36. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 5-15 NİSAN’DA SİNEMASEVERLERİ BEKLİYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 36. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinden, yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, 36. İstanbul Film Festivali, bu yıl 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

36. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere ve gizli hazinelere yine 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında, 11 gün boyunca, 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetlerden konserlere ve özel etkinliklere sinemayla dolu günler yaşanacak.

Festival Filmleri 9 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (iki salon), Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx Sineması (iki salon) olmak üzere 9 salonda yapılacak.

Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak. Festivalin gece yarısı gösterimleri, 7 ve 8 Nisan’da yine 24.00’da yapılacak. Ayrıca 11 ve 12 Nisan’da 19.00 ve 21.30 seansları Zorlu Center Cinemaximum’da gerçekleştirilecek.

Festivalin bu yıl öğrencilere de bir hediyesi var. Festivalde bu yıl, hamilerin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarındaki öğrenci biletleri 1 TL üzerinden satışa sunulacak.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl Yeşilçam’ın en üretken senaristlerinden Barış Pirhasan, doğal ve incelikli oyunculuğuyla izleyenlerde unutulmaz yüzlerinden Selma Güneri, değerli sinema ve tiyatro oyuncusu Macit Koper, Yeşilçam’ın altın döneminden günümüze uzanan, filmografisiyle sinemamızın görsel diline önemli bir katkısı olan usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya takdim edilecek. Ödüller 4 Nisan Salı akşamı TİM Maslak Show Center’da yapılacak 36. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek.

Festivalin “Sinema Emek Ödülü” ise Kasım 2016’da kaybettiğimiz, değerli eğitmen ve sinefil Mithat Alam’a verildi. Sinema tutkusunu paylaşmak ve yeni kuşaklara aktarmak adına kurduğu Mithat Alam Film Merkezi’yle ülkemizin kültür ortamına benzersiz katkılarından dolayı, Mithat Alam, festivalin “Sinema Emek Ödülü”ne layık görüldü.

Sahne ve Sinemanın Usta Oyuncusu Ian McKellen, İstanbul Film Festivali’nin Onur Konuğu

Richard III, Gods and Monsters, Yüzüklerin Efendisi serisi ve X-Men filmlerindeki rolleri ile akıllara kazınan, sinemanın en sevilen oyuncularından Sir Ian McKellen İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere, British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak.

4 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Açılış Töreni’nde ödülünü alacak olan Ian McKellen İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek olan Richard III’ün Beyoğlu Atlas ve Kadıköy’de Rexx’teki gösterimlerine da katılarak sinemaseverlerle buluşacak. McKellen, 7 Nisan Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi’ndeki festival sohbetinde de hayranlarıyla bir araya gelecek.

1990 yılında İngiltere’de “Sir” unvanıyla onurlandırılan, 1991 yılında tiyatroya yaptığı katkılardan ötürü şövalye ilan edilen Sir Ian McKellen, altı Laurence Oliver Ödülü, bir Tony Ödülü, Altın Küre Ödülleri, SAG Ödülleri, BIF Ödülleri, iki kez Satürn Ödülü, dört kez Drama Desk Ödülü ve iki kez Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülü gibi pek çok ödüle layık görüldü, iki kez Oscar’a aday gösterildi.

Ian McKellen, sadece sinemadaki başarısıyla değil aynı zamanda oynadığı birçok tiyatro oyunundaki performanslarıyla, özellikle de başarılı Shakespeare yorumlarıyla öne çıkan bir usta. McKellen bugüne kadar 108 filmin oyunculuğunu, iki filmin senaristliğini ve bir filmin de prodüksiyonunu üstlendi. British Council’ın FiveFilms4Freedom Elçisi olan Ian McKellen, LGBTQ hakları konusundaki aktivizmiyle de tanınıyor.

Ian McKellen’ın başrollerini Patrick Stewart ile paylaştığı Harold Pinter’ın yazdığı Sean Mathias’ın yönettiği No Man’s Land adlı oyunu da National Theatre Live işbirliği ile Oyun Salonu kapsamında 3,10, 11,17, 24 ve 25 Nisan’da Salon İKSV ekranlardan tiyatroseverlerle buluşacak.

