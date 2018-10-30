Herkes tatile çıktı ama biz hâlâ evi bekliyoruz diyorsanız üzülmeyin. Alın kendinize buz gibi birer içecek, koca bir kase mısır patlatın ya da cipsleri zuladan çıkarın… Sonra da evinizdeki en rahat kanepeye uzanıp kafanızı dağıtacak filmlerle keyif yapmaya başlayın.

Sizin için seçtiğimiz, bazıları klasikleşmiş veya kültleşmiş filmlerin içinden seveceğiniz, bıkıp usanmadan tekrar tekrar izleyeceğiniz bir tanesini bulacağınızdan eminiz. Listemizin ilk sırasında Weekend at Bernie’s / Çılgın Tatil (1989) var. Sigorta şirketinde çalışan iki genç Larry Wilson (Andrew McCarthy) ve Richard Parker (Jonathan Silverman), hesaplarında 2 milyon dolar açık çıkınca patronları Bernie Lomax’ı (Terry Kiser) ciddi bir sorunla karşı karşıya oldukları konusunda uyarırlar. Bernie ise zimmetine para geçirdiğinin açığa çıkmasını istemez ve ikisini öldürmek için onları kısa bir hafta sonu tatili için yazlığına davet eder.

Talented Mr. Ripley / Yetenekli Bay Ripley (1999), Güney İtalya kıyılarında geçen hikâyesiyle gözlerinize bayram ettirecek. 1950’li yılların sonuna doğru genç ve kaygısız olmak, mavi suların ortasında güneşin ısıttığı Güney İtalya sahillerinde Tom Ripley’in (Matt Damon) şiddetle arzuladığı, ancak Dickie Greenleaf’in (Jude Law) yaşadığı bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını ele geçirmek için Ripley’in yapabileceklerininse sınırı yoktur.

Mr. Bean’s Holiday / Mr. Bean Tatilde (2007), katıldığı bir çekilişte Fransa tatili kazanan Mr. Bean’in (Rowan Atkinson) bu tatili bir fırsat bilerek aynı zamanda en büyük hayali olan filmi kameraya almak istemesiyle gelişen olaylar sizi gündelik hayatın sıkıcı rutininden çıkarıp kahkahalara boğacak.

Woody Allen‘ın ünlü filmi Barselona Barselona(2008), yaz tatillerini geçirmek için Barselona’ya gelen Vicky (Rebecca Hall) ile Cristina’nın (Scarlett Johansson) narsist bir sanatçı(Javier Bardem) ve onun güzel ama dengesiz eşi (Penélope Cruz) ile tanışmasıyla beklenmedik sonuçlar doğuran bir aşk ilişkisi anlatıyor. Barcelona’nın yaz için mükemmel bir seçenek olduğunu düşünenler mutlaka izlesin.

Marigold Oteli’nde Hayatımın Tatili adıyla dilimize uyarlanan The Best Exotic Marigold Hotel (2011), Hindistan’daki Marigold Oteli’nde geçen bir tatil hikâyesi anlatıyor. Emekliliklerinde ekonomik bir tatil geçirmek isteyen bir grup arkadaş reklam broşürlerinden gördükleri Marigold Hotel’de karar kılar. Ancak otelin sandıkları gibi çıkmaması ile farklı deneyimlerle karşılaşırlar.