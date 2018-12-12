Amerikalı ünlü şef ve televizyonyıldızı Anthony Bourdain, program çekimleri için gittiği Fransa’daki otel odasında ölü bulundu. Ölümü ‘intihar’ olarak belirtilen Bourdain‘i üne kavuşturan “Kitchen Confidential” kitabı, “Mutfak Sırları” adıyla ülkemizde de yayınlanmıştı.

Sevgilisi Asia Argento, Bourdain’inölümü üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Anthony yaptığı şeye kendini adıyordu. Işıldayan korkusuz ruhu pek çok insana ilham verdi. Cömertliğinin sınırı yoktu. Benim aşkım, sarıldığım kaya,koruyucumdu. Ailesine başsağlığı diliyor, onların ve benim mahremiyetime saygıgöstermenizi rica ediyorum.”

Anthony Bourdain, televizyon yıldızı olmadanönce, seks, uyuşturucu, küçük kaçamaklar, aşçılara özel küfürlü jargon ve Fransız mutfağıyla geçen 25 yılını anlatmaya karar verince ortaya ‘Kitchen Confidental’ çıktı. Hatta kendisini büyük üne kavuşturan “No Reservations” televizyon programı teklifide bundan sonra geldi. Dost Körpe çevirisiyle ve “Mutfak Sırları” adıyla Oğlak Yayıncılık tarafındanpiyasaya sunulan kitabın 1. baskısına sahip olan şanslı okurlardan bir taneside bendim. Tekrar basılsa yine çok satacağından da kuşkum yok.

Bourdain kitabında, bir yıldız şef sayılmanın öyle kolay olmayacağını aşçılık dünyasına dair şaşırtıcı sırlar, insan portreleri, dünyanın dört bir yanındaki ünlü ya da ünsüz lokantalar ve o lokantaların mutfaklarında geçirdiği haz ve çılgınlık dolu günlerini, yaşadığı maddi ve manevi acılardan da bahsederek çarpıcı bir biçimde gösteriyordu.

“Size restoran dünyasının gizli, karanlık köşelerinden, sarsılmaz bir düzeni ve sinir bozucu bir kaosu barındıran, yüzyıllardır süregelen askeri hiyerarşiye sahip bir alt kültürden söz etmek istiyorum,” diyordu, Bourdain. Fransa’da çocukken yediği ilk istiridyeden, içtiği ilk soğuk çorbaya; Princetown’da bir lokantada bulaşık yıkadığı günlere daha pek çok ilginç anıyı eğlenceli bir uslupla anlatıyordu. Ağzınız sulanarak okumak henüz kısmet olmadıysa, çok şey kaçırdınız demektir.