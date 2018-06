Köklü politik hiciv geleneğinin son yüksek profilli örneklerinden olan ve yurtdışında topladığı övgüler sayesinde belli bir ön kabulü cebine koyarak kapımızı çalan Death of Stalin, beklentilerin de etkisiyle, ufak çaplı bir hayal kırıklığı yarattı. Stalin’in ölümünü ve akabinde kabine üyeleri arasında başlayan koltuk kapma yarışını merkeze yerleştiren ve “Sovyet Rusya’ya özgü durumlar” üzerinden komedi yaratmaya çalışan filmin temel sıkıntısı ise ayaklarının yere basması, Moskova’nın göbeğine “ejderha indirse” bile kimsenin yadırgamayacağı evreninde gerçeklikle olan bağını bir türlü kopart(a)maması.

Chaplin’in The Great Dictator’ü (1940), Sacha Baron Cohen’in The Dictator’ü (2012) ve komedi olmamasına rağmen, Tarantino’nun Inglourious Basterds’ı (2009) gibi örnekler; sinemanın sonsuz imkânlarıyla tarihi gerçekliklerin nasıl eğilip bükülebileceğini ve absürt yaklaşımın, “riskli bölgelerde” dolaşan, belli bir kişiyi, zümreyi, ülkeyi hedefe oturtanların elini nasıl kolaylaştırdığını ve seyircide karşılık bulduğunu göstermişken, The Death of Stalin’in, asli görevi olan eğlendirmeyi, mizahı unutturacak kadar ısrarlı gerçeklik isteğini anlamak mümkün değil. Pek halis olmayan bu yaklaşım ise, “bir gece ansızın kapısı çalınan yoldaş” tarzı, küf kokulu propaganda mizahının bütün filmi zehirlemesine ve yer yer kıvılcımlanan yaratıcılığa, absürtlüğe ket vurarak filmin tatsızlaşmasına neden oluyor. Stalin’in oğlu Vasily (Rupert Friend) gibi karikatür ve deli dolu karakterler yerine Kruşçev (Steve Buscemi), Molotov (Michael Palin), Malenkov (Jeffrey Tambor) gibi kişilikleri, ayakları yerde resmetmeyi tercih eden ve “kolektif zekâ geriliği” paydasında topladığı insanlar üzerinden mizah üretmeye çalışan film, belki, esas amaçladığı şeyi gerçekleştirmiş olabilir lâkin iyi bir komedi ve politik hiciv olarak sınıfı geçmeyi başaramadığı da aşikâr.

The Death of Stalin / Stalin’in Ölümü

Yönetmen: Armando Iannucci

Senaryo: Armando Iannuncci, David Schneider, Ian Martin

Oyuncular: Steve Buscemi, Olga Kurylenko,

2017 / BK – Fransa – Belçika – Kanada / 102 dk.

Şirket: Bir Film (Başka Sinema)