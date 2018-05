Vahşi Batı’nın ikonlaşmış haydutlarından Jesse James ile Billy the Kid’in gerçek hayatta karşı karşıya geldikleri bir an olduğu konusunda bir rivayet vardır. Bu doğru mudur bilinmez, ama bu ikiliyi bu sayfalarda buluşrurmamızı da engellemez.

Billy The Kid Jesse James’in çetesine katılmış mıdır? Tarihte böyle bir kayıt yok. Resmi olarak Billy The Kid hiçbir zaman Jesse James’le birlikte haydutluk yapmamıştır. Ancak Robert Redford‘un yapımcılığını üstlendiği The West belgeselinde de dile getirildiği gibi Kid’in New Mexico Las Vegas’taki bir restoranda Thomas Howard‘ın takma adını kullanan Jesse James ile tanıştığına dair bir hikaye anlatılır. Muhtemelen beraber yiyip içip sohbet ettikleri bu buluşmada Jesse, Kid’i çetesine katılmaya davet etse de Kid onu kesin bir dille reddetmiştir. Bankalar ve tren soygunları onu hiç mi hiç ilgilendirmemektedir çünkü. Sığır çalmasına çalıyordu ama silahlı soygun tamamen farklıydı.

William Harrison Bonney lakaplı Henry Mccarty, nam-ı diğer Billy The Kid, tarihin en ünlü kanun kaçaklarından biridir. Çok iyi silah kullanan bir çete reisi olarak tanınan silahşör hakkında yarısına yakını 1940’lı yıllarda çekilmiş, 30’dan fazla film yapılmıştır. Kısa boyu, çocuksu mizacı, başından çıkarmadığı Meksika şapkası ve çıkık ön dişlerinden tanınan Billy The Kid kurnazlığıyla nam salmıştır. Düşmanlarını en korkutan yönlerinden biri ise sağı solunun belli olmayışıdır.

Billy The Kid, 23 Kasım 1859’da New York’un Manhattan bölgesinde İrlandalı bir Katolik ailenin çocuğu olarak doğar. Zor bir çocukluğun ardından yaşamına New Mexico eyaletinde devam etmeye başlar. 1876 yılında başlayan Bölge savaşları sırasında, Billy The Kid bir bölge reisinin himayesine girerek onun adına çatışmalara katılır. Arkadaşlarıyla çete hayatı sürerek haydutluk yapar. Çatışmaların bitmesi için Vali, Hatta Amerikan başkanı devreye girer ve hükümeti uğraştırırlar.

Billy The Kid nihayet Vali tarafından tanıklık anlaşmasıyla mahkemeye çıkarılır. Ancak iddiaya göre Savcı anlaşmayı bozup onu hapse mahkum eder. Hapisten kaçan ve çetesiyle haydutluğa devam ederken yakalanan Billy The Kid, tutuklanarak idam cezasına çarptırılır. İdam edilmeden bir gün önce, başındaki görevlileri öldürüp tekrar firar ederek çetesine katılır. Ancak günleri sayılıdır. 14 Temmuz 1881’de, daha 21 yaşındayken Vahşi Batı’nın efsanevi şerifi Patt Garrett tarafından yakalanıp öldürülen Billy The Kid‘in yaşı kadar kişiyi öldürdüğü iddia edilmiştir. Ölümünün ardından efsane bir kahramana dönüşür.

Jesse James yalnızca Vahşi Batı’nın değil, Amerikan tarihinin de ilk gerçek şöhretlerinden biridir. Bu efsanevi kanun kaçağı hakkında sayısız kitap yazılmış, hikayeler anlatılmıştır. Bu öykülerin çoğunluğunda James’in hayatıyla ilgili gerçekleri tam olarak yansıtmak yerine, onun halk arasındaki efsanevi kimliğine, cesur maceralarına odaklanmak tercih edilmiştir.

5 Eylül 1847 doğumlu Jesse James, Missouri eyaleti bölgesinde kanunsuz işler yapan Younger çetesinin en ünlü üyesidir. O da tıpkı Billy The Kid gibi, ölümünden sonra Vahşi Batı’nın efsanevi isimlerinden bir haline gelmiştir. Jesse ve ağabeyi Frank, kardeşleri Cole ve Bob Younger ile Amerika İç Savaşı sonlarına kadar beraber ata binip çeşitli baskınlar düzenlemekteydi. Savaşta da yer alan kardeşler, savaş sonrasında Clell Miller, Bill Chadwell and Charlie Pitts ile beraber Younger-James çetesini kurarlar.

Bir keresinde kardeşine şöyle der, Jesse James: “Eğer beni canlı ele geçirdiklerini duyarsan, yalan olduğunu söyle. Beni öldürebilirler, ama başka türlü ele geçiremezler.” Hayat hikayesinin en can alıcı yeri hiç kuşkusuz ölümüdür. Jesse James 3 Nisan 1882’de, kendini koruması için eve aldığı yakın arkadaşı Robert Ford tarafından vurulduğunda 34 yaşındaydı. 1921’de çekilen ilk Jesse James filminde bizzat oğlu Jesse James, Jr‘ın canlandırdığı ünlü kanun kaçağı, toplam 70 filme konu olmuştur.

Ünlü Billy The Kid filmleri

* Birth of a Legend: Billy the Kid & The Lincoln County War (2011)

* Revenge of Billy The Kid (1992)

* Young Guns / Genç Silahşörler (1988)

* Pat Garrett & Billy the Kid / Eski Dost (1973)

* Dirty Little Billy (1972)

* The Legend / Ben İstersem Yaşarsın (1970)

* One – Eyed Jacks / Aşk ve İntikam (1961)

* The Left Handed Gun / Solak Silahşör (1958)

* Badman’s Country (1958)

* Alias Billy The Kid (1946)

Ünlü Jesse James filmleri

* The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford /

Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikastı (2017)

* American Bandits / Amerikan Haydutları (2010)

* American Outlaws (2001)

* Purgatory (1999)

* Frank and Jesse (1994)

* The Long Riders (1980)

* A Time For Dying (1969)

* The True Story Of Jesse James (1957)

* Kansas Raiders (1950)

* The James Brothers of Missouri (1949)