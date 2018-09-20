Uzun yıllardır sinema ve çizgi roman kültürü başta olmak üzere fantastik kurgu kitapları, müzik ve futbol hakkında yazdıklarıyla tanınan Ege Görgün, yazılarından özel bir seçki hazırladı. Unkapanı’ndan Hiroşima’ya, Yeşilçam’dan Hollywood’a kadar popüler kültür hakkında pek çok şey bu kitapta bir araya geldi.

Satın almak için tıklayın.

2007 yılının sonları… Bir sinema yazarı olarak benim için akacak mecralar tükenmiş ama yazacak konular, fikirler kafamda gırla… E-ticaret gurusu arkadaşım Burak Göral önce kanıma giriyor ardından altyapı çalışmalarını üstleniyor ve ortaya Tersninja.com çıkıyor. Başta isim yoktu tabi. O konuda da eşim Meltem destek attı. Birçok alternatifin içinden seçtik ters ninja ismini.

Tersninja Kanunu

Tersninja Kanunu özellikle aksiyon filmlerinde karşımıza çıkan bir klişedir. Bu kanuna göre kötü adamların sayısı ne kadar fazla ise kahramana zarar verme olasılıkları o kadar düşüktür.

Ve koskoca internette ters ninja kanunu ile ilgili Türkçe tek bir entry varken, biz ortaya çıktıktan bir kaç yıl sonra bu kavram yaygınlaşacak ve bu konudaki entry’lerin, nickname’lerin sayısı binlerle ifade edilir hale gelecekti. Ama bu gerçekleşene kadar herkes sitenin isminin benim “huysuz mizacıma” gönderme olduğunu düşünecekti. (Hala da var öyle düşünenler ki, tam olarak da haksız sayılmazlar aslında :))

Bir manifesto ile yola çıkmak benim fikrimdi ve diyebilirim ki bizden sonra bloglara manifesto hazırlamak bir adet oldu. İyi de oldu bence. Yalnızca yayınların değil, her bir bireyin manifestosu olması gerekir hayatta. Karakterli, tutarlı olmayı sağlar bu.

Tersninja Manifestosu

Tersninja.com, yaratıcısının körü körüne bağlı olduğu sinema sevgisini saymazsanız, tamamen bağımsız bir teşebbüstür. Tersninja.com hakkında bilinmesi gereken en zaruri bilgi, sitemizin mevcut sinema siteleriyle hiçbir şekilde rekabet etmeyecek (edemeyecek) bir karakterde olmasıdır. İki türün işlevleri son derece farklıdır çünkü. Sitemiz vizyon ve salon bilgileri gibi “hafta sonu sinema kullanıcısına” hizmet eden özellikleri barındırmayı tercih etmemektedir. Sitemizin hizmet kapsamına; sinemaya gönül veren, okumayı, bilmeyi seven, sinema dışındaki sanat dallarına da ilgi gösteren, birey olabilmeyi becermiş organizmalar girmektedir. Bu site, saydığımız özelliklere sahip organizmalar sayesinde din, dil, ırk, tür, cinsiyet, yürürken kullandığı ayak sayısı ayrımı yapmaz.

1 Ocak 2008’de sanal âlem okyanusunda yelkenlerimizi fora ettik. Arkamıza aldığımız rüzgâr, önce sinema sevgimiz, sonra birilerinin, sizlerin bizi okuyacağına dair beslediğimiz umuttu. Biz derken tek kişilik dev kadro tabi.

Farklı bir şeyler yapmaktı amacım. Sinema konusunda ahkâm kesmektense, hadi adını tam koyalım, amaç sinema eleştirisi yapmaktansa sinema üstünden ortaya keyifle okunabilecek metinler koyabilmekti.

Steven Spielberg bir söyleşide şöyle bir laf etmiş: “Filmlerimi her şeyden önce kendim için yapıyorum, sonrasındaysa matematiğe kafası basmayan herkes için.” Benim kafam matematiğe hiç basmadı. Spielberg’ün her filminden müthiş keyif almam rastlantı değilmiş meğer. Ben de filmleri kendim için izledim. Hatta sinema yazılarımı da öncelikle kendim için yazdım. Ama yazarken sinemayı benim gibi, müthiş bir macera olarak gören insanları hiç aklımdan çıkarmadım.

Sinemanın tadını onlarsız tam olarak çıkarmanın mümkün olmadığına inandığım için diğer kültür sanat dallarına da bolca yer verdim Tersninja.com’da: Kitap, müzik, çizgi roman hatta futbol. Bazen şiirimsi dediğim aforizmalar, bazen de öfkeyle aydınlığın birbirine karıştığı çoğunlukla antikapitalist, tüketim kültürü karşıtı ya da medyadaki şuursuzluklara isyan eden söylenmeler…

Sonuç olarak ortaya blog ruhuna ve site içerik zenginliğine sahip “karakterli” bir yayın çıkmıştı. Üstelik uzun yıllar sürmüş profesyonel dergicilik kariyerimin birikimlerini siteyi bir yayın disipliniyle donatmak için kullanıyordum. Doğru bir mecra yaratmış olmalıydım ki kısa sürede bir okur kitlemiz oluştu, basında yer bulmaya, en iyi 10 listelerine girmeye başladık ve artık Tersninja.com’da yazmak isteyenlerin başvuruları geliyordu.

Bu kitapta yer verdiklerim her ne kadar yalnızca bana ait yazılar olsa da, yıllar içinde teşekkürü kendilerine borç bildiğim pek çok yazar konuk ya da kalıcı olarak yer aldı Tersninja.com’da . Tecrübeleri ile destek atanların yanı sıra, adı duyulmamış yeni yazarlar da… Bazıları Tersninja.com sayesinde çıkış yapıp adını duyurdu bu yazarların, bu bile tek başına tersninja.com’un başarılı bir misyon olduğunun kanıtıdır bence.

Bu kitapta Tersninja.com’da 2008’den bu yana yer almış film eleştirileri haricindeki yazılarımdan lezzetli bir kokteyl bulacaksınız. (Film odaklı yazıları bir başka kitaba sakladım.) Kitapta çok fazla başlık var evet ama istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Hatta bence öyle de yapın her seferinde…

Son birkaç yılı bensiz olsa da Tersninja.com 10 yıldır devam ediyor yoluna. 10 yıl boyunca bu siteden kazanılmış tek bir kuruş girmedi cebime aksine kendi bütçeme göre çokça masraf yaptım. O anlamda bir sosyal sorumluluk projesi de denebilir Tersninja.com için. Yazılarına telif veremediğim arkadaşlara bir maruzat mahiyetinde belirtmiş olayım.

İlk yıllarında sonradan kaybolan bir mottosu da vardı Tersninja.com’un. Onunla bitirelim…

Sinemasız kalmayın, çünkü sinema hayatı eşsiz kılar…