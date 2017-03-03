Rock Dog: Doğu – Batı arasında kalmış jenerasyonun hikayesi

Günümüz gerçeklerinden uzakta, Amerikan Rüyasının hala var olduğu bir dünyada geçiyor Rock Dog (Süper Yetenek) filmi. Bir çoban köpeğinin içsel yolculuğunu konu alan hikaye, Çin – Amerika ortak yapımı olması sebebiyle Doğu kültüründen motifler de barındırıyor bünyesinde.

Bir çoban köpeği olan kahramanımız Bodi babasıyla birlikte şehrin uzağında, karlı bir tepede yaşamaktadır. Kasabadaki koyunlara bekçilik eden babasının aksine Bodi, kurtların bir daha asla gelmeyeceğine inanmakta, bu yüzden de hayatını boşa harcadığını düşünmektedir. Müzik tutkunu olan ve müzik yapmaktan keyif alan kahramanımız, babasının yasaklarına karşın bir gün gökten düşen bir müzik kutusu (radyo) ile yeniden arzularının peşinden gitmeye karar verir. Kasabanın bilgesi Yak’ın da yardımlarıyla hayallerine bir şans vermek adına şehre gitmeyi başarır. Kendisine ilham veren ünlü rock yıldızı Angus Scattergood’u bulmaya ve ondan müzik dersi almaya çabalayan Bodi, sonunda kendi içindeki gücü keşfedecek ve babasını gururlandıracaktır.

Rock Dog filmi her ne kadar Amerikan Rüyasını konu alıyor olsa da Batı’nın geleneksel saydığı Doğu kültüründen motifler taşımasıyla bir Doğu ile Batı, geleneksel ile modern arasındaki bir çatışmaya dönüşüyor hikaye. Her yönüyle bir bilge, aynı zamanda da hikayenin anlatıcısı olan Yak; kasabanın koruyucusu ve lideri Khampa (Bodi’nin babası), toplumsal yapı ve elbette kasabanın geçtiği karlı dağ Doğu kültürünü; şehir, müzik, teknoloji ve hayaller ise Batı’yı tanımlıyor. Bodi ise birbirinden farklı bu iki ütopik yapı içinde arada kalmış olan bir nesli temsil ediyor. Doğu’nun gelenekleri içerisinde yetişmiş biri olan Bodi, Batı’nın yozlaşmışlığı ve riyakarlığı içinde bir mücadele veriyor. Yeşilçam sinemasının sıkça ele aldığı bu Doğu – Batı karşılaşmasına müzikle harmanlayarak, birçok noktada da Kemal Sunal’ı hatırlatarak işleyen Rock Dog, günün sonunda ise yavan bir Kung-Fu Panda izletiyor bizlere.

Bir çoban köpeğinin tutkusu olan müziğin peşinden giderek kendi içindeki gücü keşfettiği Rock Dog bilindik bir hikayenin farklı bir anlatımı yalnızca. Ancak itiraf etmek gerekir ki adında müzik geçen bir filmden çok daha fazla müzik bekliyor insan ve film bu beklentiyi karşılamakta yetersiz kalıyor ne yazık ki. Üç boyut seçeneğinin çocuklara farklı bir deneyim yaşadıkları fikrini aşılamaktan öteye gitmediği Rock Dog, gözlüksüz izlediğinde ise ailecek keyifli vakit geçirilecek, çocukları da eğlendirecek bir yapım, içinde bir çocuk olan her yaştan izleyiciye hitap ediyor.