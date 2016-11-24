HITCHCOCK/TRUFFAUT

Alfred Hitchcock kırkıncı, François Truffaut üçüncü filmini çekmişken, 1966 yılında bir sinema eleştirmeni olarak Truffaut Hitchcock ile kariyeri üzerine bir dizi söyleşi yaptı ve filmlerinin tek tek ele alındığı bir kitap hazırladı. Sinema üzerine yazılmış en temel kaynak kitaplardan biri olarak kabul edilen eserin hikayesi 2015 yılında Kent Jones tarafından Hitchcock/Truffaut adlı belgesele konu edildi.

Hitchcock/Truffaut işte bu kitabın sayfaları arasında gezinirken Hitchcock filmlerinden kesitler gösteren, kitabın hayranlarının görüşleriyle Hitchcock‘un kendi sesinden dinlediğimiz birçok ayrıntıyı ve film afişlerini, fragmanları, özel hayat videolarını harmanlayan bir iş.

“Farklı dünyalardan gelip aynı işi yapan” iki insanın söyleşisini içeren kitabın yayımlanmasının ardından Hitchcock‘un daha fazla ciddiye alındığı gibi dikkat çekici ayrıntılarla sinema tarihi üzerine kısa kısa bilgiler de içeren belgesel, 50’lerin başında film eleştirmeni olarak sinemaya adım atan Truffaut’nun vizyonunu da gözler önüne seriyor. David Fincher, Martin Scorsese, Wes Anderson, Olivier Assayas, Kiyoshi Kurosawa ve Richard Linklater gibi usta yönetmenlerle en sevdiğiniz Hitchcock filmleri üzerine sohbet etmek gibi belgeseli izlemek.

Özel Seçenekler: Disk, koleksiyon yapanlar için hazırlanmış özel bir karton giydirme ile geliyor. Ekstralar arasında Aşktan da Üstün’ün (Notorious) Üzerine (5’59”), Peter Bogdanovich Hitchcock’u Anlatıyor (6’20”), Richard Linklater ile Truffaut üzerine (3’41”), Ölüm Kararı (Rope) Üzerine (4’47”), Yönetmen Kent Jones ve Noah Baumbach ile Soru Cevap (23’04”) adlı videolar var. Ayrıca fragmanlar, Türkçe menü ve filmde Türkçe altyazı mevcut.

Hitchcock/Truffaut

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Yönetmen: Kent Jones

Senaryo: Kent Jones, Serge Toubiana

Oyuncular: David Fincher, Wes Anderson, Martin Scorsese

2015 / Fransa-ABD / 77 dk.

Şirket: Bir Film (Fabula)

NEON ŞEYTAN

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan yeni Nicolas Winding Refn filmi Neon Şeytan (The Neon Demon) Başka Sinema gösterimlerinin ardından raflardaki yerini aldı. Henüz reşit bile olmayan Jesse’nin model olma hayaliyle geldiği Los Angeles’ta yaşadıklarını anlatan film, yönetmenin önceki işleri Only God Forgives ve Drive gibi sert ve rahatsız edici. Güzelliği sayesinde basamakları üçer beşer tırmanan Jesse’nin etkileşimde olduğu insanların karanlık ruhlarını ve sektörün sarsıcı kurallarını göz alıcı bir görsellikle sunan Refn’in yine çok iyi bir film yaptığına ve takipçilerini tatmin edeceğine şüphe yok.

Özel Seçenekler: Başka Sinema Seçkisi’nin 76 numaralı parçası olarak piyasaya çıkan Neon Şeytan alıştığımız özel karton kutuyla geliyor. Diskte filmin fragmanı, teaser fragman, fotoğraf galerisi ve Türkçe altyazı mevcut.

Neon Şeytan (The Neon Demon)

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Senaryo: Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham

Oyuncular: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone

2016 / Fransa-Danimarka-ABD / 118 dk.

Şirket: Bir Film (Fabula)