Festivalde Yarışma Heyecanı

36. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası ve Ulusal Altın Lale, FACE Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 14 Nisan Cuma düzenlenecek 36. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

* ALTIN LALE ULUSLARARASI YARIŞMA

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, sinemaya yeni bakışlar temasını izleyen filmler yarışıyor. 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde 11 ülkeden 13 film yer alıyor.

İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25.000 avroluk para ödülüyle destekleniyor. Bu ödülün 10.000 avrosu Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 10.000 avrosu filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 avrosu ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine verilecek.

Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor.

Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

* Bu Ülke Bizim / This is Our Land / Lucas Belvaux (Fransa-Belçika)

* Benim Mutlu Ailem / My Happy Family / Nana Ekvtimishvili, Simon Gros (Gürcistan-Almanya-Fransa)

* Duvarlar Arasında / In Between / Maysaloun Hamoud (İsrail)

* Elleri Olmayan Kız / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach (Fransa)

* Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald (Kanada)

* Lady Macbeth / William Oldroyd (İngiltere)

* Zer / Kazım Öz (Türkiye-Almanya)

* Ornitolog / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues (Portekiz-Fransa-Brezilya)

* Manifesto / Julian Rosefeldt (Almanya-Avustralya)

* 93 Yazı / Summer 1993 / Carla Simon (İspanya)

* Ev / Home / Fien Troch (Belçika)

* Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth (Almanya)

* Hayvanlar / Animals / Greg Zglinski (İsviçre-Avusturya-Polonya)

* SİNEMADA İNSAN HAKLARI: FACE AVRUPA KONSEYİ SİNEMA ÖDÜLÜ

Avrupa Konseyi işbirliğiyle 11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10.000 avro para ödülü ve bir heykelcikten oluşuyor. FACE Jürisi’nde oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, Avrupa Konseyi Sözcü ve Basın Danışmanı Can Fişek, senarist ve yönetmen Jo Sol ve Eurimages fonu proje yöneticisi Susan Newman-Baudais yer alacak.

Sinemada İnsan Hakları yarışmasında yer alan filmler;

* Halep’in Son Adamları / Last Men in Aleppo / Feras Fayyad, Steen Johannessen (Danimarka-Almanya)

* Félicité / Alain Gomis (Fransa-Belçika-Senegal-Almanya-Lübnan)

* Kol Saati / Slava / Glory / Kristina Grozeva, Petar Valchanov (Bulgaristan-Yunanistan)

* Ayrılık / Raftan / Parting / Navid Mahmoudi (Afganistan-İran)

* Newton / Amit Masurkar (Hindistan)

* Sürgün / Exil / Exile / Rithy Panh (Fransa-Kamboçya)

* Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro / Raoul Peck (ABD-Fransa-Belçika)

* Amerika Meydanı / Plateia Amerikis / Amerika Square / Yannis Sakaridis (Yunanistan-Almanya-İngiltere)

* Düğün / Noces / A Wedding / Stephan Streker (Belçika-Pakistan-Lüksemburg-Fransa)

* Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk (Türkiye-Belçika)

* ALTIN LALE ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.

Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

En İyi Film 150.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000’er TL ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.

36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.

Altın Lale Ulusal Yarışma Bölümünde yer alan filmler;

* Taş / Orhan Eskiköy

* İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

* Mahalle / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

* Bütün Saadetler Mümkündür / Selman Kılıçaslan

* Zer / Kazım Öz

* Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik

* Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk

* Sarı Sıcak / Fikret Reyhan

* Murtaza / Özgür Sevimli

* Martı / Erkan Tunç

* Tereddüt / Yeşim Ustaoğlu

* Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü

* ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmenler Federica Di Giacomo, Ayşe Polat, Lusin Dink yer alıyor. Gösterilecek belgesellerden 8 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

* Mana Mou İstanbul / Nihan Arısoy

* Son Yaprak / Handan Erdil

* Yeşil Kırmızı / Ersin Kana

* Aşk Bitti / Mert Kaya

* Sessizliğin Kardeşleri / Taylan Mintaş

* Derdo Ana ve Ceviz Ağacı / Serdar Önal

* Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

* Ah / Mustafa Ünlü

* Blue / Mehmet Sertan

* ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Ulusal Kısa Film Yarışması bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

İstanbul Film Festivali‘nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde yönetmenler Vincent Dieutre, Gürcan Keltek, Ziya Demirel yer alıyor. Jüri tarafından seçilecek En İyi Kısa Film 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alan filmler:

