Agatha Christie’nin aynı adlı romanından Gillian Flynn uyarlaması Karanlık Yerler (Dark Places, 2015) ile tanıdığımız Gilles Paquet-Brenner tarafından beyazperdeye uyarlanan Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House, 2017) yönetmenin önceki filmine göre çok daha iyi eleştiriler aldı ve Christie hayranlarını çoğunlukla memnun etmeyi başardı. Vizyonda kaçıranlar için şimdi DVD’de.

Agatha Christie aramızdan ayrılışının üzerinden 40 yılı aşkın zaman geçmiş bir edebiyatçı olarak kitaplarının arkası kesilmeyen yeniden basımlarıyla yayınevlerini, her yıl 2-3 TV ya da sinema uyarlamasıyla beyazcamı/perdeyi beslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Shakespeare uyarlamalarıyla adından söz ettiren Kenneth Branagh’ın uyarladığı Doğu Ekspresinde Cinayet’ten (Murder on the Orient Express, 2017) beklenti büyüktü ancak Çarpık Evdeki Cesetler çok daha iyi bir film olarak karşımıza çıktı. Diğeri gibi “Her role bir star oyuncu” tuzağına düşmeyip kadrosunda boğulmayan, derli toplu, sürprizini sonuna kadar başarıyla saklayıp ilgi çekici bir dram da olabilen bir iş olarak daha kıymetli bulundu.

Hakkında fazla şey okumadan/bilmeden izlendiğinde daha büyük keyif verecek, iyi oyuncular ve işlevsel yönetmenlikle çekilen sürpriz sonlu bir polisiye dram. Mutlaka görün.

Özel Seçenekler: Türkçe menü ve altyazı mevcut.

Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House)

Yönetmen: Gilles Paquet-Brenner

Senaryo: Julian Fellowes, Tim Rose Price

Oyuncular: Glenn Close, Max Irons, Stefanie Martini

2017 / BK / 110 dk.

Şirket: Bir Film