AdanaFF Küçük Şeyler – Kıvanç Sezer

Babamın Kanatları ile yine bir Adana Film Festivalinde tanıştığımız Kıvanç Sezer’in üçleme olarak planladığını söylediği filmlerin ikincisi Küçük Şeyler, Karlovy Vary macerasının ardından yerli festival izleyicisinin karşısına çıktı ve genel olarak finali hariç beğenildi.

Babamın Kanatları bir toplu konut inşaatında yaşanan trajediyi Menderes Samancılar’ın muhteşem oyununun da etkisiyle içimizi acıtarak anlatmıştı. Üçlemenin ikinci halkası malum sitenin teslim edildiği tarihten sonrasını anlatıyor. Biri ilaç firmasında bölge müdürü, diğeri okul öncesi öğretmeni genç çiftimiz banka kredisi kullanarak inşasındaki işçi ölümlerinin çoktan unutulduğu yeni evlerine taşınıp mutlu olmaya çalışıyor. İlaç sektörünün durumu malum; dünyanın en ucuz fiyatlarından bazıları Türkiye’de, SGK borç içinde, üreticiler giderleri azaltmak için nerden kısacaklarını şaşırmış durumda. Doktorlara verilen hediyeler biteli çok oldu, eczanelerin Mal Fazlası denen promosyon kutuları da epey azaldı. En son çare mümessilleri zorlamak, bölgelerini genişletip primlerini kısmak oldu ve sonunda işten çıkarmalar başladı. Onur (Alican Yücesoy) da bu silsilenin ardından işsiz kalıyor ve bir daha da bulamadığı için evliliği çatırdamaya başlıyor.

Onur’un eşiyle yaşadıklarını irdeleme niyetim yok. Kim haklıydı, kim değildi, Bahar (Başak Özcan) Onur’a yeterince destek oldu mu, gerçekten maddiyatçı mıydı, Onur sorumsuz muydu vb. soruların cevabı filmde mevcut. Kıvanç Sezer diyalogları başarıyla yazmış, 2019 İstanbul’unda yaşayan orta yaşlı beyaz yakalıları perdeye kanlı canlı getirmeyi bilmiş. Hatta bir ara izlediklerimin gerçekliği günlük hayatımı tam anlamıyla taklit ettiği için Bahar gibi kalkıp gitmek istedim. Minimum kesmeyle çekilip kurgulanmış sahnelerin basit görünmesi için harcanan yoğun çaba dikkat çekici. Karakterler arasında özellikle dimdik duran beyaz yakalı Bahar çok iyi yazılmış (bkz.Bağlılık Aslı) ve Hikmet Beyin gerçekle hayal arasında bizi muallakta bırakan varlığı filmi yukarı çekiyor. Örnek kaynana ve elbette Onur da yine başarıyla yaratılmış.

Küçük Şeyler ismi gibi ufacık fakat başarıyla kotarılmış, iddiasız ama izlemesi keyifli bir iş.