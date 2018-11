Pierre Boulle‘ün ünlü kült eseri “Maymunlar Gezegeni”ni bilmeyen kalmamıştır herhalde. Hikâyenin çizgiroman versiyonu Daryl Gregory’nin metinleri ve Carlos Magno‘nun çizimleriyle ülkemizde Dokuzuncu Sanat etiketiyle raflarda.

“You blew it up! Ah, damn you! God damn you all to hell!” Türkçe meali ile aşağı yukarı “Her şeyi mahvettiniz! Pislikler! Hepinize lanet olsun!” minvalindeki bu söz hiç kuşkusuz sinema tarihinin en ünlü repliklerinden bir tanesi.

1968 yapımı “Planet of Apes / Maymunlar Gezegeni ya da bizde bilinen adıyla Maymunlar Cehennemi” filminde astronot George Taylor’ın, Özgürlük Anıtı’nın kalıntılarıyla karşılaştığında, aslında yabancı bir gezegende değil, başından beri dünyada olduğunu anladığı o unutulmaz final sahnesindeki çaresiz haykırışı böyledir işte. İnsan medeniyeti nükleer savaş sonucunda yok olmuştur. İnsanlarsa maymunlar tarafından vahşi hayvanlar gibi yakalanıp kafeslere kapatılıp bilimsel deneylere tabi tutulmaktadır.

Fransız Pierre Boulle’un yazdığı etkileyici bilimkurgu romanı “La Planète des Singes / Planet of Apes / Maymunlar Gezegeni” ve romandan uyarlanarak çekilen film serisi, kısa sürede dünyaca ünlü kült klasikleri arasına girmeyi başarır. 1963 tarihli romanında zamanda yolculuk yaparak maymunlar tarafından kurulan ve idare edilen bir medeniyet fikrini ortaya atan Boulle, aynı zamanda “Kwai Köprüsü / The Bridge on the River Kwai” olarak bilinen ünlü sinema yapımının uyarlandığı aynı adı taşıyan romanın da yazarıdır.

Aradan yıllar sonra, Tim Burton yönetmenliğinde çekilen ve başrollerini Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth ve Estella Warren gibi oyuncuların üstlendiği 2001 yapımı film ise eleştirmenlerin ve izleyicilerin ağır eleştirilerine maruz kalır.

Şimdi bu hikâyeden hareketle oluşturulan Daryl Gregory ve Carlos Magno imzalı çizgiroman serisi ilk iki cildiyle ülkemiz çizgiroman severleriyle buluşuyor. Daryl Gregory fantezi ve bilimkurgu türlerinde kalem oynatan bir yazar. Gregory’nin Dünya Fantezi Ödülü ve Shirley Jackson Ödülü gibi yarışmalarda kazandığı ödüllerin yanı sıra Nebula ve Philip K. Dick gibi prestijli ödüllerde adaylıkları da bulunuyor. Dokuzuncu Sanat etiketiyle dilimize çevrilen “Maymunlar Gezegeni” adlı çizgi roman serisi, orijinal “Planet of the Apes” film serisinin 500 yıl öncesini konu alıyor.

Resimaltı: “Maymunlar Gezegeni”nin yazarı Fransız Pierre Boulle, ünlü “Kwai Köprüsü” filminin uyarlandığı romanın da yazarı aynı zamanda.

*****

İnsanoğlu cinayete meyilli

“Uçmak Sanatı” ve “Kırık Kanat” adlı eserleriyle ünlü ve ödüllü yazar Antonio Altarriba’nın çizer Keko’nun çizimleriyle can bulan ACBD Çizgi Roman Eleştirmenleri Birliği Ödüllü grafik romanı “Ben, Katil” Aylak Kitap aracılığıyla okurla buluşuyor. Bask Üniversitesi’nde görevli sanat tarihi profesörü Enrique Rodriguez Ramirez’in hayatından kesitler sunan kitap, okuru onun ölüm, yaşam ve sanatla ilgili düşüncelerine ve cinayetlerine şahit olmaya zorluyor. Bir yandan da “Öldürmek de üremek kadar doğal bir içgüdü müdür?” “Hepimiz katil miyiz?” “Cinayet işlemeye niyeti olan önce öldürüp sonra makul bir sebep mi bulur?” “Cinayet sanat mıdır?” “Haksızlık da cinayet midir?” gibi sorularla adeta kafayı yedirecek türden bir hikâye anlatıyor.

*****