Bütün Saadetler Mümkündür (2016)

TRT TV Filmleri Projesi kapsamında çekilen Bütün Saadetler Mümkündür, 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali programında gösterildi ve Ulusal Altın Lale Yarışması’ndaki 12 filmden biri. TV ekranına daha çok yakışabilecek filmi sanat eserinden çok, projesine destek arayan genç sinemacılar için “hangi adımları atmalı” dersi olarak düşünebilirsiniz.

Sakarya Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okuyan Ali, edebiyat ve sinemada çokça karşılaştığımız biçimde, nedensizce âşık oluyor. Bir kız görmüş. Göz göze bile gelmemişler. Adını bile bilmiyor ama aşık işte. Sabahattin Ali değilseniz buna inandırmanız zor, film de inandıramıyor. Kızı takip ederken hasta ve bakıma muhtaç bir yaşlıyla yolu kesişiyor Ali’nin ve kızın kaybolması ile aşk ilişkisi filmden çıkıyor. Burada dünyevi aşkın ilahi olana yol oluşunun anlatıldığı iddia edilebilir ancak öyleyse bile yönetmenin amacına ulaşabildiğini söylemek güç.

Ali’nin “Allah rızası için” diye tanımladığı karşılıksız iyiliği huysuz ihtiyarın çok da kalın olmayan buzlarını eritiyor, beraber yaşamaya başlıyorlar. Herhangi bir gizem ya da çatışma olmadan geçiyor günler. Teyemmüm, TV’den Kur’an yayını, hayırlı-hayırsız genç farkı, yaşlı bakımı gibi dini, sosyal ve toplumsal mesajlar veriliyor. Arada sahaf dostuna gidip edebi sohbetler ediyor ideal Türk genci Ali, bazen de “zarar gelmez” tekkelerde ruhunu besliyor(!)… Vakti gelince de gitmenin, ecel gibi, bitiyor Bütün Saadetler Mümkündür.

TRT’cilerin, TRT ekranında olması gerektiğini düşündüğü şekilde bir film. Çocuklara, gençlere doğru mesajlar verme çabasında, biraz da propaganda. Ancak perdeye küçük geliyor.

Filmin Notu: 4/10

Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var (2016)

Rıza Sönmez’in ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi Antalya’da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterildikten sonra İstanbul Film Festivali’nin Yeni Türkiye Sineması bölümünde izleyiciyle buluşuyor. Kurmaca türündeki film, akşam çıkacağı programda kendine eşlik edecek müzisyenler arayan Yüksel Ermutlu’nun peşine takılıp Kars şehrini tanıtan, eğlenceli olmayı amaçlamış bir video çalışması esasında. Rıza Sönmez’in, Uğur Yücel’in Soğuk filminde çalışırken tanıştığı görme engelli Yüksel Ermutlu film süresince sokak sokak dolaşıp eşlikçilerini ararken, biz de seyirci olarak o güzelim şehri geziyor, kültürünü tanıyor ve absürt komediyle az da olsa eğleniyoruz. Filmin bir diğer amacı da Orhan Pamuk’un romanında kendilerini kötü gösterdiğini düşünen Karslıların fikrini değiştirmek. Özetle doküdrama diyebileceğimiz Orhan Pamuk’a Söylemeyin… yerli sinemamız için ilginç bir deneme.

Filmin Notu: 4/10