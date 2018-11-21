Ülkemizde de gösterime giren “Get Out / Kapan”, iyi düşünülmüş ve ustaca kurgulanmış hikâyesiyle izlenmeyi hak eden farklı ve sıkı bir gerilim.

Kendisi de siyah ırk mensubu olan Amerikalı komedyen Jordan Peele, senaryosunu da yazdığı ilk yönetmenlik deneyimi olan “Get Out / Kapan” filminde, ‘ben ırkçı değilim’ kisvesi altında ırkçılığın en ağır örneklerini verenleri en iyi bildiği silahla, mizahıyla vuruyor ve müthiş bir eleştiri bombardımanına tutuyor.

Siyah ırkın erkekleri hakkındaki mitlerin komplekse soktuğu, onların spor ve seks gibi konularda kendilerinden daha iyi olmalarını hazmedemeyen beyazlar, atletik vücutlarına iltifat ederken bile ırkçılık yapadursunlar, Jordan Peele beyazlar tarafından ırkdaşlarının layık görüldüğü bu tür rahatsızlık verici muameleleri de oldukça zeki bir bakış açısıyla sinemaya aktarıyor.

Irkçılığı konu alan pek çok film izlemişizdir muhtemelen ama böylesini izlemediğimize kalıbımı basarım. Akademi üyeleri de bu konuda benimle hemfikir olacaklar ki, 2018 yılı 90. Akademi Ödülleri dağıtılırken, “Get Out / Kapan”ı es geçmeyip filmi “En İyi Özgün Senaryo” dalında Oscar ile ödüllendirdiler.

Filmin açılış sahnesinde, cep telefonuyla konuşarak ıssız bir yolda yürüyen siyahi adamın kendisini takip eden beyaz arabanın sürücüsü tarafından bayıltılıp arabanın bagajına tıkıldığını görüyoruz. Hayli merak uyandıran bu sahnelerin devamında kız arkadaşının ailesiyle tanışmak ve hafta sonunu onlarla birlikte geçirmek üzere yola çıkan Afro Amerikan delikanlısı Chris adlı bir fotoğrafçının başta oldukça klişe görünen hikâyesine dahil oluyoruz.

Siyahi erkek, beyaz ırktan kız arkadaşı Rose’un ailesinin kendisini nasıl karşılayacağını bilemediğinden endişelidir. Rose, ailesinin Chris’in korktuğu gibi birileri olmadığını söyleyerek sevgilisinin endişelerini dağıtmaya çalışır. Tanıştıklarında Rose’un dediği gibi olur ve ailesi Chris’e gayet sıcak karşılar. Buna karşın çok geçmeden Chris kendisini hiç tahmin etmediği, gerilim dolu bir durumun içinde buluyor.

Filmin başrollerinde Black Mirror dizisinden ve Sicario‘dan tanıdığımız, yardımcı rollerin adamı Daniel Kaluuya ve Girls dizisinin Marnie’si Allison Williams yer alıyor. Rod rolündeki LilRey Howery ise Jordan Peele‘in adeta mizahi tezahürünü üstleniyor. Sinir bozucu ve tekinsiz anne baba rolleri Catherine Keener ile Bradley Whitford‘e çok yakışırken oğulları rolündeki genç oyuncu Caleb Landry Jones da en az onlar kadar sinir bozucu olmayı başarıyor.