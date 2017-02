6. Sinema Bloggerları Ödülleri’nin iki oylaması da sona erdi ve ödüller sahiplerini buldu. İşte kazananlar.

EN İYİ FİLM

1. Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

2. La La Land (Damien Chazelle)

3. Arrival (Denis Villeneuve)

4. Moonlight (Barry Jenkins)

5. Elle (Paul Verhoeven)

6. The Handmaiden (Park Chan-wook)

7. The Salesman (Asghar Farhadi)

8. American Honey (Andrea Arnold)

9. Toni Erdmann (Maren Ade)

10. Sing Street (John Carney)

EN İYİ YÖNETMEN

Damien Chazelle | La La Land

(İkinci: Denis Villeneuve | Arrival)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Casey Affleck | Manchester by the Sea

(İkinci: Jake Gyllenhaal | Nocturnal Animals)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Isabelle Huppert | Elle

(İkinci: Natalie Portman | Jackie)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Michael Shannon | Nocturnal Animals

(İkinci: Ralph Fiennes | A Bigger Splash)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Viola Davis | Fences

(İkinci: Michelle Williams | Manchester by the Sea)

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Manchester by the Sea | Kenneth Lonergan

(İkinci: The Salesman | Asghar Farhadi)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Arrival | Eric Heisserer

(İkinci: The Handmaiden | Jong Seo-kyeong, Park Chan-wook)

EN İYİ TOPLU PERFORMANS

Manchester by the Sea

(İkinci: Captain Fantastic)

EN İYİ KURGU

La La Land | Tom Cross

(İkinci: Arrival | Joe Walker)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

The Neon Demon | Natasha Braier

(İkinci: La La Land | Linus Sandgren)

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

La La Land | Davis Wasco, Sandy Reynolds-Wasco

(İkinci: The Handmaiden | Ryu Seong-hie)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Jackie | Madeline Fontaine

(İkinciler: The Handmaiden | Jo Sang-gyeong & La La Land | Mary Zophres)

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

La La Land | Justin Hurwitz

(İkinci: Nocturnal Animals | Abel Korzeniowski)



EN İYİ MAKYAJ & SAÇ TASARIMI

The Neon Demon

(İkinci: Jackie)

EN İYİ SES

Arrival

(İkinci: La La Land)

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Doctor Strange

(İkinci: Rogue One)

EN İYİ YERLİ FİLM

Kalandar Soğuğu

(İkinci: Tereddüt)

EN İYİ İLK FİLM

The Witch | Robert Eggers

(İkinci: Deadpool | Tim Miller)

EN İYİ ANİMASYON

Kubo and the Two Strings

(İkinci: Zootopia)

EN İYİ BELGESEL

O.J.: Made in America

(İkinci: Fire at Sea)

EN KÖTÜ FİLM

Kolpaçino 3. Devre

(İkinci: Batman v. Superman: Dawn of Justice)