Ağacı” Dizisinden Yeni Fragman

Yakın arkadaşlar şehirden Ayvalık’a yolculuğa çıkarlar. Aslında geçmişlerinden, seçtikleri geleceğe doğru yola çıktıklarından habersizlerdir. Zeytin Ağacı, 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te!

NETFLIX, ÜÇ ARKADAŞIN GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN KURTULARAK ÖZGÜRLEŞME HİKAYESİNİ ANLATAN ZEYTİN AĞACI’NIN FRAGMANINI VE YENİ GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTI!

Ada (Tuba Büyüküstün), Sevgi (Boncuk Yılmaz) ve Leyla (Seda Bakan)’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ada, başarılı bir genel cerrah, Sevgi de hırslı bir avukattır. Leyla ise ikisinin aksine çalışıp kariyer yapmamıştır. Eşi ve oğlu ile rahat bir yaşam sürmektedir. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi’ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Leyla’dan kendisini Zaman (Fırat Tanış) isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık’a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar. 

Henüz bilmedikleri şey, bu yolculuğun hayatlarını tamamen değiştireceğidir. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olacaktır.

Yapımcı: Onur Güvenatam 

Yaratıcı / Yazar: Nuran Evren Şit 

Yönetmen: Burcu Alptekin

Oyuncular:  Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel,  Umut Kurt

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