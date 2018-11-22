Altın Fırçalı Adam belgeseliyle Zagor, Mister No, Kızılmaske ve Mandrake başta olmak üzere, çocukluğumuza damga vuran pek çok kitap ve çizgi roman kapağının yaratıcısı olan, ünlü illüstratör Aslan Şükür’ün hikayesini izleyici ile buluşturan yönetmen Fatih Yürür ve yapımcı Hakan Tunga Kalkan; bu sefer de afişlerin fantastik dünyasına doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor.

Bu zamana kadar Türkiye’de satılmış olan en pahalı afişin peşine düşen ikili, yolculuk sırasında; tasarımcısından, çizerine; satıcısından, koleksiyoncusuna kadar Türkiye’de poster kültürüne damga vurmuş kilit isimlerin de katkılarıyla, yakın sinema tarihimizin zaman tüneline giriyor. Bu yolculuk sırasında, yakın sinema tarihimizin ara sokaklarında kalmış, kuytularda unutulmuş pek çok ilginç detayı gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

Tıpkı Altın Fırçalı Adam belgeselinde olduğu gibi Milyon Dolarlık Afiş projesini bağımsız bir şekilde hayata geçiren ikili; bir noktaya kadar kendi maddi ve teknik imkânları ile şekillendirdikleri projenin bir sonraki ayağı için de detaylı bir kitle fonlaması hazırlamış durumda. Bu sayede sizler de bu yolculuğa dahil olabilir ve belgeselin hayata geçirilebilmesi için destek verebilirsiniz.

İndiegogo üzerinden belgesele destek olmak için;

https://www.indiegogo.com/projects/million-dollar-poster-milyon-dolarlik-afis/x/19790415#/