Kick-Ass’in yaratıcıları Mark Millar ve Dave Gibsons’ın bir diğer çizgi romanının uyarlaması Kingsman: Gizli Servis beğenilince çekilen devam filmi Kingsman: Altın Çember, başından sonuna aksiyon dolu temposuyla ilkini aratmayan bir seyir zevki veriyor.

Ünlü İngiliz ajan James Bond’un parodileştirildiği Kingsman serisi casus komedisi, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine ve Taron Egerton’lı kadrosuyla sinemseverleri tatmin etmeyi başarınca gerisi de geldi ve serinin ikinci filmi Kingsman: Altın Çember de izleyiciyle buluştu. Kadrosunda bu kez Channing Tatum, Halle Berry ve Jeff Bridges’in de yer aldığı filmin kötü karakteri rolünde Julianne Moore’u izliyoruz. Filmin en eğlenceli kısımlarından Elton John’un kaçırılması ile ilgili sahnelerde bizzat Elton John’un yer aldığını da söylemeden geçmeyelim.

Devam filmlerinin sıkıntısı, önceki filmde olanları bilmeden hikayeden aynı tadı alamamaktan kaynaklansa da bu Kingsman serisi için geçerli değil. Kingsman: Altın Çember, ilk filmi izlemeyenlerin de rahatlıkla hikayeye dahil olup keyif alacakları bir yapım. İlkinde olduğu gibi ikinci filmin yönetmenliğini de senaryo yazarlığını da Matthew Vaughn yapıyor. İlk yönetmenlik deneyimini 2004 yılında çektiği “Layer Cake / Bir Dilim Suç” ile yaşayan Matthew Vaughn bu kez filmin yapımcılığını da üstleniyor.

İlk filmin konusunu kısaca hatırlatacak olursak özel istihbarat servisi Kingsman adına çalışan ajan Harry Hart’ın (Conin Firth) genç delikanlı Eggsy’yi (Taron Egerton) eğitip onunla birlikte filmin kötü adamı Valentine’ın (Samuel L. Jackson) korkunç plnlarına engel olmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz.

Adeta bir ünlüler geçidine dönüşen Kingsman: Altın Çember’de ise dev bir uyuşturucu kartelini yöneten filmin kötü kadını Poppy (Julianne Moore) gizli servisin yerini tespit edip yok ettikten sonra tüm dünyaya uyuşturucusunu yaymaktan çekinmiyor. Kısa süre içinde toplumu zehirleyen uyuşturucunun panzehirini vermek için de ABD başkanının uyuşturucu satışının yasallaştırılması kanununu çıkarmasını istiyor. Kingsman’ın sağ kalan ajanları da bu sırada boş durmuyorlar ve dünyayı saran korkunç tehditle baş etmek için Amerikalı eşdeğerleri, Statesman ajanlarıyla güç birliği yapıyorlar.

Sonuç olarak hafızalara kazınacak bir başyapıt olmasa da aksiyon isteyene aksiyon, komedi isteyene komedi sunuyor, Kingsman: Altın Çember. “Dünyayı kurtarmak İngiliz ve Amerikan casuslarına mı kaldı?” demeden seyrederseniz eğlenirsiniz.