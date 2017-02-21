Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü tarafından bugüne değin başarıyla yürütülen Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, bu yıl artık gelenekselleşmiş olarak 7. kez gerçekleştiriliyor. Bu yarışmaya üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilerin kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmleri katılabiliyor.

Yarışmanın temel amaçlarını; Türkiye’de kısa filmin gelişmesine katkı sağlamak, ülkemiz üniversitelerinde çekilen kısa filmlerin düzeyinin yükselmesine yardımcı olmak, kısa film üreticileri için bir iletişim ve buluşma alanı yaratmak ve üniversite öğrencileri arasında sinemayla ilgilenenleri teşvik etmek oluşturuyor.

Yarışmada bugüne kadar Tayfun Pirselimoğlu, Vecdi Sayar, Uğur İçbak, Feza Çaldıran, Prof.Dr. Hüsamettin Koçan, Defne Halman, Prof.Dr. Bülent Vardar, Burçak Evren, Ümit Ünal, Nebil Özgentürk, Natali Yeres, Cüneyt Cebenoyan, Derviş Zaim gibi birçok önemli isim juri üyeliği yapmış.

Bügüne dek fakülte bünyesinde yapılan yarışma son iki yıldır Pera Müzesi işbirliği ile Beyoğlu Pera Müzesi’ne taşınmış. Geçtiğimiz altı yılda 24 ödül verilmiş ve ödül alan farklı okullardan öğrenciler ağırlanmış. Yarışmada iki farklı kategoride beş ödül verilmekte ve bu yılki ödüllerin miktarları şu şekilde:

Kurmaca Dalı: Birincilik Ödülü: 2000 TL Jüri Özel Ödülü: 1500 TL

Belgesel Dalı: Birincilik Ödülü: 2000 TL Jüri Özel Ödülü: 1500 TL

Hüsamettin Koçan Baksı Müzesi Özel Ödülü: 1500 TL

Belgesel ve Kurmaca alanında olmak üzere iki ayrı kategoride yapılması planlanan 7. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 5 Nisan 2017. Yarışmaya başvuran filmler, ön jürinin seçiminden sonra yönetmen, sinema yazarı, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan asıl jüri tarafından değerlendirilecek.

Kurmaca dalı jüri üyeleri;

Oyuncu Nazan Kesal, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, Sanat Yönetmeni M. Ziya Ülkenciler, sinema yazarı Kaya Özkaracalar ve yönetmen Mustafa Kara

Belgesel dalı jüri üyeleri;

Akademisyen ve belgeselci Yrd. Doç Dr. Bahar Kılıç Adilçe, belgesel yönetmenleri Cem Kaya ve Hasan Basri Özdemir ile akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sühendan Kumcu

Başvurular online olarak www.okan.edu.tr/kısafilm adresinden yapılabiliyor.

Her türlü bilgi ve İletişim için:

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FİLMLERİ KISA FİLM YARIŞMASI www.okan.edu.tr/kisafilm

Okan Üniversitesi Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sinema-TV Bölümü, Tuzla Kampüsü- For-mula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 677 16 30 (2789) (Burak Kaplan)

E-Posta: kisafilm@okan.edu.tr