Akira Kurosawa’nın 1954 tarihli başyapıtı Yedi Samuray’ın (Scichinin no samurai) serbest uyarlaması 1960 tarihli John Sturges filmi Yedi Silahşörler’in (The Magnificent Seven) aynı adlı yeniden çevrimi Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven) vizyonun ardından DVD’de keşfedilmeyi bekliyor.

İç Savaş sonrası yıllarda siyahi devlet görevlisi Chisolm (Denzel Washington) göreve geldiği kasabadan ayrılırken Emma Cullen (Haley Bennett) yaşamlarını tehdit eden adamdan kurtulmak için yardım ister. Bogue (Peter Sarsgaard), işgal ettiği fakir yerleşim birimlerini silah zoruyla yok pahasına satın alan ve önüne çıkan herkesi öldüren bir adam ve Chisolm da onun yüzünden zamanında çektiği acıları bu kasabadaki masum insanlar da çekmesin diye teklifi kabul ediyor. Çevreden, ününü bildiği insanların da yardımını isteyerek birbirinden yetenekli yedi kişilik bir grup oluşturuyor ve kasabayı savunmaya karar veriyor.

Kilisede başlayıp kilisede tamamlanan Muhteşem Yedili, din vurgusunun yoğun kullanıldığı bir senaryoya sahip. The Killing’in iki, True Detective’in tüm bölümlerini yazan Nic Pizzolatto bu ilk sinema deneyiminde yönetmen Fuqua’nın daha önce de çalıştığı Richard Wenk ile beraber kalem oynatmış. Kiliseyi yakarak gözdağı veren kötü adamın aynı kilisede af dileyerek ölümden kurtulma çabasına girdiği, kilisenin bir tür savaş cephesine dönüştürüldüğü, öldürürken de ölürken de dua eden bir karakterin olduğu, vaizin arada bir öylesine göründüğü garip bir din sosu var filmin. Garip diyoruz çünkü sebebi belli değil, sos diyoruz çünkü ana hikayeyle ya da karakterlerin motivasyonuyla hiçbir bağı yok. Cılız bir intikam güdüsünün yardıma muhtaçlar için savaşan kahramanlarla harmanlandığı senaryonun amacı tipik bir Hollywood filminden bekleneceği üzere elbette güzel aksiyon sahnelerine zemin hazırlamak. Antoine Fuqua da elinden geleni yaparak seyircisini havada uçuşan binlerce kurşunla iki saat boyunca oyalamayı başarıyor.

Gerçek bir kasaba inşa edip gerçekten havaya uçurularak çekilen 90 milyon dolar bütçeli yapımın prodüksiyon kalitesi ya da oyunculuk konusunda sıkıntısı yok ancak senaryo süreyi taşıyamıyor. İddialı girişin ardından ortadan kaybolan kötü adamı neredeyse bir saat boyunca bir daha görmüyoruz çünkü bu süre Yedili’nin bir araya gelmesine ayrılmış ve ne yazık ki bireysel hikayeleri de ilgi çekici değil hatta yarıdan fazlasının bireysel hikayesi yok, karton tiplemeler. Özdeşleşme olmayınca, ayrılmak da üzmüyor, seyirci seyrettikleriyle bağ kurmuyor, tek amaç aksiyonla vakit öldürmek oluyor.

Özel Seçenekler: Yedili (8’15”) standart yapım belgeseli. Yediliyi Yönetmek (4’51”) yönetmenin vizyonuna ve ekibin yönetmen hakkındaki görüşlerine yer veriyor. Acımasız Bogue (5’13”) filmin kötü adamına odaklanıyor. Muhteşem Müzik (4’00”) isminden de anlaşılacağı gibi filmin müziklerinin nasıl yapıldığını gösteriyor. Eklerde Türkçe altyazı yok ancak filmde dublaj ve altyazı seçeneği mevcut.

Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven)

Yönetmen: Antoine Fuqua

Senaryo: Nic Pizzolatto, Richard Wenk

Oyuncular: Denzel Washington, Chris Pratti Ethan Hawke

2016 / 127 dk.

Şirket: Bir Film (Sony)