* Hinterlant / Sinan Kesova

* Rodi / Gözde Yetişkin, Emre Sert

* Siyah Çember / Hasan Can Dağlı

* Evbark / Pınar Öğünç

* Beyazperdeden Yeşil Sahaya / Özgür Demirci

* İki Parça / Murat Uğurlu

* Devrialem / Dilek Aydın

* Nebile Hanımın Solucandeliği / Pınar Yorgancıoğlu

* Zelal / Filiz Işık Bulut

* Kot Farkı / Ayris Alptekin

* Tavşan Kanı / Yağmur Altan

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.

Festivalin Türkiye Sineması (Altın Lale Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması) bölümlerinde yer alan Türkiye yapımı 13 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde senarist, yönetmen Ahu Öztürk, oyuncu Şebnem Bozoklu ve yapımcı Sinan Yabgu Ünal yer alacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler,

* Mahalle / Inside / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

* Bütün Saadetler Mümkündür / All Felicities Are Possible / Selman Kılıçaslan

* Kaygı / Inflame / Ceylan Özgün Özçelik

* Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk

* Sarı Sıcak / Yellow Heat / Fikret Reyhan

* Murtaza / Özgür Sevimli

* Martı / The Seagull / Erkan Tunç

* Paçi – Av Sanatı / Elçin Elgür

* Damat Koğuşu / İlker Savaşkurt

* Göçebe / Emir Mavitan

* Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı / Burak Serbest

* Orhan Pamuğa Söylemeyin…. / Rıza Sönmez

* Eşik / Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar

FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Altın Lale Ulusal ve Uluslararası Yarışma’da yer alan birer filme ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan bir filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Almanya’dan Klaus Eder’in yapacağı İtalya’dan Alberto Castellano, İsrail’den Ofer Liebergall, Slovakya’dan Ladislav Volko ve Türkiye’den Abbas Bozkurt ve Evrim Kaya görev alacak.

Festivalin Yenileri

Sinema Tutkunları ‘Cinemania’da Buluşacak

Sinema aşkından, “sinefil olmaktan”, “sinema tutkusundan” yola çıkan festivalin yeni bölümü Cinemania, sinema dünyasının en iyilerini, yıldızlarını, yol gösterenlerini, köşe taşlarını, anıtsal yapıtlarını tek çatı altında topluyor. Bu seçkide usta sinemacıların başyapıtları, kayıp, kült veya yeniden gündeme gelmiş klasiklerin 21. yüzyıl sinema izleyicisi için dijital restore edilmiş sinema kopyaları, sinema hakkında çekilmiş, sinemacıları veya sinema sanatını gündeme taşıyan ilgi çekici yapıtlar yer alacak.

Cinemania kapsamında yer alan filmler arasında usta yönetmen Abbas Kiarostami’nin geçen yıl aramızdan ayrılmadan hemen önce bitirdiği kısa filmi Take Me Home / Beni Eve Götür, bu filmle birlikte Kiarostami’nin birlikte çalıştığı kadim dostu, ressam ve fotoğraf sanatçısı Seyfullah Samadian’ın usta sinemacı hakkındaki belgeseli Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye, Yılmaz Güney’in Sinop Hapishanesi’nde yazdığı senaryodan Şerif Gören’in çektiği Yol Tarık Akan anısına, Francis Ford Coppola imzalı epik mafya filmi Baba Mithat Alam anısına, tüm zamanların en iyi korku filmlerinden, Dario Argento’nun Suspiria ve daha birçok çarpıcı yapım yer alıyor.

‘Nerdesin Aşkım?’

Aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti olduğunun altını çizen, aşkı bulmanın, aramanın bin bir yolu olduğunu anlatan filmlerin bir araya geldiği Nerdesin Aşkım? seçkisinde gösterilecek filmler arasında dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, 1950’lerden, hayatını kaybettiği 2012’ye kadar saygınlığı hiç azalmayan cesur, isyankâr, tabudeviren, efsane şarkıcı Chavela Vargas’ın hayatına mercek tutan Chavela, İrlandalı yazar ve yönetmen John Butler’ın kendi senaryosundan filme aldığı, etkileyici ve hareketli gençlik filmi Heartstone / Şeytan Tüyü, kült sinemacı Bruce LaBruce’un “siyaseten yanlış” kışkırtıcı, avangart, aşırı filmi, ilk gösterimini Berlin’de yapan The Misandrists / Erkek Düşmanları ve festival takipçilerinin Hawaii ve Kelebek ile hatırlayacağı Marco Berger’in, belgeselci Martín Farina ile birlikte yönettiği yeni filmi Taekwondo / Tekvando ve birçok çarpıcı yapım bulunuyor.

