“Otis Tarda”nın çekim aşaması sona erdi. Yapım, macerasına devam edebilmek için sizlerin desteğini bekliyor!

Nadir Minnettar (2014) ve Gerçek Kahraman (2016) kısa filmlerinin yönetmeni, çizer ve prodüksiyon tasarımcısı Emre Öksüz’ün son kısası “Otis Tarda”dan güzel haberler var!

Ön hazırlığının 6 ay, çekimlerinin ise 3 gün sürdüğü, pek çok saygın platformdan aldığı destekle yola çıkan “Otis Tarda” filminin çekimleri nihayet tamamlandı.

9. Kısakes Film Festivali’nde Pitching Kategorisi’nde yarışan ve desteğe değer görülen “Otis Tarda”, Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması kapsamında düzenlenen FilmYap Atölyesi’ne seçilme başarısını da göstermişti.

Çekimleri Bahçeköy Ormanları ve Ayvat Bendi’nde tamamlanan filmin oyuncu kadrosu da dikkat çekici. Filmde Uğur karakterini canlandıran Yiğit Ege Yazar, Ömür Atay’ın “Kardeşler” filmiyle 25. Uluslararası Adana Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülürken Samet rolünde karşımıza çıkan Denizhan Akbaba ise Tiyatro İkinciKat’ın “Üst Kattaki Terörist” oyunuyla 15. Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde Genç Yetenek Ödülü’nü kazandı.

“Otis Tarda”nın dünya prömiyeri Avrupa’nın en prestijli film festivallerinden olan 20. Saraybosna Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Yapımın Türkiye’deki ilk gösterimi ise 10. Kısakes Film Festivali’nde yapılacak.

Otis Tarda Desteğinizi Bekliyor!

Tüm bunlarla birlikte yapım, post-prodüksiyon ve festival süreçleri için sizlerin desteğini bekliyor. Fongogo üzerinden fonlanacak kısa filme katkıda bulunmak için buraya tıklayabilirsiniz.

“Uğur, 18 yaşında annesi, üvey babası ve üvey kız kardeşi ile yaşayan şehirli bir çocuktur. Üvey baba Harun, avlanmaya düşkündür. Uğur’u da avlanma konusunda psikolojik bir baskı altında bırakmaktadır.

Bir gün av sırasında, Harun’un avlamak istediği nadir görülen Toy Kuşu ile karşılaşırlar. Uğur, Harun’a kendini kanıtlamak için kuşun peşinden tek başına gider. Kuşu, ormanda sapanla vurulmuş ve bir kapana yakalanmış hâlde bulan Uğur, onu almak üzereyken, 15 yaşındaki yerel halktan Samet çıkagelir. Kuşu sapanla o vurmuştur. Aralarında, kuşun kime ait olduğu, paylaşırlarsa kimin kuşun neresini alacağına dair gergin bir tartışma yaşanır.

İşler, Uğur’un kendinde olduğunu bilmediği içgüdülerini keşfetmesine ve istemediği bir yola sürüklenmesine kadar varır.”

Filmde dikkat çeken bir diğer unsur ise toy kuşu oldu. Tamamen maket olarak tasarlanan ölü kuşun gerçekçi görünmesi için 2 aydan uzun bir süre çalışmalar yapıldı. Görkem Usta ve Ubeyd Bayraktar öncülüğündeki prop tasarım ekibi, büyük prodüksiyonları aratmayacak bir incelikte çalıştılar.

Toy kuşunun gerçek anatomisi referans alınarak hazırlanan maket, prodüksiyonun en meşakkatli yanlarından biri oldu. Öyle ki Otis Tarda’nın bütçesinin %30′u bu tasarım için harcandı.

Toy Kuşunun Yapım Sürecini Gösteren Kısa Video

https://vimeo.com/346374309

Otis Tarda filminin künyesi şu şekilde:

Yönetmen: Emre Öksüz

Senaryo: Emre Öksüz, Özgürcan Uzunyaşa

Yapımcı: Özgürcan Uzunyaşa

Görüntü Yönetmeni: Kağan Şahin

Sanat Yönetmeni: Nilsu Baldan

Prop Tasarımı: Görkem Usta, Ubeyd Bayraktar

Yardımcı Yönetmen: Tuba Üstündağ

Uygulayıcı Yapımcı: Ömer Saroğlu

Oyuncular: Yiğit Ege Yazar (Uğur), Denizhan Akbaba (Samet), Melisa Berberoğlu, Özgür Dağ ve Funda Şen Bahar.

“Otis Tarda”nın yayınlanan ilk kısa fragmanı ise şurada:

https://vimeo.com/345675746

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