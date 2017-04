En iyileri seçmek her zaman zordur; özellikle de binlerce filmlik bir ülke sinemasını on gibi oldukça kısıtlayıcı bir sayıya indirgemek gerektiğinde zorluk katsayısı iyice artar. Listenin dışında kalanların yarattığı burukluklar, kişisel zevkleri temsil etmek için listeye sızan imza filmlerin getirdiği mutluluklar derken iş biraz oyuna biraz da “kişisel hafızaya not düşmeye” dönüşür; biz de, yakın dönemde yapılan geniş katılımlı sorgulamadan ilham alarak, küçük çaplı bir “Türkiye sinemasının en iyi on filmi” dosyası hazırladık. Belli başlı filmler, her zamanki gibi, listelere damga vururken yazarların sinemaya baktığı noktayı temsil eden birkaç sürpriz film ise listeye renk kattı; top bizden çıktı, takdir sizindir artık:

BURAK GÖRAL

(Sırasız)

Sevmek Zamanı

Muhsin Bey

Yol

Sürü

Bir Zamanlar Anadolu’da

Anayurt Oteli

Kader

Susuz Yaz

Umut

Vesikalı Yârim

DORUK ÖNAL

(Sırasız)

1.Yol

2.Sevmek Zamanı

3.Vesikalı Yârim

4.Selvi Boylum Al Yazmalım

5.Umut

6.Züğürt Ağa

7.Çiçek Abbas

8.Arabesk

9.Eşkıya

10.GORA

ERTAN TUNÇ

(Sırasız)

Susuz Yaz (Metin Erksan, 1963)

Sevmek Zamanı (Metin Erksan, 1965)

Gelin (Ömer Lütfi Akad, 1973)

Çöpçüler Kralı (Zeki Ökten, 1977)

Kibar Feyzo (Atıf Yılmaz, 1978)

Yol (Şerif Gören, 1982)

Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1987)

Tatar Ramazan Sürgünde (Melih Gülgen, 1992)

Eşkıya (Yavuz Turgul, 1996)

Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan, 2011)

Not: 7.000 küsur filmlik bir külliyatın içinden ilk 10 seçmek çok zor, bilhassa benim gibi bazı filmlere ve oyunculara karşı müthiş bir zaafınız varsa, ve üstelik zaman içinde en çok sevdiğiniz filmler de değişiyorsa, iş iyice içinden çıkılamaz bir hâl alıyor. O yüzden, burada mühendislerin sıkça kullandığı binom yöntemini kullandım. 176’lık ana listemi süratle 27 filme kadar indirdim, sonra ikili teste maruz bıraktım, bir nebze olsun daha az sevdiğim filmler ilk 10’dan düştü.

GÖKŞEN AYDEMİR

1.Sevmek Zamanı

2.Anayurt Oteli

3.Umut

4.Vesikalı Yârim

5.Yol

6.Masumiyet

7.Sürü

8.Uzak

9.Teyzem

10.Tabutta Röveşata

HASAN NADİR DERİN

1.Sevmek Zamanı

2.Yol

3.Muhsin Bey

4.Anayurt Oteli

5.Masumiyet

6.Uzak

7.Züğürt Ağa

8.Vesikalı Yarim

9.Hayat Var

10.Selvi Boylum Al Yazmalım

MURAT DURAL

1.Umut (Yılmaz Güney, 1970)

2.Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge Ceylan, 2011)

3.Tabutta Rövaşata (Derviş Zaim, 1996)

4.Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Ahmet Uluçay, 2004)

5.Sen Aydınlatırsın Geceyi (Onur Ünlü, 2013)

6.Kibar Feyzo (Atıf Yılmaz, 1978)

7.Şekerpare (Atıf Yılmaz, 1983)

8.Canım Kardeşim (Ertem Eğilmez, 1973)

9.Hakkari’de Bir Mevsim (Erden Kıral, 1983)

10.Hayallerim, Aşkım ve Sen (Atıf Yılmaz, 1987)

SERDAR DURDU

1.Umut

2.Sevmek Zamanı

3.Yol

4.Anayurt Oteli

5.Eşkıya

6.Sürü

7.Kosmos

8.Selvi Boylum Al Yazmalım

9.Susuz Yaz

10.Muhsin Bey

TANJU BARAN

1.Umut

2.Sürü

3.Bir Zamanlar Anadolu’da

4.Susuz Yaz

5.Korkusuz Korkak

6.Gelin

7.Muhsin Bey

8.Değirmen

9.Gizli Yüz

10.Hudutların Kanunu

TUBA BÜDÜŞ

(Sırasız)

Kader

Masumiyet

Bir Zamanlar Anadolu’da

Sevmek Zamanı

Anayurt Oteli

Kosmos

TabuttaRövaşata

Pandora’nın Kutusu

Kış Uykusu

Sarmaşık

(Devam Edecek)