Festivalin Yıldızları Festival Galaları’nda

İstanbul Film Festivali’nin sevilen bölümlerinden Festival Galaları’nda, yıldızları usta yönetmenlerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen 11 filmin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın başrolü Kristen Stewart’a teslim ettiği son filmi Personal Shopper / Hayalet Hikâyesi, Lisa Azuelos’un yönetmenliğini yaptığı ve ünlü şarkıcının trajik hayat öyküsünü anlatan Dalida, Fransız sinemasının beğenilen aktörü Guillaume Canet’un senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Rock’n Roll, başrollerinde Catherine Frot ile Catherine Deneuve’ün müthiş bir performans gösterdiği The Midwife / İki Kadın, dünyaca deniz tutkusuyla tanınan “Kaptan” Jacques Cousteau’nun oğlu Philippe ile ilişkisini anlatan The Odyssey / Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, usta oyuncu Stanley Tucci’nin yönettiği başrollerini Geoffrey Rush ile Armie Hammer’ın paylaştığı Final Portrait / Son Portre, Marc Webb’in imzasını taşıyan, başrolünde Chris Evans’ın yer aldığı Deha, İngiltere’nin en özgün yönetmenlerinden Ben Wheatley’nin yıldızlarla dolu son filmi Free Fire / Ateş Serbest, Jim Sheridan’ın yönettiği ve başrollerini Vanessa Redgrave ile Rooney Mara’nın paylaştığı The Secret Scripture / Saklı Kalanlar; İngiliz sinemasının en saygın kişiliklerinden, duayen oyuncu Ian McKellen’ın senaryosunu yazarak beyazperdeye taşıdığı ve başrolünü üstlendiği Shakespeare klasiği Richard III festivalin bu yılki gala filmlerinden.

Festivalin Usta Yönetmeni: Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları

Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak Fransız deneysel sinemasının ustalarından Vincent Dieutre’ün retrospektifi niteliği taşıyan “Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları” bölümünde Dieutre’ün retrospektifi niteliği taşıyan “Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları” bölümünde Dieutre’ün sinemayla çağdaş sanat, tiyatro, yerleştirme ve radyo arasındaki alanı zorlayan filmlerinden örnekler gösterilecek.

Türkiye Sinemasının Başyapıtlarından Ömer Kavur İmzalı Anayurt Oteli 30 Yıl Sonra Yenilenmiş Kopyasıyla Beyazperdede

İstanbul Film Festivali’nin Groupama işbirliğiyle Türkiye sinemasının önemli yapıtlarını yenileyerek sinemaya yeniden kazandırdığı Türk Klasikleri Yeniden projesi 10 yıldır devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl Ömer Kavur’un Yusuf Atılgan’ın romanından uyarladığı, 1987 yapımı başyapıtı Anayurt Oteli, Groupama ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle restore edilerek sinemaya yeniden kazandırıldı. Fanatik Film tarafından restore edilen Anayurt Oteli 2017’de, yapımından tam 30 yıl sonra yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Anayurt Oteli’nin yenilenmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan Pazartesi akşamı TİM Maslak Show Center’da gerçekleştirilecek.

Festival Sohbetleri, Konserler, Etkinlikler

36. İstanbul Film Festivali, film programıyla olduğu kadar festival sohbetleri ve konserlerle de sinema dolu bir etkinlik programı sunacak.

