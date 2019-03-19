Gazeteciliğe, yayıncılığa başladığım ilk yıllardan itibaren bilimkurgu, çizgiroman, sinema başta olmak üzere, altkültürlere dair çalışmalar yaptım, bu konularda çalışmalar yapanları hep destekledim. Ters Ninja bile bu melimin bir meyvesidir biraz. Kısacası nacizane, bu ülkenin altkültür birikimine öyle ya da böyle bir miktar emeğim geçmiştir.

Benim emeklerimi bir yüzme havuzuna benzetirsek, yıllar önce üniversitede okuyan, bir yandan da çizgiroman editörlüğü yaparken tanıştığım, o zamanlar Atılgan dergisini çıkaran Bülent Akkoç abimin bilimkurgu kültürü alanındaki emeklerini bir denize benzetmek lgerekir. X-Bilinmeyen Bilimkurgu Derneği kurucu üyesi olan Bülent abim kendini adamıştır bilimkurguya. Üstelik o bir konuya tutkulu biçimde vakfeden pekçok insan gibi tekdüze kültürlü, asosyal, aşırı mesafeli, snob ve yüksek egolu biri değildir. Tanıdığım en sohbetşinas, güleryüzlü, hoşgörülü ve bilgili insandır. Kendini her daim geliştirmeye çalışan iyi ve güzel yürekli bir insan…. Bülent abimin talihsiz bir şekilde kaza geçirip bitkisel hayata girdiğini yeni öğrendim. Bunun onun için bilimkurgusal rüyalar gördüğü uzun bir uyku halinden başka bir şey olmamasını; mucizeyse mucize, aramıza geri dönmesi diliyorum.

İyileri öldüren dünya… Bu kez şaşırt bizi be…

https://x-bilinmeyen.tr.gg/B.ue.lent-AKKO%C7.htm