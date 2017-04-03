KABAKÇIĞIN HAYATI

2016 En İyi Animasyon Oscar ve Altın Küre adayı, Cannes’da yarışmış ve César kazanmış Kabakçığın Hayatı (Ma Vie De Courgette-My Life As A Zucchini) geçtiğimiz yılın en kayda değer animasyon filmiydi. Gilles Paris’in Autobiographie d’une courgette adlı romanından uyarlanan 63 dakikalık yürek burkan öykünün, karşısına oturan her yaştan seyirciyi etkileme gücüne sahip olduğunu iddia edebiliriz.

Dokuz yaşındaki utangaç ve içine kapanık Kabak annesinin ölümünün ardından bir polis tarafından yetimhaneye götürülür. Yıllardır çocuk hasreti çeken Komiser Raymond ile kurdukları bağ ve zamanla gelişen alternatif aile fikri Kabak’ın hayatını beklenmedik yönlere sürükler. Yetimhanede edindiği arkadaşlık duygusu, yaşadığı ilk aşk ve alkolik annesi dışındaki yetişkinlerle iletişime geçmeye başlamasıyla çocuğun kişiliği de şekillenmeye başlar.

Özel Seçenekler: Türkçe altyazı.

Kabakçığın Hayatı (Ma Vie De Courgette)

Yönetmen: Claude Barras

Senaryo: Céline Sciamma, Germano Zullo, Claude Barras, Morgan Navarro

Oyuncular: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

2016 / İsviçre-Fransa / 63 dk.

Şirket: Bir Film

ELVEDA BERLİN

Almanya’da yaşayan Türk yönetmen Fatih Akın’ın 8. kurmaca uzun metraj filmi Elveda Berlin (Tschick) Wolfgang Herrndorf’un 2011 Alman Gençlik Edebiyatı Ödüllü, Türkçeye Yokuş Aşağı (2013, On8 Kitap) adıyla çevrilen romanının uyarlaması. Eğlenceli bir gençlik ve yol filmi ya da dokunaklı bir büyüme hikayesi olarak tarif edebileceğimiz yapım, Akın filmografisindeki önceki işlerden farklı bir noktada duruyor.

Maddi olanağı bol ancak iletişimi zayıf bir ailenin içine kapanık çocuğu Maik ile sınıfa yeni kaydolan soru işaretleriyle dolu Rus göçmen Tschick’in tanışmalarıyla başlayan film, iki gencin çalıntı bir araçla, yaz tatilinde yollara düşmesini konu ediyor. Nereye gideceklerini önemsemeyen, tabelalara ya da diğer toplumsal kurallara uymayan, yolda karşılarına çıkan güzellikleri de zorlukları da aynı hevesle kucaklayan bu iki ergenin, temas ettikleri sayesinde büyümelerini, dönüşmelerini izliyoruz.

Elveda Berlin kısaca; zaman geçtikçe dostluk kavramını keşfeden iki genç ruhla iletişime geçmemizi amaçlayan, yumuşak başlı bir yol filmi.

Çok eleştirilen Kesik filminin ardından politik söylemlerden uzak bir Fatih Akın filmi izlemek istiyorsanız, Elveda Berlin DVD raflarında bekliyor.

Özel Seçenekler: TV Spotu 0’25”, Fragman 2’01” Fotoğraf Galerisi, Türkçe menü ve altyazı.

Elveda Berlin (Tschick)

Yönetmen: Fatih Akın

Senaryo: Lars Hubrich, Fatih Akın, Hark Bohm

Oyuncular: Tristan Göbel, Anand Batbileg, Aniya Wendel

2016 / Almanya / 89 dk.

Şirket: Bir Film (Fabula)