Festival Sohbeti: Ian McKellen

7 Nisan Cuma, 16.00, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu

Sir Ian McKellen, sahne ve beyaz perde kariyeri boyunca 40’ı aşkın uluslararası ödüle kavuşarak yalnızca Birleşik Krallık için değil, tüm dünya çağında bir kültür sanat ikonu haline gelmiştir. Sahnede III. Richard, Napoleon ve Hamlet karakterlerindeki performanslarıyla dikkat çekerken Shakespeare’den modern tiyatroya, fanteziden bilimkurguya pek çok yapımda yer alan McKellen X-Men’de Magneto, Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf rolüyle ününe ün kattı. British Council Film Elçisi ve LGBTI sosyal hareketlerine verdiği büyük destekle de tanınan Sir Ian McKellen, British Council işbirliğiyle akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil’le kaçırılmayacak bir festival sohbeti gerçekleştirecek. Etkinliğe katılmak için filmcenter@boun.edu.tr adresinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Festival Sohbeti: Yağmur Taylan & Durul Taylan

12 Nisan Çarşamba, 16.00, Salon İKSV

Psikolojik gerilim, kara komedi, kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede TV ve sinema alanlarında yapımlara ve 50 reklam filmine imza atan Yağmur Taylan & Durul Taylan, Türkiye, ABD ve Ortadoğu bölgeleri için proje geliştirmeyi sürdürüyorlar. Televizyonda Sır Dosyası’ndan tüm dünyada toplam 200 milyon izleyiciye ulaşan Muhteşem Yüzyıl’a; sinemada Okul’dan İstanbul Film Festivali’nde En İyi Türk Filmi Ödülü kazanan Vavien’e uzanan Taylan Biraderler bu yıl İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması’nın jüri başkanları. Yağmur ve Durul Taylan, bu festival sohbetinde sinema, televizyon, yönetmenlik, türler ve projeleri gibi birçok konuyu ele alacaklar. Etkinliğe katılmak için rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Festival Sohbeti: Vincent Dieutre–Yalnızlık Alıştırmaları

13 Nisan Perşembe, 17.00, Pera Müzesi Oditoryumu

Festival programında yer alan Yanlızlık Alıştırmaları başlıklı retrospektif bölümünde Fransız deneysel sinemacı Vincent Dieutre’ün 9 filmi gösterilecek. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde de yer alan Vincent Dieutre’ün Paris’te oturduğu semt olan Bonne Nouvelle’i 360˚ keşfe açtığı filmi Bonne Nouvelle’in gösteriminin ardından Pera Müzesi’nde bir festival sohbeti gerçekleştirilecek. 13 Nisan Perşembe saat 17.00’da FOL Sinema işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival sohbetinde Dieutre hüzünle, yolculuklarla, Avrupa gözlemleriyle ve yalnızlıkla dolu filmlerini ve sanatsal yaklaşımını anlatacak. Etkinliğe katılmak için info@folsinema.com adresinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Film Müzikleri Konseri

8 Nisan Cumartesi, 21.00, Salon İKSV

Söyleşi ve sohbetlerin yanı sıra bu sene 36. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye’den ünlü oyuncu ve müzisyenlerin katılımıyla “Film Müzikleri” temalı özel bir konser gerçekleştirilecek. %100 Müzik sponsorluğunda 8 Nisan Cumartesi akşamı Salon İKSV’de gerçekleştirilecek konserde sinema, tiyatro ve müzik dünyasından birbirinden ünlü isimler unutulmaz film müziklerini seslendirecek.

Köprüde Buluşmalar

Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, bu yıl 12. kez düzenlenecek.

Sinemacılara yeni uzun metraj projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlayan Köprüde Buluşmalar, uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile Türkiye’den post-prodüksiyonuna devam eden filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı Film Geliştirme Atölyesi ve Work in Progress ile birlikte ve sinema profesyonellerine yönelik birçok panel, sinema dersi ve forum düzenleyecek.

Yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacı ile 2015 yılında başlatılan Komşular platformu, ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefliyor. Komşular platformunda Türkiye’nin komşu ülkelerinden film projelerinin sunumları yapılacak.

Atölye sonunda uluslararası jüri tarafından seçilecek proje ve filmlere ödülleri sunulacak. Film Geliştirme Atölyesi’nde Köprüde Buluşmalar 30.000 TL Destek Ödülü, Melodika Ses Ödülü, Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü ve GeniusPark Görsel Efekt Ödülü, Work in Progress’de ise Color Up Ödülü,ve Başka Sinema Ödülü verilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez Komşular platformuna Digiflame Ödülü verilecek. Köprüde Buluşmalar ödül resepsiyonu 11 Nisan Salı akşamı gerçekleştirilecek.