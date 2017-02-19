Sahte

Sahte (Fraud) hiçbir uyarı olmadan başlayıp, sadece filmin adını yazarak biten, şok edici bir deneyim. Kaliforniyalı bir aile sürekli alışveriş yapıyor ve gezip tozup eğleniyor. Anne, baba ve iki küçük kız tamamen marka bağımlısı. Tüm paralarını bitirdikleri yetmezmiş gibi bankalara da yüklüce borçlanıyorlar ama umurlarında değil. Yetkililer arıyor, görüşmek istiyor ancak onlar kulak arkası ediyor. Rakamlar başa çıkılamaz hale geldiğinde durmak yerine evlerini yakıp sigorta parasına başvuruyor, işin ilginç yanı kazanıyorlar. Aldıkları bir çanta dolusu parayla hayatlarını düzeltmeye çalışmak yerine ülkeyi gezip uçlarda yaşamaya devam ediyorlar. Çocukların hiçbir şeyden haberi yok zaten ama büyüklerin bu kadar umursamaz olması akıl alır iş değil. Bir süre sonra sigorta dolandırıcılığı yaptıkları ortaya çıkıyor ve en ufak bir endişe duymadan Kanada’ya kaçmayı planlıyorlar.

Baba, elinde kamerayla tüm gün yaşamlarını kaydediyor ve yönetmen Dean Fleischer-Camp bu görüntüleri YouTube’da bulup söz konusu belgeseli kotardığını iddia ediyor. Gerçekse de çok acayip, değilse de. Gördüklerimiz oyuncuysa ve bu buluntu film formatında bir kurmaca ise, 52 dakikada kapitalizm ve Amerikan rüyası üzerine söyleyebildikleri göz önüne alınarak Oscar için yarışmalı hatta küçük kızın “Facebook bana bir milyon dolar ver” şarkısı yarışmaya girmeden ödülü almalı. Yok, gerçekten YouTube görüntüleriyse bunlar, yönetmeni sinemasal vizyonu, Jonathan Rippon’u da inanılmaz kurgusu için yakın takibe almalı. Her halükarda mutlaka görülmesi gereken bir iş.

Rocco

İtalyan porno yıldızı Rocco Siffredi’nin yaşamını anlatan belgesel aktörün cinsel organının görüntüsüyle başlıyor, böylece izleyeceklerimizin sınırları ilk sahneden soru işaretine yer bırakmayacak şekilde çizilmiş oluyor.

Rocco Siffredi’nin ilk mastürbasyon yaptığı günden porno yıldızı olmasına ve nihayetinde emekliliğine kadar geçen süreyi; annesinin, eşinin, çocuklarının ve rol arkadaşlarının bakış açılarıyla öğrenirken aslında insanoğlunun cinselliğe bakışını irdeliyor ve porno sektörü özelinde görünse de seks yapmanın motivasyon kaynaklarını genel anlamda masaya yatırıyoruz.

Mücadele

Locarno Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan Yuri Ancarani imzalı az diyaloglu belgesel Mücadele (The Challange) pahalı oyuncaklarıyla çölü oyun parkları haline getirmiş zengin Arap erkeklerini konu ediyor. Süper lüks otomobillerine evcil hayvan olarak gezdirdikleri leoparlarıyla binen, açık artırmada 24 bin dolara aldıkları doğanı güvercin öldürmek için yarıştıran, altın kaplama motosikletleriyle çölü arşınlarken namaz vakti durup saf tutan ve elleriyle etli pilav yerken birbirlerine “kalbi sen ye” diye ikramda bulunan yetişkin adamların dünyası bu. 69 dakikalık filmde hiç kadın yok.

Bir elinde doğan, bir elinde akıllı telefon, jilet gibi kanduralarıyla tüm gün gezinip para saçan Arap erkekleri estetize sahneler ve bütünlüklü bir sinema diliyle perdeye getiren yönetmen tüm sahneleri iyi çekmiş ancak özellikle falcon-cam diyebileceğimiz, doğanlara bağladığı kameralardan elde ettiği görüntülerden kurguladığı üç sahneyle hayranlık uyandırıyor. Örneğin leoparın doğanın ötüşünden rahatsız olduğu sahne korku filmi gibi. Güzel görünmenin yanı sıra bir toplumun görgü kodlarını da tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren, etkileyici bir iş.